Fy fader, Jakob: Denne gesten sier alt

Av Leif Welhaven

TOKYO (VG) Etter «Cheruiyot, Cheruiyot, bye-bye» i OL-finalen kom øyeblikket som viser hvorfor vi må slutte å kalle Norge en vinteridrettsnasjon.

Timothy Cheruiyot har vært kongen av friidrettens indrefilet lenge, men var sjanseløs da det dro seg til. Jakob Ingebrigtsen var helt uinteressert i noe annet enn gullet - og brukte selv ordet «lett» etter målgang.

Etterpå viste den regjerende verdensmesteren storhet i nederlaget - gjennom hvordan han anerkjente det som akkurat hadde skjedd.

Det kenyanske armbåndet Ingebrigtsen fikk av Cheruiyot var et tegn på respekt for 20-åringen som akkurat hadde overtatt tronen.

Budskapet: Vennskap.

DE 13 DUELLENE 1500 METER 1). Stockholm, 18. juni 2017. Cheriuyot 3.30.77 (nummer 1) Ingebrigtsen 3.39.92 (nummer 10) 2. Monaco, 20, juli 2018. Cheriuyot 3.28.41 (nummer 1) Ingebrigtsen 3.31.18 (nummer 4) 3. Stockholm, 30. mai 2019 Cheriuyot 3.35.79 (nummer 1) Ingebrigtsen 3.37.30 (nummer 3) 4). Lausanne, 5. juli 2019 Cheriuyot, 3.28,77 (nummer 1) Ingebrigtsen 3.30.16 (nummer 2) 5). Monaco, 12. juli 2019 Cheriuyot 3.29.97 (nummer 1) Ingebrigtsen 3.30.47 (nummer 2) 6). Brüssel, 6. september 2019 Cheriuyot 3.30.22 (nummer 1) Ingebrigtsen 3.31.62 (nummer 2) 7). Doha (VM), 6. oktober 2019 Cheriuyot 3.29.26 (nummer 1) Ingebrigtsen 3.31.70 (nummer 4) 8). Monaco, 14. august 2020 Cheriuyot 3.28.45 (nummer 1) Ingebrigtsen 3:28:68 (nummer 2) 9). Stockholm, 23. august 2020 Cheriuyot 3.30.25 (nummer 1) Ingebrigtsen 3.30.74 (nummer 2) 10). Monaco 9. juli 2021 Cheriuyot 3.28.28 Ingebrigtsen 3.29.25 11). Tokyo, 11. august 2021 Ingebrigtsen 3.28.32 (nummer 1) Cheruiyot 3.29.01 (nummer 2) EN ENGELSK MIL 1). Oregon, 26. mai 2018 Cheriuyot 3.49.87 (nummer 1) Ingebrigtsen 3.52.28 (nummer 4) 2). Oregon, 30. juni 2019 Cheriuyot 3.50.49 (nummer 1) Ingebrigtsen 3:51:30 (nummer 4) Kilde: IAAF/World Athletics Vis mer

I mixed zone på olympiastadion i Tokyo snakker Ingebrigtsen om gesten. Den kom fra en løper som før OL-finalen hadde slått nordmannen 12 av 12 ganger.

I en toppidrettsverden som ofte kan være riktig så kynisk, er det noe rørende med denne formen for anerkjennelse mellom konkurrenter. Dessuten sier det jo fryktelig mye om hvor langt en norsk 20-åring har kommet.

Jakob Ingebrigtsen er olympisk mester på 1500 meter. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Legger vi dette sammen med en enorm verdensrekord på 400 meter hekk og et gull i triatlon og i sandvolleyball, er det hevet over tvil at styrkeforhold mellom vinter- og sommeridrettene er i bevegelse her til lands.

Mens Jakob Ingebrigtsen mener en del kan være tilfeldig, er pappa Gjert opptatt av at det må tas konsekvenser av hva som er på gang.

Nå etterlyser han en grundigere diskusjon i norsk idrett om prioriteringer i en nasjon som slår fra seg i grener som ikke trenger snø. Særlig er han opptatt av ressurssituasjon og tilrettelegging.

Denne debatten har Ingebrigtsen helt rett i at må tas.

Og det er unektelig interessant å se hvordan enkelte miljøer brøyter vei, selv om de har valgt ulike veier mot pallen. Det er alltid vrient å sammenligne idrettsgrener, men det er er hevet over tvil at maktbalansen er forskjøvet i sommerlig retning når de årlige rangeringene venter. Så er spørsmålet hvilke følger dette vil få.

Men alt til sin tid.

Akkurat nå er det feiringen som fortjener mest fokus. Den gleder Jakob Ingebrigtsen seg til å foreta hjemme. Med Elisabeth. Med familien. Med venner.

Den vennlige rivaliseringen med Timothy Cheruiyot er en fascinerende historie om hvordan Jakob har spist seg innpå bit for bit, som altså kulminerer med at han vinner for første gang når det gjelder som mest.

Det skjedde etter at nordmannen la seg i tet fra start for å få et raskt løp, før kenyaneren brukte mye krefter på å komme i front. Da Ingebrigtsen satte inn støtet på den siste runden, hadde rett og slett ikke Cheruiyot så mye å svare med.

20-åringen hadde rett og slett kontroll på løpet på den store scenen.

Slik var det ikke da de to møttes første gang. Det var i Stockholm i 2017, da Jakob var nesten ti sekunder bak. Siden har de møttes ved jevne mellomrom. I Monaco, Lausanne, Brüssel, Doha og Oregon. Hver gang har Ingebrigtsen vært bak, men utviklingen viser hvordan han spiste seg innpå. I fjor begynte differansene å bli små. Og nå er han altså forbi.

Gitt at Jakob Ingebrigtsen bare er 20 år gammel står spådommen fortsatt ved lag om at han en dag kan stå igjen som tidenes norske idrettsutøver. I et kortere tidsperspektiv vil det sikkert dukke opp en diskusjon om hvem som er størst akkurat nå.

Det kan de lærde strides om, men én ting fremstår overveiende sannsynlig. Årets idrettsnavn i Norge i 2021 trenger ingen smøretrailer.