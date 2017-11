LAGER FREMSKRIVNINGER: SSB-forsker Erling Holmøy lager blant annet det såkalte innvandringsregnskapet. FOTO: CORNELIUS POPPE NTB/SCANPIX

Bra at de teller oss

leder

Publisert: 25.11.17 07:18

MENINGER 2017-11-25T06:18:38Z

Norge vet svært mye om oss som bor her. At Statistisk sentralbyrå har bedre oversikt over befolkningen enn i de fleste andre land, gjør politikkutformingen bedre.

Det er all denne kunnskapen som gjør at SSB utmerker seg med sine analyser. I andre land må forskere ut å samle inn og foreta intervjuer på egen hånd. Norge har alt enorme mengder data tilgjengelig.

Og våre rikholdige databaser er en av grunnene til at Norge drives så godt. Vi kan planlegge nødvendig infrastruktur, som skoler, veier, barnehager og aldershjem. Til det bruker vi fremskrivninger. Og selv om de er beheftet med usikkerhet - tenk bare på hvordan oljeprisen varierer - så er de nyttige. Det finnes enkelt sagt ikke noe bedre alternativ.

Striden om omorganiseringen i SSB har ført til at den faglige diskusjonen om fremskrivninger tas i offentligheten, særlig om det såkalte innvandrerregnskapet. Det er en verdifull diskusjon, ikke minst for økt forståelse av tallene og kvaliteten på arbeidene.

Problemet er ikke fremskrivningene i seg selv, men tidvis bruken av dem. Det må gjøres tydelig hva som er forutsetningene for dem, samt at de er beheftet med stor usikkerhet. I SSB lages mange ulike scenarier for fremtiden, uten at det er noe forsøk på en prognose. Treffsikkerheten avhenger av hvilken politisk kurs vi velger. Det poenget oppsummerte SSB-forsker Erling Holmøy presist om sitt langsiktige «innvandringsregnskap»: Det er ikke meningen å treffe. Dette er først og fremst viktig å vise hvordan går det hvis vi ikke gjør noe med det politisk.

Dette kjenner vi igjen fra spådommene i Sentralbanksjefens årstale og Perspektivmeldingen til regjeringen. Det de forteller oss er at vi ikke skal dit de mest pessimistiske analysene tar oss. Budskapet er å sikre en bærekraftig velferdsstat, at oljepengebruken må strammes inn og flere må stå i jobb lenger.

Når særlig regnestykkene om innvandring blir minefelt, handler det om polarisering og aktivisme. Kreftene som ønsker seg en mer liberal innvandringspolitikk har en tendens til å avvise eller underdrive tallene. De som vil ha en strengere politikk, snakker om at tallene er alt for lave. Og selvsagt skal ikke SSB la seg styre av noen av dem. Statistisk sentralbyrås uavhengighet er helt sentral for den høye tilliten vi har til det de leverer.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!