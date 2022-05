MÅ FULLFØRES: – Fornebubanen er ikke bare bra for Fornebu. T-banen kan erstatte både 2,3 millioner kilometer privatbilkjøring og høyfrekvente bussavganger. Da blir det mer plass til gående og syklende over bakken, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Skjebnetimer for Oslos kollektivtransport

Hvis vi ikke går videre med Fornebubanen mens motorveien E18 vestkorridoren bygges ut, dømmer vi hovedstaden til mange flere år med kø, kork, kaos og klimautslipp

EIVIND TRÆDAL, gruppeleder, Oslo MDG

Fornebubanen er ikke bare en «forstadsbane i Bærum», den er nøkkelen til bedre byutvikling og kollektivtransport i hele Oslo.

Det er en skjebnetime for samferdselspolitikken i Oslo-regionen. Oslo og Viken har nå blitt enige om finansiering av Fornebubanen gjennom bompengeavtalen Oslopakke 3. Enigheten handler ikke bare om T-bane til Fornebu.

I tillegg vil Oslo få mulighet til å oppgradere signalsystemet på T-banen, fortsette sykkelsatsingen og sikre penger til svært viktig vedlikehold av trikk og T-banen.

Etter en langvarig pandemi der kollektivtransporten har blitt lagt i stabilt sideleie, er det avgjørende å styrke tilbudet, og få folk tilbake på kollektivtransport.

Alternativet er en fremtid med mer trafikk, mer forurensing og dårligere kollektivtilbud for over en million mennesker.

Både Oslo bystyre og Viken fylkesting skal ta stilling til utbyggingen av Fornebubanen, og utfallet er ennå uklart. Hvis prosjektet skal stoppes, vil flere milliarder kroner, store deler av bompengene som betales i Oslo-regionen, bokstavelig talt forsvinne ned i et tomt hull i jorden.

Det vil være et deprimerende monument over manglende prioriteringsevne og handlingsvilje. Det vil også være et monument over manglende fremsynthet.

I Oslo har vi ryddet opp i mange gamle, utdaterte samferdselsinvesteringer. Fortidens bilbaserte infrastruktur skrotes, men trikkeskinnene og T-banen består.

Ingen savner tida da tungtrafikken i Oslo gikk over Rådhusplassen, eller da Bjørvika var en trafikkmaskin, samtidig nyter vi godt av at Oslo har et T-banenett og et trikkenett i verdensklasse. Det finnes knapt bedre investeringer en by kan gjøre.

Når Fornebu står ferdig utbygget, skal det omfatte omtrent 25 000 innbyggere og 25–30 000 arbeidsplasser. Det er omtrent på størrelse med Lillehammer. Bare T-bane kan gi en virkelig effektiv transport av folk til og fra en så stor ny bydel utenfor Oslo.

Men Fornebubanen er ikke bare bra for Fornebu. T-banen kan erstatte både 2,3 millioner kilometer privatbilkjøring og høyfrekvente bussavganger. Da blir det mer plass til gående og syklende over bakken. I tillegg kan vi øke avgangene på andre T-banelinjer.

I sentrum, spesielt i området rundt Bussterminalen, frigjøres sårt tiltrengt plass – og det kan bli mulig å fjerne Nylandsbrua og åpne opp Grønland. Med T-banestopp på Fornebu, Vækerø, Skøyen og Majorstuen legger vi også grunnlaget for miljøvennlig transport og byutvikling både i Bærum og Oslo for hundre år fremover.

Samtidig som Fornebubanens skjebne er uklar, ruller et annet prosjekt videre: E18 vestkorridoren, en motorvei som vil øke biltrafikken inn til Oslo, skaper enorme inngrep og naturligvis en skyhøy bompengeregning.

Hva kostnadene til slutt blir for prosjektet, er ennå ukjent. De høyeste anslagene har vært oppe i 60 milliarder kroner, og det var før den voldsomme veksten i byggekostnader.

Samferdselsministeren har ikke svart på hva prislappen kan bli. 70 milliarder? 80? Det er en stiv pris for 17,3 kilometer vei, særlig en vei som mangler lokal støtte i Oslo, dit mesteparten av trafikken på veien skal.

Da nåværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum ble spurt om E18-prosjektet i 2019, var han ikke nådig i sin dom: «Her blir det brukt i overkant av 40 milliarder kroner for at folk skal komme raskest mulig på hytta fredagskvelden og at forretningsadvokaten skal ta sin store Tesla til jobben, istedenfor å ta toget.»

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har avvist at E18 vestkorridoren kan nedskaleres, fordi prosjektet allerede er påbegynt. Men det samme er tilfelle med Fornebubanen. Faktisk har banen kommet lenger.

I disse dager vurderer regjeringen å skrote mange store og dyre prosjekter, inkludert motorveier. Kan regjeringen stå inne for en situasjon der «forretningsadvokater i sine store Teslaer» skal få enorme investeringer i asfalt, mens et sentralt kollektivprosjekt skrotes?

Det er verken i tråd med regjeringspartienes løfter i valgkampen eller med regjeringsplattformen.

Å gjøre noe med Majorstua stasjon er avgjørende for at hele byen skal få glede av kapasitetsutvidelsen på Fornebu. Ellers blir denne stasjonen en flaskehals som hindrer flere tog gjennom sentrum, og dermed blir til hinder for flere avganger i Groruddalen.

All den tid det ikke er penger til å bygge ny stasjon på Majorstua, må Oslo og Viken finne en løsning for et nedskalert prosjekt hvor dagens stasjon får økt kapasitet.

Uten den, vil det kun kunne gå fire avganger om dagen til Fornebu, og Oslo vil ikke få den nødvendige økningen i avganger på andre linjer som kommer andre deler av byen til gode.

Et ankepunkt mot Fornebubanen har vært at for mange av investeringene i fremtiden skal tilfalle vestsiden av byen. Enigheten i Oslopakke 3 forutsetter at Oslo skal diskutere videre risikofordelingen med prosjektet.

Det er avgjørende at spleiselaget om banen oppfattes som rettferdig, også for alle i Oslo som skal betale bompenger i årene som kommer.

Her hviler et tungt ansvar på fylkespolitikerne, som ikke kan be om å få i pose og sekk.

Det er en god grunn til at Fornebubanen nå står for tur, mange år etter at den først ble lovet: det er et prosjekt som ikke bare er bra for nåværende og fremtidige innbyggere på Fornebu, men for hele Oslo-regionen.

Det er et nødvendig og riktig steg videre i en lang og stolt tradisjon der vi utvikler hovedstadsregionen langs miljøvennlig og effektiv skinnegående transport, gjennom tverrpolitisk samarbeid på tvers av fylkesgrensene.