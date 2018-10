NEDTUR: Ifølge meningsmålingene vil CSU gå kraftig tilbake i dagens valg i Bayern. Partiets to frontfigurer, partileder Horst Seehofer (t.h.) og delstatsminister i Bayern, Markus Sõder, har tatt partiet mot høyre. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Protestvalg

MENINGER 2018-10-14T04:39:05Z

Til tross for sterk økonomisk vekst og nesten ingen arbeidsledighet forventes et protestvalg i Bayern i dag. Store skarer av velgere til høyre og i sentrum vil, ifølge meningsmålingene, forlate regjeringspartiet CSU til fordel for De Grønne og det høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland (AfD).

leder

Publisert: 14.10.18 06:39

Den kristelig-sosiale union (CSU) eksisterer bare i Bayern og er et søsterparti til Angela Merkels kristeligdemokratiske union (CDU), som opererer i de andre 15 tyske delstatene. CSU har vunnet rent flertall i delstatsforsamlingen i 12 av de 13 siste valgene i Bayern. CSUs totale dominans har vært et av de mest stabile trekk i etterkrigstidens Europa.

Nå står dette for fall. I følge de siste meningsmålingene vil CSU gå tilbake fra 47,7 prosent ved forrige valg til 33 prosent i dag. Partiets maktmonopol vil bli brutt og de vil bli avhengig av koalisjonspartnere. Sosialdemokratene (SPD) går også kraftig tilbake i meningsmålingene, fra over 20 prosent i forrige valg til om lag ti prosent nå. De Grønne forventes å få 18 prosent, mer enn en fordobling fra forrige valg. Nykommer AfD ligger an til 14 prosent.

Utfallet av valget i Bayern er viktig av flere årsaker. Dette er den største delstaten i Tyskland og den nest mest folkerike. Siden 2010 har Bayerns økonomi vokst med 18 prosent, mens arbeidsledigheten har sunket til 2,8 prosent. Bayern er blitt den rikeste delstaten. Likevel straffer velgerne de som sitter med makten.

En million flyktninger og migranter kom gjennom Bayern i 2015. Merkels åpne dør for asylsøkerne ga samtidig hennes motstandere på ytre høyre fløy en mulighet. Flyktningkrisen omgjorde det innvandringsfiendtlige AfD fra et marginalt fenomen til et betydningsfullt parti, selv i Bayern der CSU aldri har hatt reell konkurranse fra ytre høyre. For å demme opp for velgerflukten tok CSU til orde for en mye strengere innvandringspolitikk.

Konservative europeiske partier bør følge dagens valg med særlig interesse. Når CSU går for langt mot høyre reagerer sentrumsvelgere med å stemme på De Grønne eller andre moderate opposisjonspartier. CSU lekker både mot venstre og høyre. De mest innvandringskritiske foretrekker originalen, AfD, fremfor kopien CSU. CSU har levert arbeidsplasser og velstand. I stedet for å tale om sine egne bedrifter snakket de ytre høyre etter munnen. Det straffer seg.