HØFLIGHETENS PRIS: – Nordmenns høfligheten kan faktisk virke mot sin hensikt. Folk får ikke høre hva de bør høre, skriver Sanna Sarromaa.

Den ekstremt norske høfligheten

Man må alltid være så høflig her i Norge, og da er det helt bestemte ord som gjelder. Ord jeg som finsk ikke har.

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

En litt mumlende kompis av meg var på besøk hos tanten si i julen. «Jævla omikron», sa han. Tanten trodde han sa jeg har omikron. «Nei, har du det, vennen min? Går det bra med deg? Ja, ja, det går vel bra.»

Sånn er nordmenn. De blir forbannet inni seg, men på utsiden er de alltid ordrike og hyggelige, selv når de tror at de nettopp har besøk av en smittebærer.

Men denne høfligheten kan faktisk virke mot sin hensikt. Folk får ikke høre hva de bør høre.

Bare tenk på de uvaksinerte. De er noen jævla kremidioter som hadde fortjent å stå i gapestokk på alle offentlige torg rundt omkring i landet i hele januar, påfulgt av lett, men likevel passe smertefull, juling, men det sier ikke nordmenn. Det hadde jo ikke vært høflig. Det er viktigere å være hyggelig enn ærlig. Så istedenfor fortjent filleristing oppfordres antivaksinere bare pent og pyntelig til å vaksinere seg. Det er ingen som forteller dem det de burde høre. Jeg fikk en tekstmelding fra en venninne i julen: «Jeg har en venninne som ikke er vaksinert. Hva gjør jeg nå?» Jeg svarte at hun måtte si til venninnen si at hun var en tykk og dum ku. Det gjorde hun garantert ikke.

Jeg meldte litt med en fyr i julen. Han var ikke en vaksinemotstander, gudskjelov, men han virket ikke så veldig intelligent, heller, for han avsluttet alle setninger med et smilefjes. Kan man ikke uttrykke sinnsstemninger med ord, tenkte jeg, så bør man skaffe seg et større ordforråd før man begynner å sende meldinger til meg.

Men det viste seg å være en fordom fra meg. Han var nemlig ganske intelligent, og han hadde et velutviklet ordforråd, perfekt tegnsetting og ortografi. Likevel, altså: «Hei Sanna SMILEFJES. Har du hatt det fint i julen Sanna SMILEFJES? Kom Nissen SMILEFJES SMILEFJES SMILEFJES» Sånn kunne kanskje barna mine på 14 år skrive, men han var tross alt en godt voksen mann.

Dette tenkte jeg likevel bare i mitt stille sinn – jeg var så høflig at jeg ikke skrev det til ham. Men så begynte denne ukjente smilefjesmannen å oppdra meg! Han syntes at jeg virket sur. At jeg måtte begynne meldingene mine med hei og legge inn noen dempere, som han kalte dem – navnet hans, Ove (et navn som i seg selv er så dempet at det nesten forsvinner) og «vet du». «Kunne du kanskje tenke deg å bruke litt emojis også snart?» spurte han, naturligvis med et blunkeansikt til slutt. Ellers hørtes jeg ut som jeg skulle ut og krige.

Kultur er koder i bakhodet. Man legger ikke merke til sine egne koder før man ser sin kultur i kontrast til en annen. Smilefjesmannen representerte det norske, østnorske, for meg – og jeg sikkert det finske for ham. Han hadde smilefjes som koder i bakhodet. Her i gården er det ingen dempere.

Jeg har en venninne fra Finnmark. Hun sier det samme. På jobben her i sør reagerer de på måten hun sier og ber om ting på. Det høres ut som hun hele tiden gir kommando. «Kom med den stolen», sier hun – akkurat som meg. En hyggelig østlending her hadde sagt: «Hadde du hatt tid til å komme med den stolen, tror du?» Veldig mange ord i luften for at stolen skal dit den skal.

For å være enda mer høflig går man gjerne over til preteritum på norsk. Når var det flyet ditt gikk, sa du? Hadde du litt ekstra melk til kaffen, tror du? Kunne jeg få et lite ord med deg?

Jeg kjører på i presens: Når går flyet ditt? Er det melk til kaffen? Kan vi snakke? Det er enkelt og funksjonelt. Hvorfor bruke flere ord enn hva man egentlig trenger? Det holder at man er snill i stemmen.

På et juleselskap forleden sa en norsk gjest at «Nå må vi nesten begynne å tenke på å dra». Jeg var litt usikker på hvor han egentlig ville. Ville han bli eller ville han dra? «Nå drar vi», sa jeg. Vi kom oss fortere ut enn han som nesten begynte å tenke på å dra. Mulig han sitter der fortsatt. Kanskje effektivt språk samsvarer med generell effektivitet? Det kunne man kanskje tro når man sammenligner norsk og finsk arbeidsliv.

En norsk venn av meg fortalte at folk ikke engang tør å klage på elendig mat på en restaurant her på berget. Folk sitter og sutrer og surmuler til hverandre, men svarer høflig «ja» til servitøren som spurte om maten smakte – i preteritum, vel å merke. De tør ikke å si fra – da blir de sett på som uhøflige. «De gangene jeg har sendt mat tilbake ser folk på meg som jeg er en livsfarlig krigshisser fra Mars», fortalte han. Det er mye kos i misnøye.

Nordmenn er så høflige at de så å si aldri retter innvandrernes språk. Vi lærer aldri å snakke feilfritt, for uansett hvor dårlig vi snakker, så forteller nordmenn hvor flinke vi er. Det hender at jeg bommer på preposisjoner og syntaks, men får jeg høre om det? Nesten aldri. Han krigshisseren fra Mars fant en feil da jeg sendte avsnittet om ham til ham. Han sa ifra.

Han sørget i samme åndedrag for å fortelle at jeg hadde eksepsjonelt feilfritt språk og et imponerende språkøre. Han var så norsk at han tenkte at jeg ville bli lei meg om han ikke pakket kritikken inn i skryt.

Samme med nevnte Ove forresten. Han spurte om jeg hadde hammer SMILEFJES. Jeg sa at ja, jeg hadde nok hammer noe sted. Men det heter visst ikke å ha noe «noe sted». Det heter «et eller annet sted». Jeg har vært 15 år i Norge og sagt at jeg har hammer noe sted, før smilefjesmannen rettet meg.

«Mattene her», står det på finske treningssentre. «Takk for at du hengte meg opp», er teksten på norske Sats-sentre. «Takk selv», sier jeg alltid inni meg til stativet når jeg henger opp matten min.

Det gjelder som kjent å tute med de ulvene man er sammen med, selv om det egentlig ikke er min stil. Så neste gang jeg oppdager at noen på Sats ikke har hengt opp matten etter seg, i 2022, skal jeg si: «Kunne du være så snill å tenke på å kanskje henge opp igjen den matten etter deg, tror du?»