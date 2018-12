FATTIGDOM: Høyres Torbjørn Røe Isaksen svarer SVs Kari Elisabeth Kaski i fattigdoms-debatten. Foto: Lech, Klaudia

SVARER SV: Innvandring er den viktigste årsaken til fattigdomsvekst

MENINGER 2018-12-11T12:24:09Z

Innvandring er de facto den klart viktigste årsaken til veksten i familier med vedvarende lavinntekt.

Publisert: 11.12.18 13:24 Oppdatert: 11.12.18 14:04

TORBJØRN RØE ISAKSEN, næringsmininster (H)

Det har falt Kari Elisabeth Kaski fra SV tungt for hjerte at jeg har påpekt det faktum at 85 prosent av veksten i familier med vedvarende lavinntekt siden 2006 har skjedd blant familier med innvandrerbakgrunn.

Kaski må være alene om å oppleve at dette ikke vært underslått i SVs kommunikasjon. I den 41-siders lange rapporten hun henviser til , hvor SV skal ha påpekt innvandring som en driver for fattigdomsvekst, er innvandring nevnt 7 ganger, mens skatt er nevnt 192 ganger. Dermed er det kanskje ikke så rart at etterlatt inntrykk er at skattepolitikk snarere enn økende innvandring i Norge er viktigste årsak til utviklingen.

Definisjonen for å ha en vedvarende lavinntekt er at man tjener 60 prosent av medianinntekten. En inntekt som har steget betydelig i Norge siden 2004, blant alle lønnsmottakere. Spør man familiene selv om egen opplevelse, er andelen som oppgir problemer med å få endene til å møtes, nesten halvert fra 2004 til 2017, fra 9 til 4,9 prosent .

SSB påpeker at «innvandrere [har] påfallende høy tilfredshet med livet. Tilfredsheten ser ut til å være langt høyere enn det en skulle forvente, gitt deres relativt dårlige levekår.» Aller mest fornøyd var somalierne, som er den gruppen med lavest arbeidsdeltakelse.

Kaski og jeg er enig i at livskvaliteten til disse familiene er like viktig, uavhengig om de er innvandrerfamilier eller ei, men vi er uenig om virkemiddelet for å løfte mennesker ut av fattigdom. Der SV peker på økte trygder som løsningen, fremholder Høyre styrking av utdanning og arbeidslinjen, da arbeid er den beste veien for å komme varig ut av fattigdom. Brochmann 2-utvalget, som så på innvandringens betydning for velferdsstaten, skriver: «For de aller fleste er lønnet arbeid den eneste veien ut av lavinntektsgruppen.»

I tillegg har Høyre valgt å følge rådene fra offentlige utredninger og fokusert på å styrke tjenestetilbudet til de utsatte gruppene i Norge. Blant annet har vi i inneværende budsjett utvidet ordningen med gratis kjernetid i barnehagene til to-åringer. I tillegg blir det i 2019 bevilget om lag 200 ferske millioner til fattigdomsmidler . Disse midlene sikrer at barn ikke skal oppleve konsekvensene av foreldrenes fattigdom, med ferietilbud og mulighet for deltakelse på fritidsaktiviteter gratis.

Problemet er at disse tjenestene ikke regnes inn i fattigdomsstatistikken, selv om målrettede tiltak for å bekjempe fattigdom gjennom tjenester har vært det viktigste grepet fra myndighetene de siste ti årene.

Rolf Aaberge, Norges fremste ekspert på området, har påvist at en inkludering av tjenester i fattigdomsstallene, ville bidratt til en halvering av antallet fattige i statistikken. Dette passer imidlertid dårlig inn i SVs og Kaskis beskrivelse av en kald regjering. På samme måte som at innvandring de facto er den klart viktigste årsaken til veksten i familier med vedvarende lavinntekt.