Pandemien har gjort de mektige mektigere

I alle verdens land krever pandemiresponsen ekstraordinære tiltak fra styresmaktene. Virkemidler for å stoppe spredning av viruset har nødvendigvis også begrenset menneskers bevegelsesfrihet, forsamlingsmulighet, og andre grunnleggende rettigheter.

ARVINN GADGIL, direktør, UNDP Oslo Governance Centre

ANDREA ORDÓÑEZ, direktør, Southern Voice



Tiltakene består ofte av svært sterke og ofte nødvendige virkemidler med formål om å beskytte folkehelsen. Det er likevel dessverre slik at enkelte styresmakter benytter seg av krisetiltakene for å oppnå andre mål som strengt tatt ikke har med pandemirespons å gjøre.

Dette er et fenomen vi ser går igjen på alle kontinenter. Kriselovgivning og bruk av utvidete fullmakter har gitt enkelte styresmakter en mulighet til å sentralisere og konsolidere makt.

Resultatet for samfunnene dette gjelder er nedslående. Folks følelse av avstand til makta har økt og tillit til myndigheter og offentlige institusjoner er i spill.

FNs utviklingsprograms globale senter for styresett (UNDP Oslo Governance Center) i samarbeid med en sammenslutning av 50 forskningsinstitusjoner og tankesmier kalt Southern Voice har gjennomført et omfattende kartleggingsarbeid.

Gjennom bruk av lokal forskningsekspertise og strukturerte samtaler mellom forskere på kryss av kontinenter undersøkte vi hvordan pandemiresponsen har påvirket relative maktforhold.

Hovedkonklusjonen er tydelig: pandemien har i stor grad påvirket maktfordelingen mellom stat og borgere, mellom grupper av borgere og mellom posisjon og opposisjon.

Dette har ledet til spenninger i flere samfunn, og økende svekkelse av tillit mellom befolkning og styresmakter.

Funnene peker på tre rapporterte hovedtrender som er gjeldende for alle kontinenter:

For det første har pandemiresponsen ledet til maktmisbruk og et stadig mindre handlingsrom for sivilt samfunn. I følge organisasjonen CIVICUS bor nå bare 3,4% av verdens befolkning i land som gir rom for et fritt sivilt samfunn.

Funnene våre viser nå at nødtiltak akselererer denne svekkelsen av grunnleggende friheter– en trend som begynte før pandemien. Det rapporteres om at dissens blir slått uforholdsmessig hardt ned på, det gjennomføres målrettet angrep på menneskerettighetsforkjempere og medier.

Rettsvesen, lovgivende organer og nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner blir i mange land oppløst eller fratatt makt. Summen av dette er et smalere og smalere rom for fri debatt, meningsbryting og mindre effektive mekanismer for å holde makthavende til ansvar.

For det andre viser funnene at sosial og økonomisk ekskludering utgjør en økt risiko for fremtidige konflikter. Tilfeller av ekskludering og marginalisering av folkegrupper har økt.

Gjennom kriserespons har angrepet mot marginaliserte grupper også økt, og den økonomiske marginaliseringen blitt verre. Korrupsjon på bekostning av disse gruppene har tiltatt, og har gitt grobunn for misnøye og mistillit.

Den tredje globale hovedtrenden er at viktige maktkamper flyttes over på den digitale arenaen. Spredning av feilinformasjon og desinformasjon har økt under pandemien.

I stor grad har målrettede angrep på politisk opposisjon og sivilt samfunn forsterket etablerte maktforhold. Kvinner og minoriteter er særlig utsatt for ekskludering og press på digitale flater.

De uten tilgang til de digitale arenaene utgjør 3,7 milliarder mennesker – i stor grad kvinner or økonomisk marginaliserte – og er særlig skadelidende.

Sensur og blokkering av plattformer for maktdissens gjør opposisjonsytringer krevende.

Funnene i disse studiene er nedslående, og krever svar. Flere av disse svarene finner vi i bærekraftsmål nr. 16 om fred, rettferdighet og inkluderende samfunn. Målet ble nylig gjennomgått i FNs forum for oppfølging av bærekraftsmålene. Da kom flere av disse trendene til syne.

Da vi spurte vårt globale nettverk av eksperter på styresett om hva som bør gjøres for å reversere maktkonsentrasjon og rettighetsovergrep – så samlet de seg om et sett med anbefalinger som de mener bør gjelde for de fleste av verdens land:

For det første må det jobbes målrettet med å styrke og verne om statens institusjoner som holder utøvende makt til ansvar. Så lenge maktbalansen mellom bl.a. lovgivende og utøvende makt ikke opprettholdes, så er det dårlige kår for samfunnskontrakten på alle andre nivåer.

For det andre må land og sivilt samfunn på kryss av landegrenser gå sammen om å skape nasjonale arenaer for dialog og debatt mellom sivilt samfunn og politiske partier og bevegelser.

For det tredje så må det arbeides for å styrke og verne om uavhengige tilsynsorganer som har til oppgave å overvåke menneskerettigheter og grunnleggende friheter.

Og for det fjerde må det gjøres mer for å opprettholde åpne digitale arenaer som er inkluderende og tillater divergerende ytringer.

Funnene våre viser at hvis vi skal nå bærekraftsmålene så må vi forstå hvordan maktbalansen i samfunn utvikler seg i krisesituasjoner, hvordan internasjonalt samarbeid kan være med på å stoppe økende maktforskjeller - og hvordan samfunnskontrakten og tilliten mellom innbygger og myndighet er helt avgjørende for menneskelig utvikling. Vi håper vår studie er med på å styrke denne erkjennelsen.