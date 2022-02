Kommentar

Johnsrud Sundby i studio: Et funn for TV

Av Leif Welhaven

NY EKSPERT: Martin Johnsrud er langrennsekspert for Discovery i OL.

Martin Johnsrud Sundby imponerer i en sømløs overgang til rollen som TV-ekspert.

Mye er galt med OL i Beijing, men interessen i norske TV-stuer er det lite å utsette på.

Både langrenn og skiskyting hadde en seerandel i befolkningen på mellom 80 og 90 prosent da det hele braket løs.

På lengre sikt er det grunn til å være urolig over rekrutteringen til noen av våre mest tradisjonsrike vinteridretter. Men ved de virkelig store anledningene flokker visst folk seg til skjermene uansett omstendigheter.

Noe av det spesielle denne sesongen, er at det nå er TV-aktør nummer fire som har rettighetene. Mens NENT/TV3 er blitt hovedaktøren og både NRK og TV 2 har sine konkurranser, er det som kjent nå Discovery-universet som styrer showet under De olympiske leker.

Her er Tor-Arne Hetland, Martin Johnsrud Sundby sammen med programlederne Susanne Wergeland Jørstad og Jonas Bergh-Johnsen i OL-studio.

Hvordan har det så gått med TV-opplevelsene noen dager ut i lekene?

Selve TV-produksjonen fra øvelsene er så langt litt ujevn, men her er jo rettighetshaver prisgitt hva de får fra Olympic Broadcasting Service (OBS).

Det som nok har irritert en del lineære seere på TV Norge, og som er skikkelig vanskelig å venne seg til, er de integrerte reklamesnuttene underveis i konkurranser. Stabbur-makrell er sikkert vel og bra, men det er ikke noe særlig å få påprakket midt i et skirenn.

Men slik har det nå engang blitt i en kommersialisert verden.

Det som har blitt en utfordring for mange, også for Discovery, er begrensningene som følger av covid-problematikken.

Løsningen ble å redusere antallet medarbeidere som ble sendt til Kina dramatisk, og å flytte kommentering til Oslo. Det gjør selvsagt noe med nærheten til produktet. Men sett fra TV-seerens perspektiv, er rammen rundt det som leveres god og profesjonell vurdert ut fra omstendighetene.

Navn som Jonas Bergh-Johnsen og Susanne Wergeland Jørstad er som ventet solide i sine roller, mens et av de hyggeligste innslagene er å se hvor trygt og interessant Martin Johnsrud Sundby turnerer ekspertrollen i studio.

Langrennskompetansen hans er jo åpenbart på plass, men det er ingen selvfølge å tre så naturlig og velformulert inn i rollen som det den tidligere landslagsløperen gjør.

Vi ser at Petter Northug er blitt et veldig sterkt verbalt kort for TV 2, men under OL-sendingene er jammen ikke Martin Johnsrud Sundby noe svakere.

I Sundby har vi en TV-ekspert med sterk formidlingsevne og glimt i øyet, som heller ikke er redd for å si hva han mener. Det tilfører seeren innsikt og interessante betraktninger.

Det lover godt for fortsettelsen, og det vil ikke være overraskende om Johnsrud Sundbys TV-engasjement både blir langvarig og ekspanderende.

I en ideell verden hadde veldig, veldig mye vært annerledes rundt denne varianten av De olympiske leker. Men ting er nå engang som de er, og da må vi gjøre det beste ut av det både her og der.

Da er det i det minste gledelig at Martin Johnsrud Sundby løfter langrennssendingene fra studio.