Endelig er det du som bestemmer

NÅ KAN UTELIVET ÅPNE IGJEN: Meteren er avviklet og kultur- og uteliv kan slippe inn så mange folk som de har plass til.

Nå er det opp til deg å vurdere hvordan du skal forholde deg til coronaviruset. Vi tror det kommer til å gå fint.

Lite visste vi i den dystre tiden før jul da Norge ble lukket ned, at de strenge corona-tiltakene var unødvendige.

Det ble snart klart. Vi burde ikke ha stengt grensene for omikron. Vi burde satt dem på vidt gap!

FJERNER ALLE PLIKTER: Regjeringen går over til råd, som å teste seg og være hjemme ved sykdom.

For nå ser vi resultatet av at omikron tok over. Støre-regjeringen har avviklet meteren, munnbindet, isolasjon og strenge reiseregler. Det samme skjer i landene rundt oss.

Regjeringen går over til råd, og fjerner pliktene. Det betyr at du ikke kan straffes om du går på jobb med corona og du trenger heller ikke teste deg. Du kan leve som vanlig så lenge du føler deg frisk. Blir du syk er anbefalingen å ta en test og være hjemme i fire dager.

Men dette er bare råd. Er det viktig at du er på jobb, kan du vurdere å gå dit, uansett.

Dette blir altså opp til deg selv og dem rundt deg fremover. Og det er slik vi er vant til å leve med sykdommer som influensa og forkjølelse.

FARVEL TIL MUNNBINDET: StatsministerJonas Gahr Støre pålegger deg ikke lenger å ha munnbind. Men om du vil, kan du selvsagt bruke det.

Lettelsene er bare de siste i rekken av flere. Men det er likevel ikke småtteri. Vi vil merke det i hverdagen.

Best kanskje i et kriserammet kultur- og uteliv, hvor de har måttet holdt stengt eller kjørt med færre gjester på grunn av meteren. Endelig kan de åpne igjen!

Barn og foreldre vil nok også glede seg. På få uker har vi gått fra massetesting av skolebarn, til at myndighetene ikke anbefaler å teste barn i det hele tatt. Ikke engang når de er syke.

Dermed er det slutt på at de yngste skal måtte leve med stadige påminnelser om pandemien hengende over seg, og det av hensyn til helt andre grupper enn dem selv.

SLUTT PÅ Å TESTE BARN: Regjeringens råd er at barn ikke skal testes, men bare holde seg hjemme når de er syke.

Mye endres på kort tid. Inntil nylig var det ikke lov å sende friske barn på skolen, om det var smitte i familien. Løsere råd vil nok også føre til flere spørsmål hos folk om hvor grensene går.

Samtidig synes vi det ser ut som befolkningen raskt snur seg rundt. Frykten for å smitte andre og bli smittet selv går ned. Vi går på jobb og sender ungene i barnehage som vi får beskjed om.

Og det gjør vi vel fordi tilliten er høy og vi stoler på at rådene myndighetene gir oss stort sett er gode.

Det aller viktigste rådet vi har hørt på, det var å ta vaksine. Slik er det ikke i alle andre land, hvor myndighetene tvinger folk til å vaksinere seg. Og hvor splittelsen øker.

Sånn sett er tillit et av de beste smitteverntiltakene vi har. For hadde ikke folk tatt det rådet og latt være å vaksinere seg, da kunne vi ikke åpnet.

Men tilliten svekkes av firkantede regler, tvang og det ikke bli stolt på. Slikt gjør at flere lytter mindre til myndighetene.

Derfor er det bra at dette blir mest mulig opp til hver enkelt fremover. Og det kommer nok til å gå bra. For det er dette som er normalen.