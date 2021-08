SVARER: Vi inviterer mer enn gjerne SV ut til kysten for å se hva det som i dag brukes til formueskatt kunne ha vært brukt til, for i fremtiden å sikre norske arbeidsplasser, skriver innleggsforfatterne. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ønsker vi norske eiermiljø?

Norge trenger de som investerer i fornybare næringer. I norsk næringsliv har vi både internasjonale og nasjonale aktører. Det er en god miks, men rammevilkårene må være like. Slik de er utformet i dag har Norge som ett av få land i verden en særskatt på egne eiere.

GEIR OVE YSTMARK, adm. dir. Sjømat Norge

TORD LIEN, regiondirektør NHO Trøndelag

Er du norsk får du formuesskatt. Er du utenlandsk slipper du. Debatten om formuesskatten er altså ikke en diskusjon om norske aktører ønsker å bidra eller ei. Spørsmålet er om vi skal særskatte de som bor i Norge, og slik stimulere til utsalg og utfasing av norske eierskapsmiljø?

De fleste internasjonale eiere en møter er også enige. De tenker også at konkurranselikhet må være målet.

Den siste ukas debatt setter søkelyset på om vi skattlegger de rikeste godt nok. De som har store verdier og inntekter skal selvsagt skattlegges. Det gjør de da også.

Det betales utbytteskatt, inntektsskatt og selskapsskatt. I tillegg skapes det arbeidsplasser som gir aktivitet og ytterligere skatteinntekter.

Spørsmålet er om norske aktører skal betale mer enn utenlandske? Alternativet er et nøytralt skattesystem som både bidrar til norsk eierskap og tilgang på internasjonal kapital.

Geir Ove Ystmark og Tord Lien FOTO: Privat

Med mer enn 40 års erfaring fra norsk politikk og næringsliv, er vår erfaring at norske næringslivseiere virkelig ønsker å bruke overskuddet til å reinvestere og utvikle. SV skriver i VG om at en «mangler faglig belegg for at formueskatten skader norske bedrifter». Vi inviterer mer enn gjerne SV ut til kysten for å se hva det som i dag brukes til formueskatt kunne ha vært brukt til, for i fremtiden å sikre norske arbeidsplasser.

I debatten om formueskatten mener flere at norske eiere bare kan redusere sin eierandel slik at de slipper å betale så mye i formueskatt. Er det virkelig det vi ønsker? Et stadig svakere norsk investerings- og eiermiljø?

SV har flagget at de gjerne ser at norske eiere selger seg ned i næringen. Det betyr at staten eller internasjonale aktører får muligheten til å kjøpe seg opp med rabatt. Rødt har til og med tatt til ordet for at staten bør kjøpe ut private eiere og nasjonalisere industrien.

De seneste årene har en rekke bedrifter og organisasjoner stått samlet om at den særnorske skatten burde fjernes. Alt fra NHO, Norges Bondelag og Skogeierforeningen.

Derfor stiller vi følgende spørsmål til Rødt, SV og Ap:

Ønsker dere utsalg fra norske eiere? Mener dere det er bedre med utenlandske eiermiljøer slik at det skal stimuleres? Tror dere staten er en bedre eier? Og hvis dere mener at staten er en bedre eier, for hvem? For kystsamfunnene?

Samtidig ønsker vi å utfordre Senterpartiet. Et parti som er opptatt av lokalt eierskap, og aktive eiere. Hvor går grensen? Blir dere med på en skattepolitikk som svekker norsk og lokalt eierskap?