REFORM: – Veldig mye går bra med integreringsarbeidet, og det skryter jeg gjerne av en annen dag. Det viktige for meg nå er å erkjenne det som ikke har gått bra nok. Og nettopp derfor er vi i gang med en integreringsreform, skriver Guri Melby.

Vi trenger en integreringsreform

Mye går bra med integreringen, men vi har fortsatt flere problemer å løse. Språk, kompetanse og arbeid er nøkkelen. Trygge, gode og frie liv er målet.

GURI MELBY, kunnskaps- og integreringsminister (V)

I dag, mandag 14. september, arrangerer regjeringen integreringskonferansen 2020. Der samles (riktignok digitalt) både frivillige, profesjonelle, statlige og kommunale aktører på integreringsfeltet. Jeg har ett mål med konferansen, og det er det samme som jeg har med hele integreringspolitikken:

Vi må samle alle gode krefter for å lykkes. Det høres selvfølgelig ut, men her ligger det en innrømmelse:

Vi har ikke vært flinke nok til å se og støtte alle de gode kreftene som jobber for bedre integrering. Vi har ikke klart å utnytte det store potensialet som bor i kommuner, næringslivet og frivilligheten hvis de klarer å jobbe sammen.

For det er mye som må forbedres. Flere må i jobb, og flere må settes i stand til å bli stående i arbeidslivet.

Flere må gis muligheten til å bidra i samfunnet, og til å stå på egne ben.

Veldig mye går bra med integreringsarbeidet, og det skryter jeg gjerne av en annen dag. Det viktige for meg nå er å erkjenne det som ikke har gått bra nok.

Og nettopp derfor er vi i gang med en integreringsreform. For vi må sørge for bedre og raskere norskopplæring. Mer utdanning og formell kompetanse. Og tettere samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige

For hvis vi klarer å utnytte ressursene hver enkelt sitter på, vinner både den enkelte og samfunnet. Og vi vet at det er mange ressurssterke folk der ute.

Men for å få til det trenger vi flere ressurser, bedre tilbud, og økt oppmerksomhet. Et av mine sterkeste kort som integreringsminister er den nye integreringsloven. For selv om mange gjør mye bra, vet vi at det til nå har vært store forskjeller mellom kommunene.

Derfor stiller regjeringen og jeg tydelige krav til kommunen som har ansvaret for å gi nyankomne den norskopplæringen og utdanningen de trenger.

Videre foreslår vi for eksempel å innføre en integreringskontrakt som skal vise forpliktelsene til både den enkelte flyktning og kommunen de blir bosatt i.

Vi innfører også et krav om at opplæringen og tjenestene som kommunene yter skal være forsvarlige. Det burde ha vært en selvfølge, men det har det ikke vært. Det dette betyr er at den enkelte flyktning nå får et tilbud som er tilpasset seg.

Til sammen gir dette gode forutsetninger for å skape seg et trygt, godt og fritt liv. Og jeg kan love alle på integreringsfeltet at jeg skal bruke slagkraften regjeringen har til å støtte opp om det gode arbeidet som gjøres.

Jeg skal ha både øyne og ører åpne for gode løsninger, så håper jeg vi kan hjelpe hverandre med å nå de ambisiøse og store målene med integreringsreformen.

