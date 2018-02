SMITTSOMT: Meslinger er en svært smittsom virussykdom som gir utslett og feber. Foto: SHUTTERSTOCK

Folk må vaksinere seg

leder

Publisert: 23.02.18 04:32

Tre nye tilfeller av meslinger bør få folks øyne opp.

To barn og en helsearbeider smittet av meslinger. Ingen av de tre ser ut til å ha vært vaksinert, og de ble antakelig smittet i utlandet. Meslinger er en alvorlig sykdom der hjernebetennelse er en sjelden komplikasjon som kan være dødelig. Europa opplever nå en kraftig økning i tilfellene av sykdommen og hele 35 dødsfall som følge av meslinger i fjor. I fjor ble det påvist 27 tilfeller av meslinger i Sverige. Forklaringen derfra er motstand mot vaksinering.

Norge har også hatt utbrudd av meslinger i bydeler i Oslo med tilstrekkelig mange uvaksinerte barn. Sist gang noen døde av meslinger i Norge, var i 1989. Etter at vaksinen ble tatt i bruk på slutten av 1960-tallet, har tilfellene av meslinger stadig sunket.

Og dette var jo en sykdom som nesten var utryddet hos oss. Nettopp derfor har det vært enkelt å være vaksinemotstander i Norge. Når de fleste er vaksinert, er man likevel beskyttet gjennom andres vaksine. Men så fort en gruppe begynner å kutte ut vaksinering, er det fare på ferde.

Vi er enig i at ansatte i helsetjenesten bør være vaksinert. En syk helseansatt kan i verste fall risikere å spre sykdommen til hele barneavdelinger, der vaksine ennå ikke er gitt.

Men først og fremt trengs trenger vi foreldre som tar ansvar, sammen med folkeopplysning. For dette er et felt hvor det hersker mange vrangforestillinger, Barnevaksinasjonsprogrammet er i virkeligheten helt trygt. Men det finnes likevel ideologisk motstand mot vaksinen, ubegrunnet frykt for alvorlige bivirkninger, ganske ville konspirasjonsteorier og et helt feilaktig syn om at det er best kroppen leger seg selv. Mangel på vaksine hos innvandrere er blitt et problem også i Norge, samt motstand mot meslingvaksine i enkelte innvandrergrupper.

Uvaksinerte setter andre i fare. Ikke minst små barn som ikke er gamle nok til å få vaksinen, eller folk som ikke kan ta den på grunn av sykdom. Om folk vil la sin egen kropp «lege seg selv», må være opp til hver enkelt. Men det ingen må glemme, er at man ikke bare rammer seg selv. Man kan også gi andre alvorlig sykdom.