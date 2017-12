Slipp gislene fri – det er jul!

debatt

Publisert: 12.12.17 10:31

Fredag ble det klart at det ikke har lykkes norske myndigheter å forhandle frem en avtale om legemiddelet Spinraza – og Beslutningsforum sa for andre gang nei til å gi SMA-pasientene medisin.

LISE LEHRMANN, mor til SMA-syke Leander, for pasient- og pårørendegruppen Stopp SMA

Tilbake står en fortvilet gruppe barn og voksne, som er gisler i dette kyniske spillet mellom helsemyndighetene og legemiddelfirmaet Biogen. Helseminister Bent Høie sier til VG at han synes dette er «veldig trist for pasientene og deres pårørende», og understreker at Spinraza er et legemiddel som ønskes tatt i bruk. Beslutningsforum «stadfester ønsket om å innføre Spinraza til behandling av Spinal muskelatrofi (SMA)». Leder av Beslutningsforum, Lars Vorland, sier til VG at dette er en prioritert sak og at de ønsker en løsning: «Det er egentlig helt forferdelig at vi har et medikament som kan lette tilværelsen til barna som har SMA og familiene deres, uten at vi kan tilby det».

Ja, det er det! Nå er det på tide at beslutningstakerne legger handling bak fine ord og dropper krokodilletårene.

Vi i pasientgruppen har sett oss lei av at prisnivået overdrives og at Spinraza kalles den dyreste medisinen i verden. Det er en kjensgjerning at det i dag benyttes medisiner i norsk helsevesen som er langt dyrere, som Demser, Vimizim, Myozyme og Translarna, med pris på henholdsvis 8,2, 6,9, 5,8 og 5,5 millioner kroner per pasient per år. Den uforhandlede prisen på en dose Spinraza er 770 000 kroner eksklusiv moms, og pasienten trenger seks doser første året, deretter tre doser per år.

Hva vet vi så om Biogens pristilbud? Myndighetene har fått det Vorland kaller «vanlig rabatt», men ønsker mer fordi utgangspunktet er høyt. Den konkrete prosentsatsen er ikke oppgitt, men Steinar Madsen i legemiddelverket har gitt uttrykk for at Norge gjerne fremforhandler ca. 40 prosent rabatt på legemidler. Med et konservativt anslag på 30 prosent ser vi at prisen blir 1,5 mill kroner etter første behandlingsår (nøyaktig det samme som den årlige kostnadsbesparelsen per pasient bare ved å kutte BPA-nattevakt).

Videre inneholder tilbudet «tiltak for å gjøre det første behandlingsåret rimeligere», ifølge Biogen, noe som antas å bety at de to første dosene er gratis, slik det er avtalt i andre europeiske land. Følgelig skal myndighetene kun dekke fire doser det første året, noe Vorland også uttalte etter beslutningen. I tillegg, og dette er viktig, har Biogen foreslått «tilbakebetalingsordning for å redusere risikoen for å betale for pasienter som ikke drar nytte av behandlingen». En «no cure, no pay»-ordning vil spare staten for unødvendige medisinutgifter og sikre at behandlingen er effektiv. Prisen for en SMA-pasients liv er plutselig ikke så høy lenger, og staten begynner å virke grådig i sin forhandlingsrus.

Når myndighetene er så klare på at de «sier ja til medisinen, men nei til prisen», så er det ingen grunn til å utsette den medisinske behandlingen til prisforhandlingene er ferdig. Barna svekkes for hver dag som går, ett barn døde i mars og andre har i løpet av året mistet både evnen til å gå, spise selv og puste uten hjelpemidler. Overlegene ved Rikshospitalet sier at de står klare til å rulle ut behandlingen nå i desember og starte opplæring ved andre sykehus. Fagmiljøet ba allerede i oktober om en rask Spinraza-løsning, da det er i strid med prinsippet om lik tilgang på helsetjenester at bare de pasientene som allerede er kommet i gang med behandlingen, får fortsette.

Vi utfordrer Biogen til å forplikte seg til å tilbakebetale mellomlegget mellom dagens fremforhandlede rabatt og den fremtidige, endelige rabatten. Dette er en løsning som er valgt i Tyskland. Der anerkjenner myndighetene at det ikke finnes annen forsvarlig behandling for sykdommen, slik at pasientene har krav på Spinraza og behandling er igangsatt. Selve prisforhandlingene vil foretas i 2018. Vorland sier til Bergens Tidende at norske myndigheter sonderer muligheten for å koble til Tyskland i prisforhandlingene, og da foreslår vi at den samme humane løsningen som der legges til grunn, velges også i Norge.

Vi utfordrer partene til å gi slipp på sine gisler, fremfor å bruke barna hensynsløst som brekkstang i prisforhandlingene. Ha nå litt medmenneskelighet i disse juletider.

