Uakseptabel rasisme i fotballen

NÅR DE VINNER: Bukayo Saka (19), da han ble båret på gullstol av lagkompisene etter at England kvalifiserte seg til EM-finalen 7. juli. Under finalen søndag bommet 19-åringen på avgjørende straffespark. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Et fotballmesterskap er over. En vinner er kåret. Mens tre mørkhudede engelske spillere er blitt gjort til syndebukker.

Rasisme er stygt, uansett hvem den treffer.

Særlig stygt og nedrig blir den når mørkhudede idrettsutøvere blir hyllet av publikum når laget vinner, men blir kastet under bussen av enkelte når laget taper.

Dagene før England nådde semifinalen og deretter finalen har sosiale medier flommet over av såkalte memes hvor det engelske laget er blitt hyllet for å være et flerkulturelt lag. Nær halvparten av laget består av mørkhudede spillere. «Dette laget hadde ikke vært mulig uten innvandringen», har beskjeden vært.

Det er før de engelske spillerne Jadon Sancho (21), Marcus Rashford (23) og Bukayo Saka (19) bommet på hvert sitt straffespark under straffesparkkonkurransen i finalen søndag.

I etterkant er de blitt utsatt for utbredt rasisme på sosiale medier.

Det setter det engelske lagets insistering på å gå ned på kne før hver kampstart i et viktig perspektiv: Rasismen er reell, og den må bekjempes, om enn med en solidarisk, men potent symbolhandling.

UTRØSTELIG: Bukayo Saka ble trøstet så godt det lot seg gjøre av landslagssjefen Gareth Southgate Som for øvrig har tatt på seg ansvaret for å sende den unge spillerne ut på banene for å ta siste straffespark. Foto: ANDY RAIN / X01348

«Take a knee» er en antirasistisk gest som stammer fra Colin Kaepernick, en amerikansk fotballspiller som gikk ned på kne under nasjonalsangen i 2016, fordi han mente han ikke kunne vise stolthet til et land som har undertrykket afroamerikanere.

Siden har det blitt en av de fremste antirasistiske gestene verden over. Særlig etter drapet på George Floyd i 2020 og den påfølgende Black Lives Matter-bevegelsen.

Enkelte supportere har buet mot eget lag gjennom de første EM-kampene. Også enkelte engelske politikere har vist misnøye mot at fotballaget har gått ned på kne. Kritikere mener at det er en politisert handling som støtter en marxistisk bevegelse som Black Lives Matter.

Det engelske landslaget har hele fotballedelsen og fagforeningens medlemmer i ryggen. Den solidariske handlingen er dermed godt forankret.

Rasisme og diskriminering mot mørkhudede spillere har ridd britisk fotball som en mare i tiår.

Men særlig den siste sesongen har man sett et foruroligende oppsving. Innrapporterte rasistiske overtramp mot spillere i eliteserien økte med 53 prosent i 2019/2020. Tallet for homofobe utsagn av og på banen har økt med svimlende 95 prosent, ifølge en britisk rapport.

«Det engelske laget fortjener å bli hyllet som helter, ikke bli utsatt for rasisme på sosiale medier», sa statsminister Boris Johnson etter søndagens finale. Og han følger det opp med å be de ansvarlige skamme seg.

Det er en anmodning det er lett å stille seg bak.

Men viktigere er det å anerkjenne rasismen i idretten. Både her hjemme og der ute. Og gjøre alt en kan for at ingen mørkhudede idrettshelter blir møtt med ape-lyder og ape-emojier og andre rasistiske gester og utsagn, de gangene laget har en dårlig dag på matten.