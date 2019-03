INFLUENSERE: Anniken Jørgensen og Sophie Elise Isachsen var blant dem som ble trukket frem i Dagens Næringslivs fredagsmagasin D2s spesial om kroppspositivisme. Foto: FRODE HANSEN, VG og KRISTER SØRBØ, VG.

Ut mot «misforstått kroppspositivisme»: – Hyklersk!

Sophie Elise Isachsen og Anniken Jørgensen tjener godt på å få unge kvinner til å føle seg elendige. Det er derfor betenkelig at D2 fremstiller dem som sårbare og modige i sin kroppspositive spesial.

CARINA ELISABETH CARLSEN, kroppsaktivist og masterstudent i Empowerment og helsefremmende arbeid

Dagens Næringslivs fredagsmagasin D2 valgte i forrige uke å lage en sak på kroppspositivisme. Jeg synes det er flott at D2 setter kroppspositivisme på dagsordenen, men jeg synes det er spesielt å velge å illustrere dette engasjementet med idealkroppen; altså slanke, vakre kvinner, som mal for det uperfekte. D2 sier jo med det at ingen av oss er bra nok, og har allerede der tråkket i salaten.

Kroppspositivisme startet som en reaksjon på at mennesker som ble ansett som overvektige, ble systematisk diskriminert. Det er fortsatt et enormt problem, og forskning viser hva slags stigma overvektige møter i hverdagen.

Jeg synes det er respektløst av D2 å fokusere på den perfekte kvinnekroppen og dens «feil», når vi har så mange utfordringer knyttet til helse, uhelse, spiseforstyrrelser, og selvbilde. Istedenfor å ta tak i disse tingene, velger man altså å løfte frem kvinner som i en årrekke har vært med å forme hvordan kvinnekroppen skal se ut – og ikke minst tjent penger på det. Det er ikke å være kroppspositiv. Det er å være hyklersk.

For oss som er kroppspositivister for alvor, og som jobber med å bedre unge menneskers psykiske helse på et faglig plan, er det vondt å se en så viktig bevegelse ødelegges av at D2 har lyst til å vise hud.

Carina Elisabeth Carlsen er kroppsaktivist.

Kritikken har haglet i sosiale medier. Enkelte kritiserer kritikerne for å være misunnelige, og at pene folk finnes overalt. Selvsagt er det slitsomt og vanskelig dersom man skal gå til krig med pene folk, spesielt ettersom estetikk er individuelt.

Det er heller ikke det dette handler om. Problemet i denne saken er dobbeltmoralen i å fronte kvinner som tjener gode penger på andres usikkerhet. Kendall Jenner, som er en av kvinnene D2 velger å benytte i sin sak, ble i sin tid hyllet for å vise at hun har kviser. Det samme blir blogger Anniken Jørgensen.

Jørgensen sier til motemagasinet Melk & Honning at hun også må få være med på denne bevegelsen, og at hun er et eksempel på at ting blir bedre. Med dette viser Jørgensen at hun har totalt misforstått hva kroppspositivisme handler om.

Kroppspositivisme handler om å akseptere egen kropp og utseende der du er i dag. Du må gjerne gjøre endringer, men dersom du psykisk befinner deg et sted der du ikke er fornøyd, vil du mest sannsynlig fortsette å se feil – selv etter at kroppen har forandret seg.

Det er ei heller det at det ikke er plass til Jørgensen eller Isachsen. Det handler heller ikke om diskriminering av slanke mennesker, som Susanne Kjellhov i Kontent påstår. Selvsagt opplever slanke mennesker også hets, men dette skjer individuelt. Ingen lærer fra barnehagen av at det å være tynn er feil. Det lærer man derimot om tjukke.

Det er ikke noe galt i å ha idealkroppen, men det er heller ikke noe galt i å ikke ha den.

Sophie Elise Isachsen og Anniken Jørgensen er etter mitt skjønn helt innenfor den kroppslige normen, om ikke det faktisk er de som setter rammene for den perfekte» norske kvinnekroppen. Det D2 gjør er ikke modig. Det D2 gjør er å reproduserer de samme, gamle skjønnhetsidealene, som jo er nettopp det vi som faktisk er kroppspositivister forsøker å utvide.

Vi kroppspositivister tar dere alle imot med åpne armer. Likevel – her snakker vi om kvinner som vet hvilken makt de har, og som jeg mistenker trodde de skulle slippe unna med det.

At Jørgensen tror dette handler om de som enkeltpersoner vitner også om hvor lite hun faktisk har skjønt. Dette handler ikke om Jørgensen, men om de 70 prosent av norske ungdom som føler et press om å ha en bra kropp, de 50 prosent av norske 15-åringer som slanker seg, og de 50 000 kvinnene som til enhver tid her i landet har spiseforstyrrelse.

Jeg sier ikke disse jentene skal få lov til å være sårbare eller at deres historie ikke har vært vond. Selvfølgelig skal dette tas på alvor. Dessverre hviler det en dobbeltmoral over det hele, som Kristin Gjelsvik så godt har poengtert.

Vi har mange andre dyktige folk her i landet som vet hva vi snakker om, og som ikke tjener ei krone på å snakke om det. D2 sier selv de ønsker å gjøre kroppspositivisme til noe mainstream, og at valget av Isachsen og Jørgensen derfor var naturlig.

Det er med det ikke Jørgensen og Isachsen som er det store problemet i denne saken, men derimot D2 som har villet kaste seg på en trend uten å gjøre research, selv om de påstår noe annet. Det de gjør er å ta alt kroppspositivismen står for, endrer dette og få det til å passe inn i et salgbart format.

Det de ikke har skjønt er at dette er større enn hengepupper, strekkmerker og kvisehud, og at dette bidraget ikke annet en stor flopp, rent kroppspositivistisk sett.

