Si opp husmannsavtalen med Kina!

Det var nifst at regjeringen Solberg lovet Kinas Kommunistparti å ikke kritisere noe Kina gjør, og enda nifsere hvis regjeringen Støre viderefører og forsterker denne linjen.

RASMUS HANSSON, stortingsrepresentant (MDG)

CARL JOHANSEN, gruppeleder for MDG i Møre og Romsdal

I en tale til Nordisk råd før jul, kom Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO, med følgende oppfordring: «Folk i Vesten må ut i gatene og protestere mot Kina. Økonomiske bånd og misforståtte hensyn må ikke bremse forsvaret av demokratiet.»

De som håpet at statsminister Støre ville høre på kameraten sin, og være rettere i ryggen overfor Kina enn Erna Solberg, er så langt blitt skuffet. Snart drar utenriksminister Huitfeldt til vinter-OL i Beijing, og blir del av hyllingskoret rundt Xi Jinpings paradeprosjekt.

MDG ber nå om en ny debatt i Stortinget om normaliseringsavtalen Norge inngikk med Kina i 2016, og om forhandlingene om frihandelsavtale som bygger på den. Vi ber Stortinget diskutere om den moralske husmannsavtalen som regjeringen Solberg inngikk i 2016 virkelig tjener Norges interesser, og virkelig representerer det folk i Norge ønsker å stå for.

Normaliseringsavtalen med Kina er langt mer enn vanlig diplomatisk høflighet. Den forplikter Norge direkte til å «respektere Kinas territorielle integritet». Det er diplomatspråk for at Norge aksepterer Kinas erobring av Tibet, Kinas krav på å eie land og folk i Taiwan og Kinas trusler mot andre land i Sør-Kina-havet.

Avtalen forplikter Norge til å ikke gjøre noe som strider mot Kinas «kjerneinteresser», altså å ikke støtte uigurenes krav på menneskerettigheter i Xingjiang, og ikke folk i Hongkong som ber Kina respektere demokratiavtalen.

Handel og økonomiske samkvem i seg selv er et gode. Men en frihandelsavtale basert på forpliktelser til taushet og lydighet, slik normaliseringsavtalen forutsetter, vil forsterke det kinesiske regimets grep om norsk politikk.

Dialog er bedre enn konflikt. Et argument for et normalisert forhold til Kina at det gir Norge økt mulighet til å ta opp menneskerettigheter og demokrati i direkte samtaler. Vi får håpe det er sant at utenriksministeren gjør det når hun besøker Beijing.

Men dialog forutsetter at begge parter kan si sin mening. Lite taler for at det hjelper demokrati og menneskerettigheter at den ene parten forplikter seg til taushet om ting den andre parten ikke vil høre.

Fremfor alt er det lite som taler for at folk som kjemper for menneskerettigheter i Kina har fordel av at Norge tier stille om dem. Under den kalde krigen mellom øst og vest var mange enige om at økt dialog var viktig, men få mente at det ville hjelpe sovjetiske dissidenter å slutte å snakke om dem. Selv om Sovjetunionen gjerne ville akkurat det. I våre mange internasjonale avtaler om menneskerettigheter og dialog, ligger også en gjensidig plikt til å kritisere feil. Når Norge gir fra seg den rettigheten overfor Kina, bryter vi våre internasjonale forpliktelser.

Det er ikke undertrykte folk vi støtter ved å være tause, det er undertrykkerne.

Dette er antagelig grunnen til at Jens Stoltenberg, som selv startet frihandelssamtalene med Kina i 2008, ber folk protestere høylytt mot Kinas diktatur. Og grunnen til at EU har lagt sin planlagte investeringsavtale med Kina på is. EU sier hit, men ikke lenger. Selv lille Litauen står på sin rett til å mene hva de vil, selv om Kina straffer landet hardt for å latt Taiwan åpne ambassade i Vilnius.

Xi Jinpings regime forbløffer med sin stadig mer ekstreme overvåkning og undertrykkelse, kombinert med en stadig mer ekspansiv internasjonal opptreden. Mange land er forståelig nok varsomme og tause overfor Kinas makt. Men spredning av det kinesiske regimets måte å styre på er som kjent farlig, for verden og til syvende og sist for oss.

Akkurat derfor er det viktig at et land som ligger så langt unna Kina, er så trygt og rikt og har så sterke venner som Norge, er blant de siste som lar seg kjøpe og true til taushet.

Vi har den største respekt for Kinas enorme økonomiske og sosiale fremgang, og respekt for at andre nasjoner må gjøre ting på sitt vis. MDG ønsker ikke å boikotte hverken land eller folk. Vi ønsker mer handel og mer samkvem, ikke minst med Kina. Men det må skje på menneskerettighetenes, demokratiets og miljøets grunnlag.

Derfor er det så nifst at regjeringen Solberg lovet Kinas Kommunistparti å ikke kritisere noe Kina gjør, og enda nifsere hvis regjeringen Støre viderefører og forsterker denne linjen.

Vi må spørre oss selv, og Stortinget, om det tjener demokratiet og våre felles verdier å selge vår ytringsfrihet som nasjon i bytte mot marked for laks. Et lite land som Norge er avhengig av handel. Men aller mest er vi avhengig er vi av at den internasjonale rettsorden fungerer. Derfor må vi protestere mot regimer som kjører over spillereglene.