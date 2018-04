Waramannen til Siv

LANGVARIG FORHOLD: Siv Jensen og Tor Mikkel Wara under valgkampen i 2009 Foto: Nils Bjåland

Tor Mikkel Wara går inn i en av regjeringens mest krevende jobber. At han ble valgt, sier mye om hvor stor makt Siv Jensen har i sitt eget parti.

Erna Solberg får nå sin fjerde justisminister på litt over fire år. Denne gangen hentes han fra utsiden av den aktive politikken. Tor Mikkel Wara har i størstedelen av sitt yrkesaktive liv levd av å gi andre råd om politiske prosesser og kommunikasjon. Nå blir han øverste leder for en av de mest krevende sektorene i offentlig forvaltning. Hans forgjengere har ikke lykkes spesielt godt med jobben. Justisdepartementet har hatt svake statsråder som i liten grad har klart å ta styring over etater som er egenrådige, mektige og generelt vanskelige å ha med å gjøre.

Hans forgjenger Sylvi Listhaug var regjeringens mest kontroversielle statsråd. Både utenfor og på innsiden. Til slutt falt hun for sitt eget overmot, og måtte gå av. Hun ble fremstilt som nærmest uavsettelig fordi hun skulle ha så massiv støtte i store deler av Frp. Det ser vi få spor av når Siv Jensen nå erstatter henne med Tor Mikkel Wara.

Wara er en av hennes mest fortrolige rådgivere utenfor den sentrale partiledelsen, en av dem som har vært med å utforme partiets nye identitet som et resultatorientert styringsparti. Wara er godt likt langt utenfor Frp, trygt etablert i det øverste sjiktet av kommunikasjons- og lobbybransjen med millionlønn gjennom mange år. Han er på mange måter så langt fra folk flest som det er mulig å komme. En utpreget profesjonell politisk operatør som i hvert fall jeg aldri har sett i T-skjorte.

Siv Jensens Fremskrittsparti kler typer som Wara godt. Selv om de mest kontroversielle typene som Listhaug og Christian Tybring-Gjedde er de som får mest plass i offentligheten, er dagens Frp et utpreget eliteparti på toppen. Intelligente, dresskledde og hardt arbeidende menn på vei inn eller ut av den statistiske alderen for midtlivskrise er kjernetroppene i Siv Jensens regjeringsparti. De er opptatt av borgerlig samling, fordi det er en forutsetning for makt, og de samarbeider godt med borgerlige partier.

Valget av Wara til en av Frps viktigste og mest fremskutte politiske posisjoner kan ikke på noen måte tolkes som en utstrakt hånd til de som opplever seg som det sanne populistiske Frp. Hadde Jensen valgt Per Sandberg til jobben, ville man kunnet si det. Men Listhaug blir erstattet av en som står langt fra henne både i stil og politikk ser det ut til. Det eneste de har til felles er fortiden i First House, som Wara var med å grunnlegge.

Valget av Wara er garantert populært i Høyre og Venstre, kanskje også i KrF. Den nye justisministerens største utfordring blir å få grep om den sektoren han nå skal lede. Den er overmoden for fornuftig reform og bevisst politisk styring.

