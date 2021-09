Kommentar

Han er valgets store vinner

Av Astrid Meland

SKAL INN I REGJERING: Under Trygve Slagsvold Vedum har Senterpartiet gjort tre svært gode valg på rad. Og nå bærer det inn i regjering for partiet.

Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet går mest frem.

GLEDE PÅ VALGVAKE: Senterpartiet hadde samlet seg på gamle Deichmanske bibliotek i Oslo valgnatten.

Låta «Bøgda, børner rundt på bøgda» ble slått på maks volum, da Jan Bøhler plutselig kom inn på Senterpartiets valgvake i Deichmanske bibliotek i Oslo sent mandag kveld.

Men han var bare en lokkedue.

For fra andre enden kom Trygve Slagsvold Vedum. Han entret scenen med et kobbel av folk rundt seg til stående jubel. Og der oppe sa han det som det var. Senterpartiet var valgets vinner.

Partiet gikk mest frem i årets valgt.

Og tenk å ha det slik at du en gang ledet et lite parti for spesielt interesserte. Ingen andre enn lobbyister innen skog og odelsgutter som talte på knappene om de skulle legge ned, brydde seg.

Men så, plutselig ut av det borgerlige blå, kom det. Alle ville med ett snakke med og si det samme som ham.

Slik har det vært for Senterpartiet.

De var i ferd med å pulveriseres i 2013 etter det rødgrønne regjeringssamarbeidet. Men med Erna Solbergs borgerlige regjering, nærpolitireform og regionreform kom oppturen.

I de siste fire årene har svært mange vært opptatt av akkurat de sakene Senterpartiet har brent for hele livet.

Norge. Distriktsarbeidsplasser. Småkommuner. Lensmenn.

Folk som egentlig er større og sterkere, har prøvd å kopiere dem. Frp vil ha miljøvennlig jernbane i nord. Ap er på nippet til å gå inn for jordmødre i kommuner der det knapt er folk under overgangsalder.

Det må ha føltes utrolig da partiet rundt juletider fikk over 20 prosent på målingene. Senterpartiet ble større enn Arbeiderpartiet. De lå an til sitt beste valg noensinne.

Da lanserte partiet Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat. Han som hadde vært på Maskorama, kunne vel passe som til Kongens utsendte?

De ble litt høye på seg selv en stund der. I alle fall begynte kurven å snu. Fra skyhøye nivå gikk det feil vei. Klima ble valgets viktigste sak da det bare var fire forsmedelige uker igjen til valget. Og klima er ikke Senterpartiet sak.

Og tenk om det hadde blitt sånn, at de hadde hatt tak på velgerne i de siste fire årene. Minus de siste fire ukene før valget!

Men Senterpartiet holdt helt inn.

På Senterpartiets valgvake jublet de faktisk nest høyest da den første prognosen kom, og den viste at Venstre lå under sperregrensen.

For Senterpartiet er med på å levere de mandatene som trengs for de rødgrønne. De borgerlige er fullstendig knust.

Så får vi se om Trygve Slagsvold Vedum virkelig var oppriktig, da han i valgkampen sa at han ikke vil regjere med SV.

I det stilige lokalet hvor Senterpartiet hadde samlet seg, sto det til og med veganer-mat på menyen i år.

Det var kål. Og selv om kål kanskje ikke er det mest fristende, så var det dynket i urtesmør.

Det var en påminnelse om at det er lov å prøve noe nytt. For man vet jo egentlig ikke helt om man liker ting, når det er lenge siden man har smakt det.