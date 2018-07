DEPORTASJON: - Eg finn meg ikkje i å bli skulda for å ha tala om deportasjon av jødar, skriv Jenny Klinge i Senterpartiet. Foto: Bernt Sønvisen

Brunskvetting i omskjeringsdebatten

Publisert: 18.07.18 13:27

Motstandarane av ei lov mot omskjering av mindreårige gutar driv stadig med brunskvetting av oss som kjempar for ei aldersgrense.

Jenny Klinge, stortingsrepresentant (Sp)

Gutar har ikkje det same lovvernet som jenter i 2018, når omskjering av gutar framleis er lovleg. Dessverre kan det hende det aldri blir vedtatt ei lov mot omskjering av mindreårige gutar, fordi motstandarane av ei slik lov stadig driv med brunskvetting av oss som kjempar for ei aldersgrense.

Nyleg skjedde det igjen. Utgangspunktet var at eg vart spurt eit konkret spørsmål av Stavanger Aftenblad. Avisa viste til at dei hadde tala med jødar og muslimar som påstod at dei ville flytte frå landet dersom dei ikkje fekk omskjera ungane sine her. Avisa forenkla svaret mitt slik:

«Hvis det er viktigere å skjære av en del av kjønnsorganet, framfor å bo i Norge, så kan vi ikke gjøre annet enn å la dem flytte.» Det som deretter skjedde, følgjer dessverre ei fast oppskrift i omskjeringsdebatten. Når nokon argumenterer for ei aldersgrense, skal vi skvettast brune. Plutseleg er vi harde og ufølsame, ikkje sjeldan tenderer vi til å vera jødehatarar og rasistar.

Det folk må hugse, er at dette blir gjort fordi det tener eit mål. Og målet er å hindre at det nokon gong blir vedtatt ei lov som sikrar gutar eit lovvern mot omskjering. Den kristne avisa Vårt Land presterte å vidareformidle oppslaget frå Aftenbladet med å omformulere meg slik: «Kan dra fra landet hvis de omskjærer.» I den saka reagerte KrF med å vera sjokkerte over meg, det var visst uverdig av ein norsk politikar å seie det eg gjorde (det dei påstod at eg hadde sagt, vel å merke). I ei seinare avis var det leiar for Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn som var endå meir sjokkert, og som uttalte: «Vi kan ikke bruke en retorikk som handler om deportasjon i debatten om rituell omskjæring­ av gutter.»

Altså. Hæ? Er det avisa Vårt Land som sjølve spør intervjuobjekta sine utan å orientere desse om kva eg faktisk sa i utgangspunktet, eller er det intervjuobjekta som ivrige ringjer til denne avisa etter å ha misforstått heile greia? Uansett er det under pari av Vårt Land å laga nyheiter basert på ei forvrenging av den opprinnelege bodskapen. Dessverre blir avisredaksjonar medansvarlege for brunskvetting når dei går fram slik. Det er faktisk lov å kvalitetssjekke saker før dei publiserer dei.

Når folk truar med å flytte frå landet dersom vi vedtar lover i Stortinget som dei er mot, kunne eg ha svart at «då må vi sjølvsagt ikkje vedta ei slik lov». Dette er totalt uaktuelt for min del. Eg let meg ikkje presse til å endre meining etter flyttetruslar. Og kva anna skulle eg eigentleg svara? At dei ikkje får lov til å flytte? Eg meiner det er opp til folk sjølve å velje kva som er viktigast; å fjerne ein del av kjønnsorganet til ungen sin eller å bu i eit land der dette er ulovleg. Men sjølvsagt meiner eg heller ikkje at dette er eit anten-eller.

Folk som er ueinige i ei aldersgrense for mannleg omskjering har opplagt fleire alternativ enn å flytte. Det er jo mogleg for desse å finne seg i at lovverket faktisk er til det beste for gutane og forhalde seg til lova. Det burde vera mogleg å slå seg til ro med at kroppen til ungane skal få vera intakt, og at gutane skal få vekse opp med den forhuda dei har vorte tildelte frå naturen si side. For meg handlar dette om å ivareta menneskerettane til gutane og å unngå å påføre dei risiko for infeksjonar, skadar og i verste fall amputasjonar og dødsfall. Det er estimert at det i USA døyr 100 smågutar årleg som følgje av omskjering, og det har skjedd dødsfall i Noreg òg. Religiøse grupper med tradisjon for omskjering kan også slutte med denne praksisen, det ser vi konkrete døme på. Mellom anna finst det ein organisasjon om heiter Jews Against Circumcision (jødar mot omskjering). Eit anna alternativ til å flytte frå landet er å utføre inngrepet likevel og ta straffa for det, slik somme vel å presse fram tvangsekteskap sjølv om det er straffbart, eller for den saks skuld: kvinneleg omskjering. Eg tilrår ikkje dette alternativet.

Senterpartiet har ikkje noko programvedtak verken for eller mot omskjering av gutar, men stortingsrepresentantane er fristilte til å meine og stemme for det vi sjølve står for. Sjølv kjem eg ikkje til å slutte å kjempe for at gutar og jenter skal ha likt lovvern sjølv om eg blir framstilt som både det eine og det andre. Likevel finn eg meg ikkje i å bli skulda for å ha tala om deportasjon av jødar når det eg svarte var at dei som truar med å flytte må få gjera det. Det må vera lov å krevje eit visst anstendig nivå i debatten frå den sida som kjempar for at ungar av ulikt kjønn av ein eller annan merkeleg grunn skal ha ulike rettar.