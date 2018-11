FØDT FRISK: – Jeg gråt av lykke når jeg så den lille drøvelen. Nå er hun seks år og når hun roper og synger ser jeg den drøvelen og er evig takknemlig for at hun aldri måtte gjennom det samme som meg, skriver Anne Silja Leer.

Ikke «bare hareskår», Ropstad!

2018-11-12

Min opplevelse var en påminnelse om at ulike kvinner bærer ulike erfaringer. Derfor er det også kvinnen selv som er best skikket til å avgjøre hva hun ønsker å vite i svangerskapet og deretter: hva hun ønsker å gjøre med denne kunnskapen.

12.11.18

ANNE SILJA LEER, fysioterapeut og mamma med leppe-kjeve- og ganespalte

I den pågående debatten om om abortlovens paragraf 2c om alvorlig sykdom, hører jeg stadig at fostre med leppe-kjeve-ganespalte blir trukket fram. Jeg er født med leppe-kjeve-ganespalte, og mener at det er på tide at noen med erfaring kommer med et innspill.

Kjell Ingolf Ropstad omtaler tilstanden som «hareskår» noe som ikke bare er et gufs fra fortiden, men som også vitner om en uvitenhet om hva dette faktisk dreier seg om. KrF-nestlederen har senere beklaget at han brukte begrepet, men jeg kan ikke fri meg for inntrykk av at det ikke er oss menneskene som faktisk er født med spaltet leppe eller gane han er opptatt av. I stedet blir vi brukt som et kort for å vinne frem i en debatt.

For meg som har tilstanden er den pågående debatten med på å stakkarsliggjøre og samtidig bagatellisere barna som er født med spalte. Ropstad hevdet først at abortlovens paragraf 2c fører til at fostre aborteres utelukkende på grunn av leppe-kjeve-ganespalte, dette stemmer ikke, så KrF- nestlederen måtte ta retrett. Mange av oss som er født med spalter har kanskje ingen andre misdannelser, men det blir likevel helt feil å tro dette bare handler om utseende. Leppe/ganespalte handler også om evnen til å snakke klart og tydelig, høre, puste og å kunne spise og drikke f.eks uten at noe kommer i nesa. For å nevne noe.

Da jeg var gravid ville jeg sjekke om barnet mitt hadde spalte, jeg sa til meg selv at jeg ville være forberedt. Om hun hadde spalte ville jeg ta valget om hvilket spalte-team hun skulle følges opp av. Ha brystpumpa og spesialflaskene og smokkene klare. Jeg var klar på at jeg i så fall måtte gå til psykolog.

På ultralyd fikk vi se en hel leppe, hard gane og en aldeles nydelig liten drøvel. Jeg gråt av lykke når jeg så den drøvelen. Nå er hun seks år og når hun roper og synger ser jeg den drøvelen og er evig takknemlig for at hun aldri måtte gjennom det samme som meg.

I ettertid, om jeg skal være helt ærlig, vet jeg ikke hva jeg hadde taklet. Jeg har PTSD etter alle oppholdene på sykehusene. Ja, behandlingen på sykehus er bedre nå enn på 80- og 90- tallet. Men det gjør noe med deg, å havne på et kirurgisk samlebånd som barn, og gjennomgå mange, smertefulle kirurgiske inngrep. Et samlebånd der du blir fratatt all medvirkning fra du er tre måneder gjennom hele barndommen og inn i voksenlivet.

Etter vi fikk vite at barnet i magen ikke hadde noen avvik, innså jeg hvor letta jeg faktisk var. Og da slo det meg at skulle barnet mitt hatt spalte, hadde jeg vært fanget i mitt eget mareritt en gang til. Der jeg hadde vært nødt til å se min egen unge gå gjennom ting jeg for en hver pris ville skjerme henne fra. Og ville jeg klart å være der for henne, på den måten hun trengte når jeg selv hadde så store problemer?

Leppe-kjeve-ganespalte er ingen alvorlig sykdom. Likevel er det en tilstand som krever omfattende, smertefull kirurgi.

Så derfor tenker jeg at å ta abort «kun» for en leppe-kjeve-ganespalte, for det første ikke er noe statistikk som tyder på at faktisk er et problem, og argumentet burde derfor fjernes fra debatten i sin helhet.

Samtidig var min opplevelse for meg en påminnelse om at ulike kvinner bærer ulike erfaringer. Derfor er det også kvinnen selv som er best skikket til å avgjøre hva hun ønsker å vite i svangerskapet og deretter: hva hun ønsker å gjøre med denne kunnskapen.