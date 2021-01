BURDE SETT DET I 2016: – President Trumps vedvarende angrep på demokratiet kulminerte med hans tilhengeres dramatiske storming av Kongressen. Men vi burde ikke være overrasket. I bakspeilet er tegnene tydelige, skriver kronikkforfatteren. Foto: JIM BOURG / X90054

Jeg tok feil om Trump i 2016

Jeg trodde Trump ville dempe seg som president. Nå må vi gå i oss selv om hvordan vi kunne bidratt til å stanse dette alvorlig angrepet på demokratiet. Samarbeid mellom søsterpartier gir mulighet til å si tydelig fra.

ANNIKEN HUITFELDT, stortingsrepresentant (Ap)

Å bli statsråd og regjeringsmedlem gjør noe med deg: Ansvaret og alvoret som følger med, at du ikke lenger bare er representant for ditt eget parti, men nå skal delta i styringen av landet og representere hele folket.

En statsråd i en norsk regjering kan selvfølgelig ikke sammenliknes med å være president i verdens viktigste demokrati og mektigste land. Men forskjellen i betydning burde jo også bety at ansvaret og alvoret er desto større. Derfor trodde jeg at Donald Trump ville oppføre seg annerledes som president enn han hadde gjort i valgkampen. Jeg trodde samtaler med sikkerhetsrådgivere og andre «voksne i rommet» ville gjøre at han tok alvoret innover seg.

Allerede 20. januar 2017 forstod jeg at jeg hadde tatt feil: Talen Trump holdt under innsettelsesseremonien foran kongressbygget var mørk, uforsonlig og overhodet ingen utstrakt hånd til de 168 millioner amerikanske velgerne som ikke hadde stemt på ham.

Men jeg tok også feil da jeg trodde det republikanske partiet ville sette grenser for presidentens oppførsel. I stedet har Trump skapt en fryktkultur republikanerne ikke har maktet å stå imot. Mye av forklaringen ligger også i at det republikanske partiet siden 1990-tallet i stadig større grad har lagt seg på en splittende og uforsonlig politisk linje.

President Trumps vedvarende angrep på demokratiet kulminerte med hans tilhengeres dramatiske storming av Kongressen. Men vi burde ikke være overrasket. I bakspeilet er tegnene tydelige:

Donald Trump har aldri godtatt noe valgnederlag. I den republikanske nominasjonskampen i 2016 påstod han det var juks da han tapte delstater i primærvalget. Før presidentvalget høsten 2016 ville han ikke forplikte seg til å godta valgresultatet. Ja, selv om han vant valget med flest valgmannstemmer, har han aldri erkjent at Hillary Clinton faktisk fikk 2,9 millioner flere stemmer enn ham.

I ettertidens glassklare lys er det tydelig at vi hadde å gjøre med en autoritær og antidemokratisk statsleder. De siste årene har hans møter med europeiske politikere vært preget av hoderystende oppgitthet, kombinert med forsøk på å redde stumpene og håp om at det hele snart ville gå over.

Trumps presidentperiode er heldigvis over 20. januar. Men jeg tror vi bør diskutere med våre europeiske venner og allierte hvordan vi kunne møtt Trump-administrasjonen mer samstemt og effektivt. Kraftige fordømmelser fra utlandet ville fort kunne styrket Trumps fortelling om «America First». Men i møte med en amerikansk president som har satt selve demokratiet i fare, burde vi nok ha reagert annerledes.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har stadig gjentatt at vi ikke må lytte til alt den amerikanske presidenten sier og tvitrer, men se mer på hva han gjør. Hun har et poeng når det gjelder NATO-samarbeidet. Men som en analyse av presidentenes generelle virke er det grunnleggende feil.

Gjennom antidemokratisk språkbruk har den amerikanske presidenten svekket demokratiet. Mobben som tok seg inn i Kongressen minnet om land vi ikke ønsker å sammenlikne USA med.

Jeg håper og tror at det amerikanske demokratiet vil klare seg gjennom denne krisen. Verre er det med autoritære regimer verden rundt som vil kunne bruke USA som et argument mot demokratiet og for innsnevring av ytringsfriheten. Jeg har selv møtt representanter for autoritære regimer som tar Trumps opptreden til inntekt for sitt syn.

Nå må vi gå i oss selv. Kunne vi gjort mer? Jeg har liten tro på at polariserende ordbruk skal møtes med samme stil. Derfor burde vi ikke møte Donalds Trumps antidemokratiske retorikk med hardest mulig karakteristikker. Men har Norge de siste fire årene vært tydelige nok i møte med en antidemokratisk president? Jeg tror nok at svaret er nei.

Samarbeid mellom søsterpartier gir andre muligheter for direkte tale og tydelige tiltak enn tradisjonelt diplomati.

Når utenriksministeren blir konfrontert med at Erna Solberg er nestleder i IDU, den internasjonale sammenslutningen til republikanerne og andre konservative partier, svarer hun med at de også har samarbeid med demokratene i USA. Det er en real bortforklaring.

IDU ønsket Trump og republikanerne lykke til med valget i 2020. Samarbeidet Høyre måtte ha med demokratene kan ikke sammenliknes med båndene til det republikanske partiet.

Arbeiderpartiet er medlem av Progressive Alliance sammen med demokratene, vårt søsterparti i USA. Vi deltok lenge i Sosialistinternasjonalen, tidligere ledet av Willy Brandt og António Guterres, nå FNs generalsekretær. Men i 2016 meldte vi oss ut av Sosialistinternasjonalen fordi flere medlemspartier forfektet grunnleggende udemokratiske holdninger.

I en verden hvor demokratiet er under press, burde også Høyre ha en kritisk diskusjon om sitt internasjonale partisamarbeid. I den europeiske partifamilien EPP skal Høyre ha ros for å ha gått i bresjen for å kaste ut Fidesz, partiet til Ungarns autoritære statsminister Viktor Orbán. Samtidig er Fidesz fremdeles medlem av IDU.

Om det republikanske partiet også etter Trumps presidentperiode fortsetter å fremme konspirasjonsteorier og antidemokratiske holdninger, burde kanskje også Høyre vurdere om de fremdeles skal ha republikanerne i USA som sitt søsterparti?