NORSKE VAKSINER? – Alle positive krefter må dra i samme retning og gripe muligheten til å skape et nytt norsk industrieventyr, skriver Frode Alfheim. Foto: Gisle Oddstad

Norsk vaksineproduksjon: Vi må gripe muligheten!

Vi foreslår å etablere et Senter for norsk vaksineproduksjon og innovasjon. Dette senteret bør bygge og drifte en fabrikk for beredskapsproduksjon, pre-kommersiell og kommersiell produksjon av vaksiner.

FRODE ALFHEIM, forbundsleder i Industri Energi

Foto: Industri Energi

Årlig tar infeksjoner mer enn 17 millioner liv globalt, et tall som er stadig økende på grunn av antibiotikaresistens. Ved siden av at verden trenger milliarder av vaksinedoser for å bekjempe covid-19, trenger verden også vaksiner for å møte eksisterende og fremtidige trusler fra infeksjoner. Vaksiner blir også stadig viktigere i forebygging og behandling av sykdommer som kreft, diabetes og med ulike typer biologiske legemidler i persontilpasset behandling.

Det globale markedet for vaksiner er i dag på 47 milliarder dollar. Med en gjennomsnittlig årlig vekst på 10,3 prosent, er dette markedet ventet å vokse til 105 milliarder dollar i 2027.

Samtidig står Norge overfor en stor eksportutfordring. Dersom vi ser bort fra olje og gass, hadde handelsunderskuddet vårt økt til 12 prosent av fastlands-BNP, allerede før pandemirestreksjonene i mars 2020. Underskuddet i norsk utenrikshandel med varer og tjenester har aldri vært målt større enn i de siste kvartalstallene fra SSB. Sammenliknet med andre OECD-land har Norge hatt det største tapet av eksportandeler i volum over de siste 20 årene.

Denne trenden må vi snu! Skal vi opprettholde velferden og et bærekraftig samfunn, må vi etablere nye robuste eksportindustrier og vi må etablere tusenvis av nye arbeidsplasser hvert eneste år fremover. Samtidig pågår det en storstilt avdekking av produksjonskapasitet og –kompetanse for vaksiner i EU. Både for å sikre europeiske innbyggere tilgang til vaksine og behandling, men også for styrke næringsutviklingen og skape arbeidsplasser. Norge må gripe denne muligheten for økt industrialisering.

Helseindustrien er en av Norges største eksportnæringer, med minst 25 milliarder kroner i eksportinntekter i 2019. De globale helsemarkedene er så store at vekstpotensialet er nærmest ubegrenset. Det er et stort og uutnyttet potensial for produksjon av legemidler i Norge, blant annet gjennom bedre utnyttelse av marint restråstoff, men ikke minst også gjennom vaksineproduksjon.

Industri Energi har jobbet lenge for økt norsk produksjon av legemidler. Norge har kunnskapsmiljøer i verdensklasse innen medisinsk forskning, legemiddel- og vaksineproduksjon, livsvitenskap og industrielle prosesser. Vi har en konkurransedyktig helseindustri og vi har kapital.

Sammen med LO, NHO, LMI, Norsk Industri og KLP lanserte vi høsten 2020 rapporten ‘Norsk vaksineproduksjon for beredskap og verdiskapning’. Denne rapporten er nærmest en kakeoppskrift for å etablere en vaksinefabrikk i Norge. Den viser konkret hvordan og hvorfor norsk vaksineproduksjon vil skape arbeidsplasser og eksportinntekter, samt bidra til bedre folkehelse og nasjonal legemiddelberedskap.

Vi foreslår å etablere et Senter for norsk vaksineproduksjon og innovasjon (SEVI). Dette senteret bør bygge og drifte en fabrikk for beredskapsproduksjon, pre-kommersiell og kommersiell produksjon av vaksiner. Forskning og innovasjon må være tett koblet på fabrikken. Det globale behovet for vaksiner vil være enormt (flere milliarder doser), og kapasiteten på noen utvalgte produksjonssteder anslås å være 100 millioner vaksiner per år.

En «spin off» fra arbeidet med denne rapporten er at det britiske selskapet Ecam Biomed har opprettet et norsk datterselskap som nå jobber med å etablere en vaksinefabrikk i Sandefjord. Dette viser at Norge er konkurreredyktig i det internasjonale vaksinemarkedet.

Flere fagmiljøer har fattet interesse for arbeidsgruppens arbeid og rapporten, blant de har Forskningsrådet uttalt støtte til rapporten og forslaget. «Dette er en god anledning til å aktivt følge opp Helsenæringsmeldingen» skrev Administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, i sine kommentarer til Statsbudsjettet.

Nå må vi gå fra ord til handling, alle positive krefter må dra i samme retning og gripe muligheten til å skape et nytt norsk industrieventyr.