Nå holder alle pusten

Av Hanne Skartveit

WASHINGTON, D.C. (VG) Mens amerikanske soldater må beskytte hovedstaden mot nye høyreekstreme angrep, strever republikanerne med sine egne folkevalgte på ytre høyre fløy. Det amerikanske demokratiet er ved et veiskille.

Jeg har gått rundt i Washington, D.C. et utall ganger. Jeg har lekt ubekymret med barna mine på slettene foran Kongressen. Valset rundt med medstudenter nattestid, vært på jobb, på kafe, og på shopping. Dette er en by jeg er glad i. Nå er jeg tilbake, med skuddsikker vest i bagasjen.

Det ser ut som en krigssone i sentrum. Steinblokker stenger gatene, høye gjerder omringer parker og friområder. Det er uniformerte soldater overalt. Jeg møter dem i heisen på hotellet, og i lobbyen. De må jo også ha et sted å bo. Mange av dem kommer langveisfra.

En massiv trussel

Mer enn 20.000 soldater er her i byen nå - eller er på vei hit. Det er mange flere enn det USA har stasjonert i Afghanistan, Irak og Syria - til sammen. Etterretning fra FBI forteller om en massiv trussel mot byen i tiden rundt innsettelsen av Joe Biden som ny president. Organiserte, væpnede militsgrupper har planlagt angrep, både denne helgen, og de kommende dagene. Ikke bare her, men i alle USAs 50 delstater.

Terroren mot Kongressen i forrige uke har åpenbart ikke roet ned ekstremistene. Tvert om. Interne sikkerhetsvurderinger fra FBI og andre viser at nynazister og hvit makt-grupper har blitt ytterligere inspirert av det som skjedde. Derfor har sikkerhetsnivået blitt hevet enda høyere i løpet av denne siste uken.

Dramaet i Kongressen har flombelyst hvor splittet det republikanske partiet er. Det kan være godt nytt, i denne dype krisen. Angrepet synliggjorde enda tydeligere hvilket moralske konkursbo det republikanske partiet har blitt. De aller fleste sentrale republikanske politikere har støttet Donald Trump gjennom tykt og tynt disse fire årene. Oppsiktsvekkende mange har viderebrakt hans løgner om at valget ble stjålet fra ham. Enda flere har, feigt nok, stilltiende godtatt hans fremferd etter at han tapte valget.

Tvunget til å velge side

Det verste er at mobben som stormet Kongressen, har støtte langt inn i det republikanske partiet. Ikke for selve voldsutøvelsen, selvsagt. Men for ideene og konspirasjonsteoriene mange av voldsutøverne tror på. Med angrepet forrige onsdag, som var oppmuntret av Trump selv, ble republikanerne tvunget til å velge side. Skulle de fortsette å logre for en løgner og manipulator i Det hvite hus? Eller skulle de stå opp for det som er riktig?

Noen av de nye republikanske folkevalgte har overrasket alle med sine ekstreme uttalelser. Og ikke minst - med sin skremmende oppførsel. Som den nyvalgte representanten fra Colorado, Lauren Boebert. Hun nektet å gå gjennom den nye metalldetektoren som er satt opp ved politikernes dør inn til selve salen. At en slik detektor er satt opp ved inngangen til rommet der bare de folkevalgte har adgang, er i seg selv oppsiktsvekkende.

Boebert insisterer på at hun må få bære våpen inne i Kongressen. Hun har flere ganger opptrådt sammen med en militsgruppe som kaller seg “Three percent”, og fått beskyttelse av gruppen under ulike arrangementer. Både Boebert og enkelte andre av de republikanske nykommerne har åpent støttet gruppen Qanons konspirasjonsteorier. Og selvsagt har de alle spredt løgnene om at valget ble stjålet fra Donald Trump.

Truet på livet

Mange av de mindre radikale politikerne i det republikanske partiet har i løpet av de siste ukene snudd. De har sluttet å jatte med påstandene om “det stjålne valget”. Det er mange årsaker til at dette ikke har skjedd tidligere. Frykt er et stikkord - frykt for å miste velgere, eller for konsekvensene av å stå opp mot Trump.

Både republikanere og demokrater i Kongressen har fortalt offentlig om kollegaer fra Trumps parti som ikke våger å si høyt at Biden vant. De er redde for sin egen sikkerhet. Og enda verre - de er redde for at noe skal skje med familien deres. Mange har mottatt trusler, noen er truet på livet.

Men noe er i ferd med å skje i det republikanske partiet. Ti representanter stemte for riksrett i Representantenes hus denne uken. Det er ikke mange, men det er noen. Og enda mange flere uttalte seg kritisk til Donald Trump. Det er nytt.

Litt lettere for Biden?

Enda viktigere er det at senatsleder Mitch McConnell har stilt seg åpen for å felle Trump når riksrettssaken kommer opp i Senatet. Dersom den mektige McConnell, som har stått lojalt bak Trump frem til nylig, er med på å dømme Trump, får han sannsynligvis med seg mange. Kanskje de nødvendige 17 republikanerne som skal til for at det blir to tredjedels flertall for å kjenne Trump skyldig.

Paradoksalt nok kan dermed angrepet på Kongressen føre til at det blir litt lettere for Biden å få til et samarbeid på tvers av partiskillene. Dersom noen av republikanerne beveger seg inn mot sentrum, kan det være et skritt i retning av forsoning. Joe Biden er en samarbeidets mann, og kanskje den eneste på demokratenes side som er i stand til å ta imot utstrakte hender fra moderate republikanere. For forsoning må gå begge veier.

Men det forutsetter interne oppgjør i det republikanske partiet, og en mulig splittelse. De mest ytterliggående elementene hører rett og slett ikke hjemme blant folk som tror på demokrati og rettsstat, på ytringsfrihet og religionsfrihet. Uten en smertefull opprensking, er det vanskelig å se for seg at republikanerne kan klare å finne tilbake til en slags anstendighet.

Kjennes uvirkelig

Dette vil uansett koste stemmer, Trump og hans likesinnede har fortsatt bred støtte hos mange velgere. Det vil ta tid. Og det vil kreve ærlig og klar tale overfor velgere. Republikanerne må erkjenne feil som er begått, og følge opp løfter med praktisk politikk. Amerikanere flest er fornuftige folk. De vet at det er mer som binder dem sammen enn som skiller dem. Og de tåler tøffe og direkte samtaler - samtaler som er helt nødvendige i en dypt splittet nasjon.

Soldatene som beleirer USAs hovedstad akkurat nå, er her for å beskytte byen - og demokratiet - mot noen av landets egne borgere. Situasjonen kjennes uvirkelig. Denne helgen kan alt skje.