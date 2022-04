Leder

Slå ned på skatteparadisene

Russiske milliardærer har flyttet formuene sine til skatteparadiser, og er i mindre grad enn antatt rammet av vestens økonomiske sanksjoner, ifølge en ny avsløring.

Når finansministrene i verdens 19 rikeste nasjoner samt EU, de såkalte G20-landene, møtes i Washington, D.C. onsdag, vil de få presentert et krav om å slå ned på de såkalte skatteparadisene en gang for alle.

Kravet er formulert i et brev fra 14 internasjonale organisasjoner, økonomer og enkeltpersoner som på ulikt vis er spydspisser i den globale kampen mot korrupsjon og skatteunndragelser.

Blant de profilerte underskriverne finner vi den franske samfunnsøkonomen Thomas Piketty, Nobelprisvinneren Joseph E. Stiglitz, samt den norskfødte korrupsjonsjegeren og forhørsdommeren Eva Joly.

Bakteppet for toppmøtet er Russlands folkerettsstridige overfall på Ukraina og de målrettede sanksjonene mot Putin-regimet.

Delikat nok, rett i forkant av G20-samlingen, kom avsløringene via de såkalte Pandora Papers, om at russiske oligarker i stor grad har gått klar av de økonomiske straffetiltakene.

Simpelthen fordi milliardærene rakk å omplassere sine formuer til Seychellene og andre øystater som tilbyr skatteflyktninger en hemmelig frihavn.

Finansminister Anton Siluanov, her fotografert sammen med Vladimir Putin i 2018.

Ifølge estimater utgjør oligarkenes verdier utenfor Russland opp mot en billion dollar. 35 prosent av Russlands verdier eies av landets 110 rikeste, har Credit Suisse regnet ut.

For brevskriverne gir oligarkenes relokaliserte milliarder en fornyet aktualitet til å ta opp det internasjonale problemet med land og banker som bidrar til å unndra store verdier fra beskatning, og dermed også sørger for å gi næring til korrupsjon, svart økonomi og annen lyssky virksomhet.

Både G7-landene og EU har tidligere tatt grep for å lage globale reguleringer som skal redusere mulighetene til så vel hvitvasking som å holde verdier skjult for nasjonale skattemyndigheter.

Det vil imidlertid være vanskelig å lage noenlunde vanntette ordninger med mindre man også får med de innflytelsesrike landene som er med i G20 – ikke minst, India, Kina, Saudi-Arabia, Australia, Brasil og Mexico.

Siden begynnelsen av pandemien i 2020 har verdens ti rikeste menn doblet sine formuer, mens det har blitt skapt en ny milliardær hver 26. time, heter det i brevet til G20-minstrene. Betydelige deler av disse verdiene holdes skjult i ulike skatteparadiser.

Et konkret forslag går derfor ut på å lage et forpliktende globalt eiendomsregister for å «ta vare på demokratiet, gjøre slutt på forskjellsspiralen og gjenoppbygge den sosiale kontrakten», som brevskriverne uttrykker det.

Det finnes land i G20-gruppen som nok ser seg best tjent med å opprettholde dagens diffuse status quo. Spørsmålet er hvilket press EU, USA og store vestlige land vil legge på «uvillige» stater.

En annen X-faktor er hvilken betydning det kan ha at Russlands finansminister Anton Siluanov har tilsagt sitt nærvær på G20-møtet.

Digitalt, riktig nok, men ettersom det også foreligger et forslag om å sparke Russland ut av G20 etter å ha startet aggresjonskrig mot Ukraina, kan tilstedeværelsen av en Kreml-minister være påskuddet forumet trenger for å samles i kampen mot Putins oligark-venner.