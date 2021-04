BRASILS ULYKKE: – Denne uka vil Brasil passere 350.000 døde. Det er fortsatt stille i gatene der jeg bor. Det kan president Bolsonaro (bildet) være glad for, skriver Roar Nerdal. Foto: EPA

Bolsonaro har lik i lasten

President Jair Bolsonaro i Brasil seiler i sin egen sjø mens antall døde stiger. April kan bli den første måneden i moderne historie at det dør flere enn det fødes i landet. Likevel kjemper han med alle midler mot at landets guvernører skal bremse epidemien. Utover det har han ingen plan. Utenom å overleve selv.

ROAR NERDAL, journalist, bosatt i Salvador, Brasil

Det er stille i Salvador, byen der det moderne Brasil ble født. I metropolen ved bukta for alle helgener – Bahia dos todos santos – bor det like mange mennesker som i Norge. Byen der sambaen ble født, byen som har det lengste karnevalet – det varer fra jul til askeonsdag – en av få delstatshovedstader som stemte mot Bolsonaro. Det siste året har det vært flere nedstenginger, inkludert strendene. Nå har det vært portforbud om kveldene i fire uker.

Det har fungert. Delstaten Bahia er nesten helt i bunnen i antall døde med «bare» 110 per 100.000. I delstaten Rio de Janeiro er det dobbelt så mange, São Paulo har 172. Gjennomsnittet i Brasil er 160. Norge har 12,5.

Helt fra i mars i fjor har det vært delstat mot Bolsonaro. Mange guvernører har prøvd å bekjempe epidemien etter råd fra fagfolk. Bolsonaro har trosset hvert eneste råd. Insistert på at livet skal gå videre som om ingenting har skjedd. Han håndhilser og menger seg med demonstranter som støtter ham, rir på hest mellom dem, dukker opp i et bakeri uten maske, svømmer blant badende på strendene.

Roar Nerdal. Foto: Privat

Senest onsdag denne uka oppfordret han at folk skulle ta medisin for ikke å bli sjuke, selv om det er ingen vitenskapelig begrunnelse for at de virker. Tvert om melder flere sjukehus om dødsfall på grunn av selvmedisinering fra hans anbefalte «covid-kit». Undersøkelser tyder på at det er ekstra overdødelighet i kommuner der leger har anbefalt og skriver ut resepter for disse.

Men alle har jo en onkel, bestemor eller et søskenbarn i Fortaleza som ble frisk. På sosiale medier florerer det med falske nyheter om at dødstallene er manipulert, at sjukehusene står tomme, at hele pandemien er en konspirasjon for å få fjernet Bolsonaro.

Hver søndag er det demonstrasjon for Bolsonaro og mot strenge coronaregler i nabolaget. Nasjonalsangen spilles flere ganger, høyttalerne dundrer ut budskapet om at folk ikke dør av corona, men av pandemibekjempelsen. Demonstrantene sitter for sikkerhets skyld i bilene og kjører rundt i byen i kolonne og vifter med flaggene. Med munnbind.

Bolsonaro har stevnet guvernøren i Bahia til høyesterett på grunn av strenge regler. En stevning som ble avvist fordi regjeringsadvokaten nektet å undertegne den. Regjeringsadvokaten fikk sparken.

Ja da. Det er andre land som har flere døde enn Brasil. Ecuador, Mexico, Peru og Bolivia i Latin-Amerika. Brasil skiller seg likevel ut fordi de i motsetning til de fleste andre land ikke har hatt en rask stigning for så falle. Antall dødsfall har vært høyt hele veien med noen topper. Det gjorde at forskerne som skulle utvikle vaksinen, dro til Brasil fordi andre steder forsvant viruset for raskt.

Aldri har så mange dødd som i mars i år, april ser ut til å bli enda verre. Stadig flere dør mens de venter på intensivbehandling. De fleste sjukehusene er på randen av total kollaps.

Det som er enda verre er at millioner igjen er kastet ut i dypeste fattigdom. En tredobling på seks måneder. Rundt 27 millioner vet ikke hvor de skal skaffe seg midler til mat de nærmeste dagene. Bolsonaro er forsiktig med å betale ut lovede midler til de trengende.

MOTSTAND: Et bilde av presidenten med parolen «Ingen amnesti for folkemord» ble vist på en bygning i forbindelse med en anti-Bolsonaro-demonstrasjon i São Paulo i januar. Foto: AMANDA PEROBELLI / X06790

Dette er politisk spill. I Brasil har man i liten grad vært vant til å benytte budsjettene for å hjelpe de fattigste. Blant de som er hardest rammet er de som selger fra isoporkasser på strendene og ved bussholdeplassene. Arbeid som har gjort at familien har overlevd fra dag til dag, fra uke til uke, men sjelden har hatt lengre perspektiver og ingen nødlager.

Bolsonaro har hevdet at dersom man stenger ned, vil folk sulte. Både samfunnsøkonomer og helseeksperter mener dette er en falsk motsigelse. «Dette er en falsk dikotomi, økonomisk nødhjelp er ikke et økonomisk spørsmål, det er et spørsmål om offentlig helse», sier Margareth Dalcolmo til avisen El Pais. Hun er en av Brasils fremste innen luftveissjukdommer og mener en nasjonal lockdown er eneste middel for at katastrofen ikke skal bli enda verre.

Bolsonaro vil at de som er sultne skal gjøre opprør mot guvernører og ordførere.

Når Brasil ikke får kontroll over epidemien, øker sjansene for nye mutasjoner. En mutasjon som først oppsto i Amazonas, har allerede spredd seg over hele verden, spesielt ille i nabolandene som så ut til å ha passert toppen. Dette har allerede ført til strengere grensekontroll og at Brasil er blitt et paria-land.

Det eneste capitão Bolsonaro ser ut til å være opptatt av er å berge seg selv og sin familie på trygg grunn. Han har byttet ut store deler av regjeringen til mer lojale undersåtter, det samme gjelder for hæren og politiet. Både ledelsen i påtalemyndighet og føderale politi er blant hans nærmeste og venner av sønnene som er under korrupsjonsetterforskning.

Denne uka vil Brasil passere 350.000 døde. Det er fortsatt stille i gatene der jeg bor. Det kan Bolsonaro være glad for.