De frastøtende olympiske leker

Av Shazia Majid

De kinesiske myndighetene må være fornøyd. Vi feirer vinter-OL og medaljene. Glemt er medaljens bakside. De opprørende overgrepene mot uigurene.

Kineserne skal ha for frekkheten.

En hel verden har fordømt de kinesiske myndighetenes rapporterte overgrep mot uigurer. En i hovedsak muslimsk folkegruppe på 12 millioner mennesker med tyrkisk avstamning.

Men myndighetene gikk hen og la OL-fakkelen i hendene på en uigur. Den unge kvinnelige langrennsløperen Dinigeer Yilamujiang. Hun og en med-atlet tente OL-ilden under åpningsseremonien i «Fugleredet» i Beijing 4. februar.

Det sier noe om selvsikkerheten til kineserne. De pekte nese: Du kan boikotte og kritisere oss så mye du vil. Kina gjør som det vil. Og du kan ikke gjøre noe med det.

En uigur fikk altså det mest ærefulle oppdraget. Et feel-good øyeblikk for hjemmepublikum. Bildene var kronen på verket. Hensikten var å blende oss. Ikke noe å se her, her er alle inkludert og ivaretatt.

FEEL-GOOD: Dinigeer Yilamujiang er uigur og langrennsløper. Hun ble av kinesiske myndigheter valgt til å tenne OL-ilden 4. februar. Det var neppe tilfeldig.

Verden feilet

Flere har trukket paralleller til Berlin-OL i Hitlers Tyskland i 1936. Også Hitler brukte OL til å distrahere verden fra en brutal forfølgelse av landets jøder. En forfølgelse som utviklet seg til holocaust.

OL ble hans utstillingsvindu for det tredje riket. Hakekors og andre nazisymboler overskygget det meste. Den jødiske fekteren, Helene Mayer, ble nødt til å gjøre nazi-hilsen da hun vant medalje.Ingen har brukt lekene mer kynisk.

Kina gjør et forsøk. De bytter ut materialistiske symboler med et menneske. En uigur.

Mer usmakelig kunne det knapt vært.

NAZISTENES UTSTILLINGSVINDU: OL ble arrangert i Berlin i 1936. Det var en mulighet Hitler ikke lot gå fra seg. Forsøk på boikott av lekene var forgjeves. Bare noen enkeltstående jødiske idrettsutøvere valgte å boikotte lekene.

Og hva gjør verden? Fint lite. Flaut lite. Ti land har boikottet OL – men bare på diplomatisk nivå. De skal nevnes, for de tok et standpunkt, om enn et svakt et: Australia, Belgia, Canada, Tsjekkia, Danmark, India, Kosovo, Litauen, Taiwan, Storbritannia og USA.

Ingen muslimske land har boikottet Beijing-OL. Den moralske harmen er selektiv. Forbeholdt Israel-Palestina-konflikten. De muslimske uigurenes lidelser står ikke over penger og politikk.

Pakistanerne har sendt idrettsutøvere til Kina. Med landets statsminister Imran Khan på slep. To dager etter at OL-ilden var tent satt Khan i møte med sin gode venn, den kinesiske presidenten Xi Jinping. Sistnevnte lovet å fortsette det gode samarbeidet. Det betyr at det snart ikke er flere nye veier, kraftverk og annen infrastruktur i Pakistan som ikke er bygget av kineserne eller kinesiske penger.

Da blir det vanskelig å boikotte. Vanskelig å ta et prinsipielt standpunkt. Pengene rår.

PENGENE RÅR: Den pakistanske statsministeren, Imran Khan, i møte med sin viktige samarbeidspartner, kinesernes Xi Jinping 6. februar i år.

Intet stolt øyeblikk

Norge er ikke det fnugg bedre. Snarere tvert imot. Vår økonomi raser ikke sammen om vi ikke dukker opp på åpningsseremonien, eller idrettsutøverne ikke får med seg gullmedaljene hjem.

Ingen idrettsutøvere har boikottet lekene. Flere jødiske idrettsutøvere boikottet lekene i Berlin i 1936.

Tenk om lille Norge, en av verdens største vinteridrettsnasjoner, hadde boikott Kina-OL. David kunne vunnet over Goliat. Eller i hvert fall fått inn et ordentlig slag.

Men slik ble det ikke. Vi klarte ikke engang å holde diplomatene våre hjemme. Utenriksminister Anniken Huitfeldt ble hjemme ene og alene fordi hun fikk covid-19.

Det er ikke et stolt øyeblikk for noen av oss.

Hundretusener av nordmenn er benket foran OL-sendinger daglig. Pressen gir minutt for minutt-dekning. Forsidene ryddes for krigsoverskrifter om gull, skandaler og «kriser».

Som ikke er kriser.

De virkelige krisene

Kinas menneskerettighetsbrudd er krise. Den systematiske undertrykkingen av religiøse og etniske folkegrupper i Tibet og Xinjiang (uigurene) er krise. Frarøvelsen av Hong Kongs uavhengighet og frihet er krise. Forfølgelsen av journalister og dissidenter er krise. Det samme er trusselen om å annektere Taiwan.

Kina beskyldes for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Et uavhengig britisk tribunal konkluderte i fjor sommer med at rapporter om tvangsprevensjon og tvangssterilisering av uigurer vitner om forsøk på folkemord.

I 2020 gikk flere titalls land sammen om å fordømme overgrepene. Det ble krevd full tilgang til Xinjiang-provinsen for uavhengige FN-observatører. Den tilgangen kom aldri.

FNs generalsekretær, António Guterres, møtte den kinesiske presidenten senest forrige uke i forbindelse med OL. Igjen var beskjeden at det forventes full tilgang til Xinjiang.

Svaret kan vi jo gjette. Etter å ha sett hvordan idrettsutøvere og pressen er blitt fanget i OL-bobler. Fullstendig avskåret fra omverdenen. Med påskudd om corona-restriksjoner. Det er veldig beleilig for regimet som liker å overvåke og kontrollere.

Tilgang til uigur-provinsen er avgjørende. Derfor slipper knapt noen inn. Så lenge ingen kan rapportere fra bakken, kan regimet benekte og skjønnmale det meste.

Det fryktes at minst en million uigurer er blitt sperret inne i konsentrasjonsleirer som slavearbeidere siden 2017.

Kinesiske myndigheter kaller det for «omskoleringsleire». De ønsker angivelig å gjøre bedre kinesere ut av uigurer de mener er separatister, islamister og ekstremister. Det finnes satellittbilder av flere titalls slike leire.

Uigurer som har kommet seg ut forteller om systematiske voldtekter, seksuelt misbruk og tortur.

MEDALJENS BAKSIDE: Vi skal glede oss over OL triumfer som Therese Johaug sin 6. februar i år. Men på samme tid huske hva det kinesiske regimet står for.

Verdens beste

Men hvem tenker på det når Klæbo spurter inn til gull. Eller Therese Johaug får revansj og vinner sin gullmedalje. Sosiale medier flommer av ros og stolthet og eufori. Vi skal selvsagt glede oss over våre idrettsutøveres gode prestasjoner.

Men når en av våre sportshelter biter i gullmedaljen, bør det smake søtt, men også bittert for oss som land. Det bør gjøre godt, men også vondt.

Vi skylder uigurene å ikke glemme.

Vi må holde fokus, på noe mer enn sportslige meritter, langrennsdrakter, OL-maten og OL-boblen.

Vi må benytte disse OL-dagene til å snakke om overgrepene. Ellers fremstår vi for navlebeskuende. For selvopptatte. Norge, verdens beste vinteridrettsnasjon.

Det koster kanskje å boikotte, men det koster ingenting å bry seg. Uigurene vil huske. Det samme vil historien.