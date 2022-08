KRITIKK MOT VG: – Resultatet blir en vinkling som reklamerer for grensehandel uten at det nødvendigvis er dekning for det, skriver kronikkforfatteren.

Upresis grensehandelsreklame

VGs vinkling om grensehandel gjør at mange nok vil tenke at det er på tide med en tur til Sverige for å handle. VGs sammenligning av varer er likevel svært tynn.

JARLE HAMMERSTAD, leder for bransjepolitikk, Virke

«Nå kan du spare dobbelt så mye på svenskehandelen», lød overskriften på VGs prissammenligning av dagligvarer 1. august. Ifølge ingressen har VGs handlekurv blitt mye dyrere i Norge siden juni, mens den i Sverige har blitt billigere. Denne vinklingen gjør at mange nok vil tenke at det er på tide med en tur over kjølen for å handle.

Problemet er at VGs sammenligning er svært tynn. Som professor Øystein Foros påpeker i artikkelen, er 1. juli tidspunktet da leverandørene i Norge justerer sine priser.

Når disse justeringene skjer på et annet tidspunkt i Sverige, vil en sammenligning fra en måned til den neste bli unøyaktig. Foros understreker at prisene på svenske dagligvarer definitivt også har økt.

19 varer er også et tynt grunnlag for å vurdere endringer i pris på, når prisene på forskjellige varekategorier kan variere og svinge svært forskjellig.

Resultatet blir en vinkling som reklamerer for grensehandel uten at det nødvendigvis er dekning for det.

I tillegg må de som vurderer å ta turen til Sverige regne inn prisen på drivstoff, som også har økt betydelig.

Det som er sikkert, er at lavere avgifter på svensk side gjør det vanskeligere for norske butikker å konkurrere, og koronapandemien viste hvor enorm handelslekkasjen til Sverige er.

Dette har negative konsekvenser for norsk verdiskaping, arbeidsplasser og avgiftsinntekter. Fortsatt harmonisering av avgifter mellom Norge og Sverige er nødvendig. Regjeringen må følge opp lovnadene fra Hurdalsplattformen om grensehandel.