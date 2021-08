ETTER APPLAUSEN: – Takk igjen for klappingen, det satte vi pris på, men nå må dere gi oss en bedre arbeidshverdag, skriver forfatter og kjendislege Kaveh Rashidi. Foto: Kristoffer Myhre

Prioriter oss, eller mist stemmen vår

Var applaus alt helsepersonell fikk for innsatsen?

KAVEH RASHIDI, lege og forfatter

Husker du i fjor, da vi klappet for helsepersonell som satte helsa si i fare for å redde oss andre? Da alt var uvisst og skummelt, men så fantes disse heltene som fikk oss gjennom pandemiens verste tid. Det virker som at politikerne har glemt alt sammen, for livet i det offentlige helsevesenet har ikke blitt et snev bedre.

Historiene om dårlige arbeidsforhold er endeløse. Spesialsykepleiere som ikke har tid til å gå på do eller spise lunsj, i deltidsstillinger med så mye kveld- og helgearbeid at familietid blir en sjeldenhet. Fastleger som jobber 70 timer i uken og ikke har yngre leger som ønsker å ta over etter dem. Jordmødre som løper fra fødekvinne til fødekvinne, i nedslitte, små sykehusavdelinger – inntil de gir opp og finner seg annen jobb.

Dette er bare noen ytterst få eksempler fra noen få yrker som viser en arbeidshverdag som går i oppløsning, og en arbeidsglede som for mange har forsvunnet.

Samtidig har vi ikke sluttet å redde liv. Hver dag, døgnet rundt, hele året, står de samme menneskene du klappet for i frontlinjen. Om vi ikke redder folk fra Covid-19, så redder vi dem fra hjerteinfarkter, trafikkulykker, blødninger eller en navlesnor som har knytt seg rundt halsen under en komplisert fødsel. Vi gjør gjerne jobben, men hvor er forbedringene vi ble lovet? Endringene som skulle gjøre det lettere for oss å gjøre en god jobb?

Det politikerne må forstå er at dette går utover pasientene. Veien til et godt helsevesen går gjennom gode arbeidsvilkår for helsepersonell. Overarbeidede sykepleiere fører til pasienter som ikke får tilstrekkelig omsorg og pleie. Utslitte fastleger fører til pasienter som ikke føler seg sett og hørt. For få jordmødre fører til gravide kvinner og nybakte mødre som er overlatt til Kvinneguiden og Dr. Google for å komme seg gjennom svangerskap og barseltid.

Enda verre er det at vi raskt går i feil retning. Tall fra Samfunnsøkonomisk analyse at vi om under ti år vil mangle 75 000 sykepleiere i landet. 1 av 5 sykepleiere slutter i yrket innen 10 år fra de blir utdannet. Eller i min arbeidshverdag som fastlege, der det flommer over av ledige stillinger, men der ingen vil inn i et arbeidsliv med dårlige rammer.

Skal vi bare la dette gli inn i en total krise? Rettelse: En total krise for de som ikke har råd til å betale for private helsetjenester. For husk: De som har mye penger får rask hjelp, av helsepersonell som sannsynligvis har en mye mer behagelig arbeidshverdag enn offentlig ansatte. Det er nemlig åpenbart at mer penger gir tilgang til bedre helsetjenester, like åpenbart er det at nettopp det urettferdighetsproblemet strider imot grunnleggende norske verdier.

Og hvis du leser dette nå og tenker: «Ja, men hva med barnehagelærere, butikkansatte og andre yrkesgrupper som ofret seg under pandemien?» For all del, de har også en viktig kamp som må kjempes, men jeg har ikke kompetansen til å kjempe deres kamp. Så la oss ikke bruke denne kronikkens kommentarfelt på å krangle med hverandre, la oss heller ta kampen sammen mot politikerne for at de skal styrke de offentlige tjenestene.

For det er der løsningen er: hos politikerne på Stortinget. Og heldigvis skal vi snart velge dem. Det betyr også at vi kan presse dem til å prioritere oss. Enn så lenge i valgkampen har jeg knapt hørt et nyttig eller konkret ord om hva som faktisk skal gjøres for helsepersonell. Men jeg vet at befolkningen bryr seg. Da jeg skrev litt om dette på Instagram ble innlegget delt til over 330 000 kontoer på noen dager, og over 170 000 på Twitter. Folk bryr seg, vi må bare rope høyt og spre kampsaken.

For det er enkle tiltak dette handler om. Løsningene er ukompliserte, bare den politiske viljen står bak. Her er fem konkrete tiltak som offentlig helsepersonell trenger, og hvordan vi skal få det:

Vi trenger et arbeidsliv som gir større fleksibilitet til et liv utenom arbeidet. Vi trenger enklere tilgang til faste fulltidsstillinger. Vi trenger at timene våre på jobb er helsefremmende, fysisk og psykisk. Vi trenger et lønnsnivå som er konkurransedyktig med det private. Vi trenger flere kolleger, så arbeidsbelastningen går ned.

Alle disse tiltakene eksisterer allerede i det private helsevesenet, fordi pasientene kan betale for det. Til gjengjeld får de helsepersonell med overskudd som møter dem med nok tid til å gjøre en god jobb. Det står i kontrast med det offentlige, der alt handler om å gjøre ting på billigst mulig måte. Der vi måles etter hvor lite penger vi har brukt, fremfor hvor fornøyde ansatte og pasienter vi har.

Man kan godt diskutere hvor pengene jeg ber om skal komme fra, og der skal politikerne få lov til å krangle seg i mellom. Personlig synes jeg vi kan ta fra de som har mest, de som ikke merker om det står tre hundre tusen kroner mindre på kontoen sin. Men at det offentlige helsevesenet må ha mer penger for ikke å rakne – det er det ingen tvil om.

Og tenker man litt langsiktig vil ikke mitt forslag koste mer penger. Gir man et solid byks til det offentlige helsevesenet nå, vil kvalitet og effektivitet øke så mye at vi sparer penger på sikt. Bare se til andre bransjer, eller til det private helsevesenet: Det er en grunn til at alle økonomisk vellykkede selskap satser på trivsel hos sine ansatte og fornøyde kunder, hvorfor ikke tenke likt i helsevesenet?

Så takk igjen for klappingen, det satte vi pris på, men nå må dere gi oss en bedre arbeidshverdag. Nok diffus prat om alt dere har gjort, det har ikke vært godt nok. Mine kolleger er slitne, og vi klarer ikke å hjelpe de syke når dere ikke hjelper oss.

Så prioriter oss, eller mist stemmen vår.