UENIG: - Jeg tror ikke noen kvinne, parti eller stat vil finne et bedre svar enn det et helt samfunn finner når de frivillig handler med hverandre, skriver Petter Holone. FOTO: Privat

Debatt

Svar til Mímir Kristjánsson

Mimir fra Rødt skriver om hva han anser som et problem. At rike er rike. At de driver med romfart. At de kjøper dyre båter. Mimir har selvsagt mange gode poenger, men jeg er dypt uenig med grunntanken. At det finnes en enkel løsning. At å gjøre slik han tenker får bedre utfall enn et fritt samfunn.

PETTER HOLONE, leder av Liberalistene Viken

Han og jeg forstår verden forskjellig. Jeg tror ikke noen kvinne, parti eller stat vil finne et bedre svar enn det et helt samfunn finner når de frivillig handler med hverandre.

Når han forteller at det dør 18 000 barn hver eneste dag av sult er det hjerteskjærende. Det han ikke forteller er at verden er mye bedre i dag enn tidligere til tross for dette. Den verdensberømte svenske professoren Hans Rosling poengterte dette gang på gang. Man må vise hele bildet, ikke bare en liten del om man vil forstå verden og hva som virker.

Verden er mye bedre bedre nå enn den noen gang har vært, selv om det er mye som fremdeles kan bli bedre. Færre sulter, færre dør av sykdom, færre fryser og færre drikker skittent vann.

Ifølge Verdensbanken levde 40% av verdens befolkning i fattigdom i 1980. I dag, under en pandemi, er det under 10%. Det er frihandel og liberalisme, ikke sosialisme, som har gjort verden bedre.

Vi trenger bare å se til de sosialistiske statene i øst. Ifølge FN sultet det ihjel mellom 7 og 10 millioner da sosialistene tok over landbruket i Ukraina. I Kina under Maos «Great Leap Forward» er tallene døde mellom 30-55 millioner. I Kambodsja der Pol Pot førte en sprø landbrukspolitikk som tvang byfolk ut av byene døde 25% av befolkningen.

Når Mimir kritiserer Røkke for å kjøpe seg båt til 3.5 milliarder kroner skjønner jeg kritikken. Det ser jo unektelig rart ut når fritidsaktiviteten til Røkke koster så mye at den kunne lønnet 7000 personer i ett år. Men verden er ikke så enkel.

Det tok ikke 7000 årsverk å bygge Røkkes båt, dermed tok det heller ikke ressursene 7000 arbeidsplasser skaper. Priser kan ikke direkte oversettes slik. I et fritt marked blir varer alle trenger, som mat, billige mens overdådige luksusprodukter blir ekstremt priset. Jeg minner om at det var kø for å få brød i Sovjet samtidig som de produserte flere tanks enn hele resten av verden til sammen. Der var det politikere som bestemte produksjonen.

Fremtiden ligger i vitenskapsmenn, entreprenører og genier. Ikke hos sentrale myndigheter, politikere eller byråkrater. For å illustrere: Norman Borlaug vant i 1970 Nobels fredspris. Han er kreditert med å ha reddet 1 milliard mennesker fra sult.

Hans mulighet til å forske ble ikke gitt av en politiker, men av penger donert av Rockefeller. Hadde Mimir fremfor Rockefeller bestemt over disse pengene da ville det vært en milliard færre mennesker på jorden i dag. Uansett hvor gode hensiktene til Mimir var.

Så når Bezos, Musk eller Branson bruker pengene sine på forskning, jubler jeg. De tar verden fremover. Vi lærer mer, og det er umulig å vite hvor forskningen tar oss. Jeg vil ikke at fremtiden vår skal ligge i hendene på de få med politisk makt. Jeg vil de skal ligge i alle våre hender - demokratisk, ved at man stemmer med lommeboka.

For da får du stemme hver dag, fremfor på hva politikere lover hvert fjerde år. Liker du ikke Bezos handler du ikke på Amazon. Liker du ikke Musk kjøper du ikke Tesla. Så enkelt er det.