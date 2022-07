Leder

Et bedre psykisk helsevern

LANDESORG: I Danmark går debatten om landets psykiske helsevern etter masseskytingen 3. juli. Den samme debatten bør tas i Norge. Bildet er tatt utenfor kjøpesenteret Field’s i København 5. juli.

De siste årene har vi sett flere tilfeller av alvorlig vold mot tilfeldige ofre begått av psykisk syke personer. Spørsmålet er om det kan gjøres mer for å fange dem opp, før de skader seg selv og andre.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

På kort tid har både Norge og Danmark opplevd masseskytinger hvor uskyldige mennesker er blitt drept på offentlig sted.

I Oslo ble to drept og 21 skadet da en mann åpnet ild mot intetanende ofre i Oslo sentrum natt til lørdag 25. juni. Zaniar Matapour er nå siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger.

I København 3. juli ble tre mennesker drept og syv alvorlig skadet da en dansk mann gikk til angrep med skytevåpen på et kjøpesenter.

I begge disse tilfellene er det blitt kjent at mennene har hatt psykiske problemer.

Zaniar Matapour har ikke latt seg avhøre, og han har ikke opphevet taushetsplikten slik at politiet kan få tilgang til hans sykehistorie. Han vil heller ikke snakke med sakkyndige.

Det vi vet om hans psykiske tilstand finner vi i tidligere dommer hvor det blant annet skrives at han har «åpenbare psykiske problemer». Og hvor han er omtalt som en tungt medisinert person med diagnosen paranoid schizofreni.

Psykisk sykdom utelukker dog ikke at gjerningspersonen er strafferettslig tilregnelig. I Oslo-skytingen er mannen siktet for terror, og PST mener det handler om ekstrem islamistisk terrorhandling.

I København er gjerningsmannen varetektsfengslet på lukket psykiatrisk institusjon. Og det opplyses om historikk fra psykiatrien helt tilbake til barndommen.

Det er ikke første gang vi ser at personer som har en historie fra psykiatrien ender opp med å skade og i verste fall drepe tilfeldige ofre. Her hjemme er drapene i Kongsberg i 2020 er et brutalt eksempel på det. Fem helt tilfeldige mennesker ble drept av en mann som viste seg å være strafferettslig utilregnelig og som ble dømt til tvungen psykisk helsevern.

Opptil 45 prosent av alle drap og drapsforsøk siden 2016 er begått av personer med symptomer på psykisk lidelse. Og mange er kjent for helsevesenet og politiet i forkant.

Det kan gjøres mer for å fange opp og behandle alvorlig psykisk syke personer.

I Norge har man sett en vedvarende nedbygging av psykisk helsevern. Det rammer både unge og gamle. Det er for eksempel urovekkende lange ventetider hos psykologene og det kuttes ned til beinet i antall behandlingsplasser.

På samme tid har man gjort endringer i lov om psykisk helsevern. Fra 2017 kan pasienter med samtykkekompetanse ikke lenger tvangsbehandles. Endringene ble gjort for å bedre pasientsikkerheten.

I kjølvannet av Kongsberg-drapene meldte helseminister Ingvild Kjerkol at regjeringen skulle evaluere lovendringene om tvangsbehandling. Mai i år ble det satt ned et ekspertutvalg.

Den siste tidens hendelser understreker hvor viktig det er å se på konsekvensene av lovendringen.

Men ikke bare det – det er også nødvendig å styrke hele det psykiatriske helsevernet. Særlig i kjølvannet av corona og den store økningene i psykiske plager vi har sett etter pandemien.