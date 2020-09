Kommentar

Høyere makter i valgkamp

Av Per Olav Ødegård

Foto: MORTEN MØRLAND, VG

Fra den amerikanske republikkens første dag har kirken vært skilt fra staten. Men det hindrer ikke politikere på stemmejakt fra å påkalle Gud. Eller å stemple motstandere som gudløse.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Troen står sterkt i USA. På mange vis kommer det religiøse sterkere til uttrykk enn i europeiske land som har hatt statskirke.

På et valgmøte i Ohio i august sa president Donald Trump til sine tilhengere at demokratenes kandidat Joe Biden vil ta fra dem våpnene: «Ingen religion. Skader Bibelen. Skader Gud. Han er mot Gud. Han er mot skytevåpen. Han er mot energi, vår form for energi.»

Trump hadde mye på hjertet på en gang. Det er vanlig å diskutere våpenlovgivning og energipolitikk. Det er langt mer uvanlig å påstå at en motkandidat vil avskaffe religionen og at Biden, på et aller annet uforklarlig vis, skader både Gud og Bibel. Men dagens tekst er, ifølge republikanerne, at en radikal venstreside styrer Biden. Sammen vil de ødelegge Amerika.

Men Trump bommet grovt med sin karakteristikk av katolikken Joe Biden. Biden har ved mange anledninger snakket om sin tro, blant annet på demokratenes landsmøte i sommer. Han har fortalt om hvordan troen har gitt ham trøst og styrke, særlig i hans livs tyngste stunder. Men også at troen har gjort ham ydmyk i tider med glede og triumf.

Trump sier at Bibelen er hans favorittbok. Han rangerer den foran sin egen bok om kunsten å forhandle. Men i et intervju under valgkampen i 2015 ville, eller kunne han ikke, trekke frem et bibelvers fra sin favorittbok.

I sommer troppet han imidlertid opp med Bibelen i hånd foran St. Johns kirke like ved Det hvite hus, etter å ha fått politiet til å rydde plassen for demonstranter. Han åpnet ikke Bibelen. Biskopen i den episkopale kirke reagerte sterkt på Trumps bruk av hellig skrift og kirke, men budskapet var ikke ment for henne. Det var tiltenkt Trumps mest lojale tilhengere, den hvite, kristne høyresiden.

les også USAs forsvarssjef beklager etter Trump-bilder: – Jeg skulle ikke vært der

Evangeliske protestanter utgjør om lag 25 prosent av USAs befolkning. 15 prosent tilhører andre protestantiske kirkesamfunn. Tradisjonelle afroamerikanske protestantiske kirker samler 6–7 prosent. En av fem amerikanere er katolikker. Seks prosent oppgir en annen religion og om lag 23 prosent har ingen religiøs tilknytning. Den siste gruppen er den raskest voksende i USA:

Hvite, evangelikale kristne er Trumps aller viktigste velgergruppe. Over 80 prosent av dem stemte på ham i 2016, og om lag like mange sier de vil gjøre det igjen i november. De har all grunn til å være fornøyd med Trump. Han har holdt de fleste av sine løfter til dem.

les også Trump med nytt angrep på Ilhan Omar: – Hvordan gjør landet ditt det?

Trump har utnevnt 200 konservative føderale dommere. To, snart tre, utnevnelser til Høyesterett har endret balansen i høyresidens favør. For disse velgerne er dette en hjertesak. De vil blant annet endre loven om selvbestemt abort og sikre offentlig støtte til religiøse utdanningsinstitusjoner.

En del evangelisk kristne oppfatter alt som skjer i Midtøsten som del av en guddommelig plan, noe de finner støtte for i gammeltestamentlige tekster. Profetiene om endetiden skal oppfylles. Kristus skal komme tilbake og bli anerkjent som Messias av jødene.

Trump har flyttet USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, godkjent Israels annektering av Golanhøydene og fremforhandlet avtaler om Vestbredden med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. De forente arabiske emirater og Bahrain har normalisert forbindelsene til Israel, med Trumps hjelp.

Evangelikale kristne bryr seg mindre om at Trumps atferd og privatliv. De overser alle skandaler og søksmål. Han er et redskap og han leverer.

les også De støtter Trump i tykt og tynt: – Han er et ærlig menneske

Motstanden mot Trump er særlig sterk blant svarte protestanter, spansktalende katolikker og ikke-religiøse. USAs katolikker er splittet 50/50 når det gjelder hvilket parti de identifiserer seg med. Et flertall av dem stemte på Trump i 2016, men i 2008 foretrakk de Barack Obama fremfor John McCain.

Joe Biden kan bli USAs andre katolske president. John F. Kennedys katolske tilhørighet ble et stort og omstridt tema i 1960. Biden møter ikke den samme barrieren. Men det er heller ingen grunn til å tro at et stort flertall av katolikker vil gi ham sin stemme. Trump har betydelig støtte, ikke minst blant hvite katolikker og verdikonservative.

Meningsmålinger foretatt av forskningsinstituttet Pew viser at tre av fire amerikanere mener at trossamfunn ikke bør anbefale politiske kandidater. Samtidig mener halvparten av det er svært viktig at deres president har en sterk religiøs tro. Like mange mener at Bibelen bør ha innflytelse i utformingen av landets lover.

les også Hva skjer hvis Trump taper?

For selv om Konstitusjonen er sekulær er Gud skrevet inn i Uavhengighetserklæringen. Hver dag i offentlige skoler, med unntak for fire delstater, reiser elevene seg og avlegger troskapsed til flagget og «én nasjon under Gud». På dollarseddelen står det at vi stoler på Gud. I Kongressen identifiserer ni av ti folkevalgte seg som kristne.

Nesten alle landets ledere presidenteden med en hånd på en bibel. I 2017 fikk Trump for anledningen låne Abraham Lincolns gamle Bibel. Og ved nesten alle innsettelsesseremonier siden 1881 har en ny president lagt til ordene: -Så hjelp meg Gud.

Bønnen vil bli gjentatt i vinter, enten fra Biden eller Trump. Og uansett utfall blir ikke USA et gudløst land.

Publisert: 27.09.20 kl. 07:43