SIKRING: Politiets bombeeksperter på plass utenfor bygningen i New York hvor blant andre CNN har sitt studio. Foto: KEVIN COOMBS / REUTERS

Frykten er deres våpen

Personen eller personene som har sendt «bombelignende gjenstander» til Obama, Clinton, CNN med flere har ikke skadet noen, men likevel langt på vei oppnådd hensikten sin.

Publisert: 24.10.18 19:24 Oppdatert: 24.10.18 19:37

Dramatiske øyeblikk på direkte tv onsdag ettermiddag viste at brannalarmen begynte å gå i studio mens nyhetsankrene Jim Sciutto og Poppy Harlow satt og rapporterte om «bombelignende» pakker sendt til Barack Obama , til Bill og Hillary Clinton , til den liberale mangemilliardæren George Soros og til Det hvite hus.

Programlederne ble evakuert på direkten, og fra gateplan i New York City kunne de fortelle at en fjerde pakke var sendt til nyhetskanalen, med navnet til den tidligere CIA-sjefen John Brennan på.

Ja, det var den fjerde pakken, for i mellomtiden hadde flere andre nyhetskanaler avkreftet at det var sendt en pakke til Det hvite hus. Listen over mottagere var dermed Obama, Clintons, Soros og CNN/John Brennan.

Alle er høyprofilerte kritikere av president Donald Trump og jevnlige mottagere av tunge angrep fra presidenten. Det trenger selvfølgelig ikke å bety noe, men det er for påfallende til ikke å nevne.

Det er usikkert hva avsenderen håpet å oppnå. Det er åpenbart et planlagt og forberedt angrep, i og med at alle mottar pakkene samtidig.

Ethvert noenlunde oppegående menneske skjønner at mottagerne er godt beskyttet og at sjansene er små for at de åpner posten sin selv, uten at den er sjekket først.

Kanskje bryr ikke avsenderen seg om hvem hun eller han skremmer eller dreper, så lenge alle forstår hvem den var ment for.

Kanskje ønsket avsenderen først og fremst å skape frykt og kaos. Kanskje ønsket han eller hun å statuere et eksempel, tenne en brann spre en idé til andre, likesinnede om hva må gjøres.

I så fall har gjerningspersonen allerede lykkes med første del av oppdraget. Og jo lenger det går før han eller hun blir identifisert og pågrepet, jo mer vil frykten kunne bre seg.

Men USA generelt, og New York City spesielt, er ikke ukjent med terrorangrep eller trusler, og som guvernør Cuomo sa på tv nettopp: «New York vil aldri la terroren vinne. Ikke i dag, ikke noensinne».