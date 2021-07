Leder

Corona-misnøye en sikkerhetsrisiko

KNUSTE TV-STASJON: Demonstranter raserte i helgen lokalene til en kypriotisk TV-kanal som hadde laget kritiske reportasjer om vaksinemotstand. Foto: ETIENNE TORBEY / AFP

Misnøye mot coronatiltak kan fyre opp ekstremister og utgjøre en sikkerhetsfare, advarer PST i sin siste trusselvurdering som ble offentliggjort denne uken.

«Trusler mot myndighetspersoner forventes å øke noe i 2021. Dette forårsakes av enkeltes misnøye med covid-19-tiltak, flere radikaliserte høyreekstreme samt økt eksponering av saker og politikere i forbindelse med stortingsvalget», heter det i rapporten fra Politiets sikkerhetstjeneste.

PST er godt kjent med situasjonen i mange europeiske land der protester mot myndighetenes politikk for å begrense smitte har ført til store opptøyer.

Særlig i Tyskland har etterretningstjenestene funnet flere direkte koblinger mellom organisert opposisjon mot coronatiltak og voldelige høyreekstremister.

Ifølge tyske sikkerhetsmyndigheter har politisk motivert kriminalitet økt kraftig det siste året. Protester mot covid-19-restriksjoner har vært under innflytelse av ekstreme høyreradikale, fremholder Tysklands PST i sin tilsvarende trusselvurdering.

Offentlige protester har det den siste tiden også vært i Storbritannia, i Frankrike samt på Kypros, der en rasende mobb sist søndag gikk til angrep på en TV-stasjon. Kanalen har laget kritiske reportasjer om vaksinemotstand og konspirasjonsteoretikere.

Fjernsynsselskapets hovedkvarter i Nikosia ble vandalisert, vinduer ble knust og parkerte biler ble stukket i brann da demonstrantene begynte å kaste kinaputter og fyrverkeri mot redaksjonslokalene.

Også i London har protester mot myndighetenes covid-restriksjoner ført til angrep på journalister som har rettet kritisk søkelys mot ulike grupperingers agenda for å motsette seg coronatiltakene.

For en drøy måned siden måtte politisk redaktør i BBC Newsnight, Nicholas Watt, løpe for livet da folk kom etter ham i Londons gater mens de ropte «forræder!». Tre menn i alderen 38 til 62 år er nå siktet i denne saken, melder Evening Standard.

Her hjemme er også mediene mål for angrep fra konspirasjonsteoretikere og ytterliggående vaksinemotstandere. Om ikke fysisk, så i form av aggressive verbalangrep under demonstrasjoner og grov utskjelling av navngitte journalister i sosiale medier.

Det PST frykter er at denne hetsen, som bare forsterkes i konspirative ekkokamre, kan bli så massiv at den får enkeltindivider til å begå voldelige og straffbare handlinger.

Å stille seg kritisk til vaksiner og ulike former for såkalt skolemedisin, er helt legitimt. Det finnes mange gode grunner til å være skeptisk til nye vaksiner. I ytringsfrihetens navn er det også lov å gi uttrykk for at man er uenig med faglige råd fra medisinsk ekspertise, eller protestere mot pålegg man er uenig i.

Men – som vi har blitt minnet på det siste døgnet – ord betyr også noe. Ord kan fremkalle gjerninger som ikke kan tilbakekalles.

Å stadig fremsette – med vitende og vilje – udokumenterte påstander som er faglig gjendrevet, faktuelt motsagt og saklig motbevist, medfører også et ansvar.

Det er forskjell på å uttrykke begrunnet uenighet og å forhindre tiltak som kan beskytte andre menneskers helse.

Meningsmotstand er sunt. Konspirasjonsteorier kan ta liv.