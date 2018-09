Foto: Roar Hagen

Dette blir kaotisk uansett

Regionreformen er en stor farse du ikke vil vite oppskriften på.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vet hvor han skal banke for at det skal gjøre vondt.

Det var han som etter lokale protester startet spredningen av regionreform-karies ved å love å fremme saken for Stortinget, for tredje gang. To nederlag holder ikke. Når Stortinget åpner i oktober, vil Sp igjen prøve å få flertall for å stanse sammenslåingen av Finnmark og Troms , samt se på hele regionreformen på nytt.

Nå må smerteterskelen til vår statsminister, den tidligere fylkeskommune-dødaren Erna Solberg, sies å være høy. Men det gjør vondt når hun som var kommunalminister og ville legge ned fylkene, må være den som forsvarer fylkenes videre liv.

Ikke bare må Solberg argumentere for at vedtaket om nye regioner må gjennomføres fordi det er et...vedtak . Hun må for skams skyld si noe fint om de nye fylkeskommunene. Til og med argumentere med at det er et riktig vedtak.

Ja, da gjør det ekstra vondt.

Og Senterpartiet har selvsagt interesse i å skape mest mulig kaos rundt reformen. Arbeiderpartiet sentralt er også i mot «makkverket», men her er det mer ambivalens. Arbeiderpartiet ønsker å beholde tre forvaltningsnivåer, men det er uklart hvordan.

Vedum på sin side vil ha alt som før, og er nå nær ved å lykkes med den underjordiske Karius- og Baktus-tunnelen fra Finnmark til Viken.

Fylkesnemda i Viken nekter å slå seg sammen om Finnmark slipper, og vil egentlig legge arbeidet med regionen på is til Stortinget har sagt sitt. Tirsdag ettermiddag feiget nemda ut, og endte med å legge isen på is. Det vil si - de stemte for å vente med å stemme.

Ikke helt uforståelig at Vedum øyner håp om å få stoppet hele reformen.

Det vil i tilfelle være oppsiktsvekkende. Så store reformer har aldri blitt avlyst før. Det vanlige i Norge er at når et vedtak er gjort, innfinner man seg med det og gjør det beste ut av det.

Det er kanskje derfor vi så det glimte i Jern-Erna igjen, et metall hun sjelden pynter seg med om dagen. Kanskje er det hun som har fått KrF til å ta ansvar for uønsket atferd , og fått partiet til å bekrefte høyt og tydelig at de står ved reformen.

For etter først å ha skapt usikkerhet, sier KrF at de vil sørge for at reformen fortsatt har flertall i Stortinget. KrF har til og med argumenter, som sterkere regioner, flere oppgaver nær folk, mer demokrati.

Regjeringspartiet Frp, derimot, har ikke Solberg kontroll på. For selv om Frp stemte for regionreformen i Stortinget, har de samtidig hatt null problemer med å polemisere åpent mot den. Og når Viken er i spill, er Frp med på å sørge for det.

Slagsvold Vedum nekter ifølge NTB å innse at kampen er over. Og det har han nok helt rett i. For det KrF har troppet opp med er bare bedøvelse.

Bankingen er ikke over. Dette blir kaotisk uansett hvilke valg som tas fremover.

15. oktober skal regjeringen legge frem de nye oppgavene til regionene. Reaksjonene vil nok bli negative, uansett. Opposisjonen vil si at dette var alt for få oppgaver. Om oppgavene derimot viser seg å bli ganske store, vil de snu seg like raskt og anklage brutale eksperter i Oslo for «oppsplitting av fagmiljø».

Og neste år er det valg.

Etter jul, altså om fire måneder, skal listene til de ulike fylkespartiene være klare. Mange partilag har alt slått seg sammen. Som Høyre i Troms og Finnmark. Og KrF.

Skal de lage felles program, eller ikke? Og skal de nominere folk til listene både for hvert fylke og for regionen? Hva med Senterpartiet Vestland, skal de også lage lister for Sogn og Fjordane og Hordaland? Og ikke minst, hvordan vil de gjøre dette i Viken , hvor partiene i bakhodet må tenke på lister for de gamle fylkene Buskerud, Akershus og Østfold.

Staten på sin side har fulgt tidsfristene, og har alt begynt å kappe antall fylkesmenn. Om fire måneder skal de nye 11 fylkesmannembetene være klare. Skal de i all hast leie inn en vikar til Buskerud og Østfold i tilfelle Viken aldri blir noe av?

Om regionreformen går i oppløsning, er vi altså lovlig sent ute med å få ting på plass. Samtidig, om vi fortsetter med reformen, har vi fantasi til å se at dette skal fungere?

Regionreformen var ment som en oppgradering av en stusselig og upopulær fylkeskommune. Det har blitt en nedgradering.

Det er vanskelig å tolke det på noen annen måte. Det er i alle fall høyst uvanlig å stille til start med banesår.