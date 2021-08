Foto: Hallgeir Vagenes

Debatt

Svinaktig dårlig dyrevelferd

For et par uker siden ble Argentina det første i land i verden som forbyr lakseoppdrett.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

En vesentlig årsak er motstand mot rovdrift fra norske selskaper, slik de har sett i Chile. I Norge derimot, synes lakseindustrien å være beskyttet fra det meste.

Tidligere i år besluttet Matttilsynet å tillate fortsatt bruk av en omstridt behandlingsmetode mot lakselus. Såkalt termisk behandling er smertefull og ofte dødelig for fisken. Men skal visst samlet sett være bedre enn alternativene.

Det som virker å være helt utenkelig, er å prøve å avhjelpe problemene ved å drive mindre intensivt. For da vil kanskje ikke laksemillardærene med råd til de beste lobbyister, tjene enda mer.

Da Norge fikk strengere krav til lakseoppdrett, kastet norske oppdrettere sine øyne på blant annet Chile. Her har motstanden vokst i takt med næringens bruk av medisiner og giftstoffer.

Mengden av antibiotika brukt i chilensk lakseoppdrett er mange ganger høyere enn i Norge. Tall fra 2017 tyder på at bruken i Chile har vært 3500 ganger høyere enn i norsk oppdrett, skriver forskerne Javier CiancioCecilia G. Salinas og Rune Flikke i en kronikk i Aftenposten.

Foto: VALERY HACHE / AFP

Driveren av verdens beste restaurant, Mirazur, argentineren Mauro Colagreco og en rekke av hans kokkekolleger, har i flere måneder drevet en kampanje mot norsk lakseoppdrett.

Det har blitt argumentert for at oppdrettsnæringen i sin nåværende form ikke er bærekraftig, men svært ødeleggende for et sårbart økosystem. Oppdrettet skal ha gitt utslipp av avføring, antibiotika og kjemikalier, samt algeoppblomstringer, lakselus, sykdomsutbrudd og dertil manglende dyrevelferd for laksen.

Bakgrunnen for aksjonen er en avtale inngått mellom Argentina og Norge om å utrede mulig lakseoppdrett i verneverdige områder av Argentina.

«Du spiser en løgn», var slagordet fra kokkene, som også fjernet norsk oppdrettslaks fra menyen.

De fikk støtte av en rekke organisasjoner, forskere og vanlige folk. Nå har de altså vunnet frem med sin protest. Og det til tross for at Argentina er i dyp økonomisk krise, og kunne trengt både pengene og arbeidsplassen oppdrettsindustrien kunne gitt.

Det gjør avgjørelsen desto modigere.

Foto: Harald Henden

I Norge, derimot, er særlig lakseoppdretterne – men ganske mange av folk flest også – relativt rike. Overskuddet gjør oss dessverre ikke nevneverdig opptatt hverken av matens betydning for menneskehelse eller dyrevelferd.

For nordmenn virker det som om kampen for billigere mat tidvis er større enn oppslutningen om kirken. Det til tross for at vi bruker ca 11 prosent av inntekten vår på mat. Lavere enn de andre skandinaviske landene og lavere enn snittet i EU.

Foto: Therese Alice Sanne

Og når NRK avslører svinaktig dårlig dyrehold hos utvalgte grisebønder, må det vel være bøndene det er noe galt med?

I noen tilfeller er det åpenbart det. Men i Norge er det faktisk lov å gi grisene minimalt med plass i en binge og å bytte det det underlaget de instinktivt trenger å grave i, med betong.

Det er ikke bare slemme bønder og fiskeoppdrettere som er problemet. De fleste av dem følger norsk lov. Den har ikke ofte dyrevelferd i sinne. Og hvis målet er høyest mulig produksjon til lavest mulig pris, vil noen måtte lide.

I en stadig hardere landbrukspolitikk der økt produksjon og inntjening er mantraet, fratas melkekyr kalven samme dag den blir født. Kua kan da insemineres igjen så raskt som mulig, og man får mest mulig melk som kan selges. Da tjener bonden mer, produksjonen øker og maten blir billigere. Men det finnes alternativer:

Foto: Frode Hansen

– Dyrevelferd handler om å tilfredsstille dyras mest naturlige behov. For ei ku, ei hundemor, kattemor eller menneskemor er noe av det viktigste i livet å ta vare på avkommene sine. Hvorfor lar vi ikke melkekua få lov til det? sa bonde Hans Arild Grøndahl til forskning.no

På spørsmål om det ikke blir dårlig økonomi av det, svarer han:

– Hvis du som forbruker veit at jeg må sultefore kalven for at du skal kjøpe billig melk, så tror jeg ikke du vil kjøpe melk i det hele tatt.

Men der tar han jo sørgelig feil. Hadde det enda vært så vel!

Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Nordmenn virker å kjøpe hva som helst av mat, bare det er billig.

Vi kjører i kø til Sverige for å få det enda litt billigere. Og jo billigere mat vi skal ha, jo dårligere har dyra det, og jo mindre helsebringende er de for oss å spise.

I andre enden vokser ReKo-ringene (ReKO:RettferdigKonsum), som på få år har fått godt over en halv million medlemmer i Norge. Bondens utlevering og Bondens marked øker i popularitet, det samme gjør etterspørsel etter økologisk mat, som ofte betyr bedre livskvalitet for dyra.

– Vi ønsker mer vekst, messet Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) til Dagens Næringsliv

Målet er å femdoble produksjonen av oppdrettslaks og ørret frem til 2050.

Er Norge villig til å være like modige som Argentina, og sette miljø foran kortsiktige økonomiske hensyn?

Og er vi som samfunn og enkeltpersoner villige til å betale det det koster at dyra har det bra og at miljøet ivaretas?