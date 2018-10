KRITISK: Det er omtrent blogge-obligatorisk å poste innlegget «dette MÅ du ha i fødebagen», hvorpå man finner ting som ingen mor i verden har trengt, før norske influencere prøvde å flytte penger for sine samarbeidspartnere, skriver Morten Hegseth. Foto: Frode Hansen

Morten Hegseth: Kritiserer bloggere for baby-spons

Flere norske kjendiskvinner bør skjønne at barnet deres ikke har samme funksjon som en Chanel-veske.

debatt

Publisert: 27.10.18 07:59

MORTEN HEGSETH, programleder i VGTV.

Sophie Elise skriver i boken sin «Elsk meg » at hun gjerne skulle blitt gravid, fordi da hadde hun blitt kommersielt gjenfødt. Det er all grunn til å tro at det ville skjedd.

Fordi de siste månedene har sponset babyliv eksplodert på Instagram, som pollen på våren. Jeg kjenner omtrent like stort ubehag rundt dem begge.

Lenge før barna blir født er det sponsede babygarderobeskapet fylt opp med sponset babykashmir og klærne «alle babyer må ha». Stuegulvet er fylt opp med leker fra Babyshop og Stokke som kjendisene ikke har betalt for selv.

Og det er omtrent bloggeobligatorisk å poste innlegget «Dette MÅ du ha i fødebagen», hvorpå man finner ting som ingen mor i verden har trengt, før norske influencere prøvde å flytte penger for sine samarbeidspartnere.

På fødestua trenger man helst viljestyrke, kjærlighet og fagpersonale, ikke dyrt design, lipgloss og det siste innen mammamote. Pilotfrue skriver dette etter barnedåpen til sin førstefødte sønn Severin, hvor hun takker tre kommersielle samarbeidspartnere: «Fargekombinasjonen var som sagt blå, hvit og gull. Ikke noe rosa, for å si det sånn.. Eller, det var en tante som kom med en superdigg rosa ostekake som var himmelsk god, men ikke bildevennlig nok denne gang.. Hehe!».

Hun skriver også at stolene, serviset, ballongene og blomstene og glassene var lånt og stylet av en kommersiell samarbeidspartner.

Det å få barn eller gå gravid, er ingen glamorøs affære, skal jeg tro dem jeg kjenner som har opplevd det. Bortsett fra den selvfølgelige gleden av å sette et barn til verden, er det vektoppgang, nevroser, vann i fjeset og frykt for at penger og kjærligheten ikke strekker til. For å nevne noe.

Anja Johansen, i bloggeverdenen kjent som Svømmefrue, lokker med å avsløre kjønnet på babyen, men kun om hun før 2000 nye følgere på Instagram. Dette samtidig som hun er inn og ut av sykehuset i forbindelse med graviditeten.

Skuespiller Keira Knightley kritiserte prinsesse Kate Middleton i det feministiske essayet «Feminists dont wear pink and other lies» for å gi et urealistisk bilde av hva det vil si å bli mor. Fødsel er avføring, blod og helvete, ikke perleøredobb, roser i kinnene og å møte opp duggfrisk til fotoshoot få timer etter fødselen, skrev hun.

Norske kjendiskvinner kan stille seg bak Storbritannias prinsesse, når det gjelder urealistisk fremstilling av det å få barn.

Å skulle bli foreldre er en økonomisk kostbar affære. Å oppleve det samtidig som en babyrosa Instagram-feed forteller deg at babyen din må ha kashmir eller siste skrik fra Stokke, vogn fra Buggaboo eller se kjendismødre posere med trutmunn på steder som «elite mom» og «stylish bump», må oppleves som provoserende.

Sandra Lyng, Marianne Jemtegård, Anna Rasmussen, Mariann Thomassen, Julianne «Pilotfrue» Nygård og Anja Johansen er blant dem som sverger til en kommersiell barneoppdragelse på Instagram. Selv Margret Berger har ikke klart å motstå fristelsen fra siste skrik innen barnevogn-reklame. Produsentene bak den kommersielle babybransjen er skruppelløse i sin markedsføring når det som i utgangspunktet skal være et hyggelig bilde av mor og barn, alltid er akkompagnert av fem merkinger av kommersielle partnere.

Live Nelvik og Jenny Skavlan er to kjendiskvinner som aldri har vist frem barna sine på internett, fordi barna ikke har valgt eksponeringen. Det er jeg enig med dem i. Men når nå vi har en bølge av kvinner som ikke bare eksponerer barna sine, men også tjener penger på dem, er det på tide å trykke på alarmen og be folk rulle inn den sponsa ammepuppen.

Dessuten er kommersialiseringen av barneklær og utstyr en liten miljøskandale. Barneklær og barneutstyr må skiftes ut hele tiden av naturlige årsaker. Derfor bør man heller arve, bytte eller bruke Finn.no for kjøp av det norske kjendiser prøver å lure deg til å tro du må ha nytt, skinnende og så kjønnsstereotypisk at gamle feminister må vri seg i graven.

Jeg husker da jeg på sent 90-tall så en amerikansk dokumentar om såkalte «stage moms», som skjøv barna sine ut i missekonkurranser og blitzlyset for å tjene penger, anerkjennelse og glamour. Som min gode kollega sa: «Stagemoms har fått en helt ny dimensjon med norske kjendiser i 2018». For barn skal ikke ha samme funksjon som en Chanel -veske.

Regjeringen og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Hellesland har foreslått å øke støtten til Forbukertilsynet med seks millioner i 2019, hvor norske influencere skal passes på rundt merking av reklame og generell etikk.

I diskusjonen om retningslinjene til det nye «bloggpolitiet» har ingen nevnt det problematiske rundt å tjene penger på egne barn, som ikke har en døyt å si når mamma eller pappa skal tjene penger og fremstå vellykket på Instagram. Det bør de gjøre. For det er tross alt verre å bryte grenser på vegne av egne barn enn seg selv. Mye verre. Og ekstremt harry.

