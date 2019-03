NYE ANKLAGER: I HBO-dokumentaren «Leaving Neverland» anklager Wade Robson og James Safechuck Michael Jackson for å ha misbrukt dem fra de var 7 og 10 år gamle. Foto: Yui Mok / PA Wire

Michael Jackson-skandalen: – Overgripere kan være hvem som helst

Problemet er ikke at Michael Jackson ikke kan forsvare seg, problemet er at vi ikke ser at dette er større enn en stjernes skitne hemmeligheter.

TINE-JARMILA SIR, forfatter.

Kritikken mot dokumentaren «Leaving Neverland» har ikke stått stille siden den ble annonsert og vist på Sundance filmfestival og senere på HBO. Kritikken handler for det meste om at Jackson ikke får forklare seg. Og det er her jeg mener svært mange stopper å tenke.

I intervjuene Oprah Winfrey har gjort med Wade Robson og James Safechuck forklarer de at de måtte bli godt voksne og få barn selv før de forstod at det de ble utsatt for var seksuelle overgrep.

Som Oprah sier, og har forsøkt å få frem i mange år, er ordet overgrep (engelsk ord: abuse) ofte feil ord å bruke. Det er ikke snakk om at det ble brukt vold eller makt for å få gjennomført de seksuelle handlingene (i dette tilfellet).

Det var kjærlighet, nærhet, til og med en slags bryllupseremoni med utveksling av ringer og løfter, hvor ofrene ble «groomet» til å føle kjærlighet og varme fra og overfor Michael Jackson .

Det krever enorm kløkt og kalkulering for å få dette til. En dyktig overgriper gjør at den som blir forgrepet på ikke forstår eller opplever selv at det skjer. Offeret isoleres fra familie, som også gjerne blir groomet på lik linje som dem (MJ besøkte familiene deres ofte og brukte mye tid på å bli nære med dem også), overøses med kjærlighet og oppmerksomhet, og føler gjerne en eksklusiv nærhet til overgriperen.

Grunnen til at Wade og James løy i retten var ifølge dem selv fordi de ville beskytte Jackson. De var glade i ham, det var en kjærlighet der, og MJ hadde også forklart dem at hvis de fortalte noen om hemmeligheten deres, så ville de alle sammen havne i fengsel for resten av livet. Hvilket barn vil vel stå i fare for å sende den de holder mest kjær, og seg selv, i fengsel?

Familien til MJ sier i et intervju at de kjente Michael bedre enn noen, at han aldri ville gjøre noe slikt, men hvis de var så nære med ham, hvorfor var han så mye alene med små barn, hvorfor var det ikke familien han omga seg med, venner?

Ingen vil tro det verste om familien sin, så at de tror han ikke har gjort det er jeg overbevist om at stemmer. Men jeg lurer på om fornektelsen og anklagene om at Wade og James bare er ute etter penger noen gang vil snu. Sannsynligvis ikke.

Men kanskje denne dokumentaren, hvis vi legger bort MJs posisjon og vesen her, kan lære oss noe om hvor kalkulerende overgripere er, hvordan de jobber og investerer enorme mengder med tid og krefter på å isolere offeret sitt og manipulere både det (barnet) og de rundt.

Overgripere kan være, og er, hvem som helst.