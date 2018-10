REFSER JACOBSEN: – Istedenfor å spre forvrengte historier kunne Alf R. Jacobsen ha takket de muslimene som ofret sine liv i kampen mot Europas totalitære ideologier. Foto: Sebastian Dahl

Svarer Alf R. Jacobsen: – Muslimer hjalp jøder mot nazistene

Muslimske Albania var det eneste landet i Europa som økte sin jødiske befolkning under krigen. Muslimer hjalp jøder og kjempet mot Hitler.

debatt

Publisert: 03.10.18 10:24 Oppdatert: 03.10.18 11:46

DAG HERBJØRNSRUD, idéhistoriker

Odd Karsten Tveit har utgitt «Gudfaren. Trygve Lie – generalsekretæren som sviktet FN». VGs anmelder påpeker at boken mest handler om Lies «tid som FNs generalsekretær fra 1946 til 1952».

Dette liker ikke Alf R. Jacobsen, som i sin VG-kronikk 1.10. påstår: «Det mest opprørende i boken er likevel beskrivelsen av muslimenes forhold til nazismen, eller rettere sagt: den fullstendig manglende beskrivelsen.»

De fleste vil nok kalle det en avsporing hvis Tveit skulle bruke en Lie-biografi til å omtale muslimer og nazister. Men Jacobsen er blitt svært opptatt av islam. I november 2015 skrev han i VG: «Er det noe i selve religionen, som hindrer tilhengerne i å stanse volden? Er virkelig reform av islam umulig? Må vi leve med at fanatiske og bokstavtro fortolkere av en overlevert tekst fra et patriarkalsk 1400 år gammelt ørkensamfunn skal skremme oss til taushet med mord og vold i et forsøk på å påtvinge oss deres foreldete og totalitære oppfatninger?»

I oktober 2018 påstår Jacobsen: «En bred arabisk bevegelse sluttet seg til Hitler med et felles, brutalt mål: Jødene skulle utryddes.» Uten kildehenvisninger kobler han så muslimer til drapet på seks millioner jøder i nazi-Tyskland. Muligens er det seg selv Jacobsen tenker på når han skriver at bildet som gis «er hårreisende forvrengt og kun egnet til en ting: å føre leserne bak lyset».

Muslimske Albania var Europas eneste land som under krigen økte sin jødiske befolkning: den ble mangedoblet. Hele 75 albanere har fått æresbevisninger av israelske Yad Vashem for å ha satt sine liv i fare for å redde totalt 1800 jøder, noe som kommer frem i boken Besa: Muslims Who Rescued Jews during World War II (2006). Israels offisielle minnesmerke konkluderer: «Albania, det eneste europeiske landet med en muslimsk majoritet, lyktes på et område der andre europeiske nasjoner feilet.»

I Frankrike reddet stormoskeen i Paris og dens Algerie-fødte leder Kaddour Benghabrit minst hundre jøder, noe som er skildret i filmen «Frie menn » (2011). Irans diplomat i Paris, Abdol Hossein Sardori , reddet livet til tusenvis av Europas jøder. Dette dokumenteres i «In the Lions’ Shadow: The Iranian Schindler » (2012) og av Holocaustmuseet i Washington D.C.

I Marokko nektet kong Muhammed V å følge det franske Vichy-regimets ordre om å registrere landets 250.000 jøder. Muhammed erklærte: «Vi har ikke jøder, bare marokkanske borgere.» Dermed ble ikke én marokkansk jøde drept eller sendt til nazistenes konsentrasjonsleirer, poengterte The Times of Israel i fjor. Norge kommer ikke bra ut i sammenligning. Jacobsen omtaler planer for utryddelse av jøder også i Midtøsten. Men disse planene ble laget av Hitler og nazistene i Tyskland, og i motsetning til i Europa ble de der ikke gjennomført. Jacobsen nevner ett tilfelle av pogromer på jøder blant arabere, nemlig en nazi-inspirert mobbs drap på 180 jøder i Bagdad 1.–2. juni 1941 («Farhud»). I Moshe Gats bok «The Jewish Exodus from Iraq, 1948-1951 » (1997) kommer det frem at dette er det verste som har skjedd jødene i Iraks historie. Og: Allerede seks dager senere nedsatte den nye irakiske regjeringen en komité som fengslet og henrettet skyldige, mens sikkerheten ble økt for den jødiske befolkningen, som var på over 120.000 personer. I «Among the Righteous » (2006) viser Robert Satloff hvordan arabiske muslimer bisto sine jødiske naboer i Midtøsten under Holocaust. Hundretusener av muslimer fra dagens India og Pakistan vervet seg mot Hitler i verdens største frivillige hær: The British Indian Army med 2,5 millioner kvinner og menn. Mens mer enn halvparten av Frankrikes frigjøringshær i 1943–44 besto av muslimer fra Algerie, Tunisia og Marokko. Muslimske soldater fra Senegal var også sentrale . I muslimske land har antisemittismen gjennom århundrer vært «fraværende», skriver Håkon Harket i «Jødehat. Antisemittismens historie fra antikken til i dag» (2005). Det langvarige jødehatet og den bestialske volden er det europeiske kristne som har stått for.

Istedenfor å spre forvrengte historier kunne Jacobsen ha takket de muslimene som ofret sine liv i kampen mot Europas totalitære ideologier – noe som har vært med på å sikre også Jacobsens frihet.