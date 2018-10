KANDIDAT: Ismaele La Vardera stilte til ordførervalget i Palermo - og smugfilmet møter han deltok på. Foto: Faksimile : Valgplakat fra La Varderas hjemmeside på Facebook.

Ny dokumentarfilm: - Mafia-samrøre med høyrepolitikere

MENINGER 2018-10-25T06:17:14Z

En dokumentar filmet med skjult kamera på innsiden av La Legas valgkamp i Sør-Italia hevder å avsløre forbindelser mellom ytre høyre og siciliansk mafia.

kommentar

Publisert: 25.10.18 08:17

Nyheten om at La Legas ordførerkandidat i Palermo, Ismaele La Vardera, har gjort hemmelige opptak fra interne møter, utløste panikk i det høyrepopulistiske partiet. Da det viste seg at den 22-årige journalisten akter å offentliggjøre opptakene i form av en dokumentarfilm, tok Lega saken til domstolene.

Det eneste partiets koordinator på Sicilia har oppnådd ved å stevne La Vardera, er at den unge journalisten nå har fått rettens medhold i at opptak med skjult kamera både kan forsvares og publiseres, selv om de medvirkende motsetter seg. Filmen «Italiensk politikk for begynnere» får premiere i november.

Dommer Giulio Corsini ved Tribunale di Palermo skriver i sin kjennelse at det Ismaele La Vardera har gjort ikke kan karakteriseres som ulovlig eller utilbørlig, selv om han har filmet i skjul.

Tatt i betraktning at La Vardera på det tidspunkt opptakene ble foretatt var politiker, og møtene han deltok på var i egenskap av ordførerkandidat, mener retten at dette er dokumentasjon, ikke lovbrudd.

Ifølge La Vardera selv hadde han i utgangspunktet ingen plan om at hans valgkamp skulle bli film. Han bedyrer at engasjementet var oppriktig, og at det bak lå et reelt ønske om å gå inn i politikken i hjembyen. Samtidig hadde han en idé om å beskrive politiske prosesser journalistisk og gi disse en transparens – en åpenhet som ikke akkurat preger italiensk politikk.

I 2017 overrasket han Sicilias etablerte partier ved å bekjentgjøre sitt uavhengige kandidatur til vervet som ordfører i Palermo. Deretter overrasket han potensielle velgere ved å si ja til å stå på La Legas liste, et parti som helt siden grunnlegger Umberto Bossis storhetstid på 1990-tallet har bygd sin politiske retorikk på å rakke ned på søritalienere generelt og sicilianere spesielt.

Filmen oppsto som en gryende idé underveis i valgkampen da den unge kandidaten opplevde tilnærminger fra også andre høyrepartier - og etter hvert utilslørte tilbud fra mafiaen. Dels som et utslag av å huske hva som ble sagt i møter, dels for å dokumentere påstander og dels som en sikkerhetspolise for seg selv, begynte han å gjøre skjulte opptak .

Ismaele La Vardera oppholder seg nå i London, og overfor The Guardian beskriver han et miljø hvor han via «unevnelige overenskomster» og «farlige avtaler» ble lovet valgsuksess og politiske posisjoner.

I en scene blir han tatt med av et bystyremedlem i Palermo til nabolaget Kalsa, et strøk kjent for å huse navngitte mafiatopper. Her møter han en slektning til den fengslede Cosa Nostra-bossen Gino Abbate . Slektningen tilbyr La Vardera 300 stemmer, til en stykkpris av 30 euro.

Filmen skal også inneholde en sekvens med skjulte opptak fra et to timer langt møte med Matteo Salvini, der Lega-lederen forklarerer La Vardera at han skal profileres som «noe helt nytt i sumpen av gammel politikk». I en annen forsøker nyfascistenes leder å overtale ham til å stå på hennes liste. En tredje scene viser La Vardera på besøk hos Sicilias mafia-dømte eks-guvernør Salvatore Cuffaro, som tilbyr Silvio Berlusconis støtte om han slutter seg til Forza Italia .

Hvor stor skandale denne dokumentarfilmen evner å skape, gjenstår å se. En som bekymrer seg lite for La Varedas skjulte mikrofon er imidlertid Cuffaro. I en lakonisk kommentar sier han at «retten allerede har tonnevis av overvåkningsmateriale med meg. Et opptak fra eller til spiller ingen rolle».