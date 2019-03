UNDER 25: Emma Krohn-Dale (17) skriver i kronikkserien for unge «25 under 25».

«25 under 25» om kvinnedagen: Å være feminist i 2019

Grunnregelen til å kalle seg selv feminist er ganske enkel. For å kalle seg selv feminist må man være for likestilling mellom kjønnene økonomisk, sosialt og politisk. Enda enklere sagt; vi skal behandles likt alle mann (og kvinner).

EMMA KROHN-DALE (17), Likestilling og inkluderingsansvarlig i Møre og Romsdal AUF.

Å være eller ikke være; Det er spørsmålet. For hva er feminisme? Å tåle dette regn av fordommer og trusler. En bitter skjebne sender mot oss?

Dette er Shakespeares ord nøyaktig! Neida, men noe klokt ligger vel i det. For hva er det egentlig å kalle seg selv feminist? Hvorfor har vi det enda? Og må man være jente?

Jeg liker derfor å tenke at alle feminister er forskjellige. Ikke alle er røde sosialister som går fremst i 8.mars togene. Ikke alle feminister tar alle kampene. Det finnes feminister som er usikker på abortspørsmålene og befinner seg på høyresiden av politikken. Det er feminister i alle partier og feminister uten partier. Det blir veldig teit å dra alle feminister under en kam, og lage en stereotype om at alle som kaller seg feminist mener og oppfører seg likt. Det er nemlig mange som ikke vil kalle seg feminist på grunn av dette. Det er skummelt fordi de blir oppkoblet med en stereotype de ikke kan relatere til.

Jeg kaller meg selv feminist også for å ære de kvinnene som kjempet for enhver rettighet jeg har i dag. Modige formødre (forfedre) og søstre som kjempet til siste pust slik at jeg skulle få gå på skole og etterhvert jobbe med lik lønn. Vi har fremdeles ikke nådd alle målene. Kvinner tjener i dag betraktelig mye mindre enn menn og før det rykker i kronikkfingeren din vil jeg komme med litt fakta til deg. ”Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner i 2017 var 40 860 kr. Det utgjør 86,7 prosent av gjennomsnittlig månedslønn for menn, som lå på 47 140 kr.” Rett fra ssb.no selv.

Men tilbake til hvorfor vi har feminisme. Det var Camilla Collett som først introduserte det norske folket for ordet feminist i år 1877. Så selve ordet begynner å bli gammelt, men det har så mye historie bak seg. Som tidligere nevnt er det mange som ikke vil kalle seg feminist fordi de mener at ordet er forbundet med en negativ stereotype, så det er noen som vil endre dette gamle, vakre og historierike navnet til enten humanist eller egalitarist. Jeg har vel hørt ”jeg er for likestilling, men herregud, jeg er da ikke en feminist” mer enn de fleste og det gjør meg trist.

Fordi humanisme fokuserer på etikk og filosofi for likeverd, toleranse og sekularisme som går ut på at menneske ikke trenger religion for å ha moral. Å ha en helt fin og menneskelig tankegang rett og slett.

Egalitarisme er en tankeretning som bygger på at alle mennesker er like og skal ha like rettigheter til for eksempel like ressurser uavhengig av sosial status.

Feminisme er den eneste bevegelsen som utelukkede baserer seg på likestilling mellom kjønnene. Det blir kalt feminisme fordi gjennom tidene er det kvinnene som har vært og er mest undertrykt i verden.

Vi trenger feminisme i dag fordi kvinner tjener mindre enn menn. Fordi presidenten i USA sier ”grab them by the pussy” og nå bryr vi oss ikke lengre om det. Fordi vi trengte en kampanje slik at samfunnet skulle forstå at kvinner ikke kunne bli trakassert og voldtatt på arbeidsplassen. Men også fordi gutter sliter på skolen. Fordi gutter ikke viser følelser og tar mer selvmord enn jenter. Fordi kroppspress og psykiske problemer blant gutter er ikke nevnt i norske media. Du må ikke være jente for å stå litt rakere i ryggen når du sier du er feminist. Fordi vi er et fellesskap og problemene rammer oss alle.