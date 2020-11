BESK KRITIKK: – Osloskolen er satt i revers. Tilbakegangen i elevresultater vi nå ser, kan dessverre vise seg å bare være begynnelsen, skriver Trond Nilsen (innfelt). Foto: FRODE HANSEN

Debatt

Fra tillitsbasert til tilfeldighetsbasert ledelse i Osloskolen

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og utdanningsdirektør Marte Gerhardsen har satt Osloskolen i revers, og vi frykter at de er i ferd med å knekke girspaken. Mens etaten kjører sitt løp, har elevenes læringsutbytte og -miljø for lengst havnet i baksetet.

TROND NILSEN, fylkeslagsleder Skolelederforbundet, Oslo

Den siste tidens debatt avdekket en urovekkende utvikling i Osloskolen. I september sluttet hele Læringsmiljøteamet i protest mot et uforsvarlig system i arbeid med lovverk knyttet til elevenes skolemiljø. Resultatene på nasjonale prøver for 5. trinn i Oslo viser nå at omtrent 650 barn i Osloskolen presterer på lavere nivå enn tidligere i regning, sammenliknet med 2017-2018.

Årsaken til dette ligger i våre øyne i sviktende styringssignal. Pendelen har svingt vekk fra det som en gang var et sterkt fokus på å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter ved hjelp av uttalte mål og faglig rettet innsats på alle nivåer. Nå derimot, under Thorkildsens og Gerhardsens regime, har pendelen endt opp på et sted hvor det nedtegnes noen ord i et tildelingsbrev, og så er det opp til den enkelte skole, rektor og ansatt å løse oppgavene som best de kan.

Inga Marte Thorkildsens byrådssekretær, Tarjei Helland, grep nylig til Twitter for å forsvare byrådets politikk. «Jeg lurer på hva slags detaljstyring Skolelederforbundet ønsker seg. Er det uklart at de (les: skolelederne i Oslo) skal lære elevene å lese, regne og engelsk?», skriver han. Bak byrådssekretærens sarkasme ligger det dessverre en skremmende mangel på innsikt i hvordan resultater skapes i en stor og kompleks fagorganisasjon som det Osloskolen er.

Å lære barn og unge å lese, skrive og regne krever en grundig, analytisk tilnærming, strategiske innsatser over tid – og en finstemt organisasjon som drar i samme retning. For å oppnå slike komplekse mål må skoleeier kartlegge hvilken kapasitet de som skal utføre oppdraget faktisk har. I Skoleledelse for fremtiden (Abrahamsen, 2017) fastslås det at et av skoleeiers viktigste bidrag til å bygge kapasitet er å skape et sterkt lederkollegium som gjør den enkelte rektor bedre rustet for lederjobben.

De siste årene har utdanningsdirektøren systematisk skrudd fra hverandre mye av den faglige strukturen skolelederne hadde å støtte seg til i arbeidet med å sikre gode elevresultater. Det var blant annet faginstanser, som eksempelvis områdedirektørene og læringsmiljøteamet, som gjorde det mulig for ledelsen og lærerne å gi alle elever i Oslo et sterkt tilbud, uansett hvilken skole de befant seg på.

Siden den gang er Osloskolen satt i revers. Tilbakegangen i elevresultater vi nå ser, kan dessverre vise seg å bare være begynnelsen, hvis ikke byrådet snur og tar bekymringsmeldingene fra oss skoleledere på alvor.

La oss for all del håpe at det å la skoler, rektorer, lærere og elever seile sin egen sjø ikke er byrådets versjon av tillitsbasert ledelse. Hvis det er tilfelle, er vår påstand at deres kunnskap om fagfeltet ikke er stor. Byrådets filosofi ser heller ut til å nærme seg noe ganske annet – nemlig tilfeldighetsbasert ledelse, også kjent som de gode resultaters største fiende.

Å forvente resultater ved hjelp av skrivebordsbasert instruksjon, er ikke kvalitativ oppfølging. Hvis man overfører byrådssekretærens tenkemåte til skolesammenheng, ville det bety at noe automatisk vil skje, dersom rektor ene og alene uttrykker en forventing om det. Et måltall i en strategisk plan bedrer ikke leseferdighetene i klasse 5A. At rektor snakker om en ny faglig satsing på personalmøtet, medfører ingen endring i lærernes praksis.

Det må betydelig mye mer trykk, og tett oppfølging til før resultatene manifesterer seg. Ingenting kan overlates til tilfeldighetene. Det vet de som har bedrevet utdanningsledelse i den virkelige verden.

Skolebyrådet uttaler til NRK at jeg på vegne av Skolelederforbundet i Oslo farer med sprøyt når jeg påpeker at skolenes oppfølging av grunnleggende ferdigheter er svekket på Inga Marte Thorkildsen og Tarjei Hellands vakt.

Vi stiller oss undrende til et slikt utspill, all den tid rektorer flest nesten ikke har fått et eneste spørsmål om elevenes ferdigheter i regning, lesing og engelsk de siste årene. Er det slik å forstå at byråden ikke vet i hvilken grad byråkratiet hun er ansvarlig for følger opp resultater? Eller er det bare ikke viktig å følge opp resultater?

Det at byrådet har uttrykt glede på bakgrunn av årets nasjonale prøver i Oslo er mest av alt urovekkende. Resultatene er strengt talt ingenting å feire. Ansatte i Osloskolen har gjort en kjempejobb, med en global pandemi på toppen av det hele. De utfører oppdraget sitt profesjonelt og pliktoppfyllende – med elevens beste i fokus. Byråden sender derimot ut uklare styringssignaler samtidig som hun deler ut urovekkende applaus.

Hvor lenge holder dette før illusjonen slår sprekker? Vil noen ta tegnene på alvor før det er for sent?

Publisert: 16.11.20 kl. 14:13

