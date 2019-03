TØFFING: – Og det var ingen som føltes mer autentisk og sexy enn Dylan McKay, spilt av Luke Perry, skriver Ole-Martin Ihle. Foto: VALERIE MACON / AFP

– Ingen var kulere og mer autentisk

Jeg tror ikke jeg tar helt feil hvis jeg påstår at Luke Perry var min generasjons James Dean.

OLE-MARTIN IHLE, forfatter og skribent

«This is Dylan. You know the drill.» Biiiiip.

Allerede på den ferdiginnspilte beskjeden på telefonsvareren skjønte mann hvor utenomjordisk kul Dylan McKay var. Det er kanskje en blek sammenlikning, men jeg tror ikke jeg tar helt feil hvis jeg påstår at Luke Perry var min generasjons James Dean.

Jeg vil iallfall tørre å påstå at «Beverly Hills 90210» var den første serien vi ble skikkelig hekta på. Det var ingen serie jeg og mine venner fulgte mer rituelt med på, og levde oss mer lidenskapelig inn i. Selv om Peach Pit og Beverly Hills var langt fra Norge på 90-tallet, føltes serien liksom mer autentisk og sexy enn andre serier.

Og det var ingen som føltes mer autentisk og sexy enn Dylan McKay. Den mørke, mystiske og plagede rebellen, som aldri viste følelser – eller ansiktsuttrykk som kunne ødelegge for utseende og mystikken – men som likevel sto opp for mobbeoffere, og beskyttet de svake. Som aldri brydde seg om å passe inn i det over-privilegerte pappaguttmiljøet, men som alle så opp til likevel.

Da han gjorde sin entré i serien første gang, hadde han bare den øverste skjorteknappen knept igjen, akkurat som gangsterrappere i Compton. Ingen (hvite) var kulere. Alle visste at han kom til å bli filmstjerne, og ifølge ryktene var det så sikkert at han hvert øyeblikk skulle skrives ut av serien, der han ville dø av AIDS, og starte sin lysende karriere på det store lerretet.

Slik gikk det ikke (han forlot riktignok serien i 1995, men kom tilbake igjen i 1998, med halen mellom beina, som «special guest star»). Luke Perry ble aldri filmstjerne, og døde i stedet av et usexy slag. Men jeg er ganske sikker på at han har gjort et langt sterkere inntrykk på mange, enn de aller fleste filmstjerner fra samme generasjon.

Det føltes iallfall som en stor del av fjortisen i meg døde med ham.