FINN EN LØSNING: – Det påhviler oss politikere å finne de langsiktige løsningene. Men nå må partene komme til enighet så folk ikke får svarte skjermer i julen, skriver Tage Pettersen.

La oss få TV 2 til jul!

Min klare oppfordring er at de to toppsjefene Sigve Brekke og Olav Sandnes nå setter seg sammen og løser dette på kort sikt. Det vil være en fin julegave til nesten 600.000 nordmenn.

TAGE PETTERSEN, stortingsrepresentant (H)

Vi går inn i julen med nok en krevende pandemirunde. Samtidig kan det bli en jul uten tilgang på sport, nyheter, norsk innhold fra TV 2 og Nyhetskanalen for nesten 600.000 seere.

I går skrev VG om 64-år gamle Eva Helseth fra Ottestad i Innlandet. Hun bor alene, i et borettslag som får levert TV-signalene fra Telenor. For henne betyr det i realiteten at Telenor har tatt fra henne alt hun pleier å se på, fordi de ikke blir enige med TV 2 om en ny avtale.

Fordi hun bor i et borettslag kan hun ikke selv velge leverandør av TV-signalene. En stor andel av Telenors kunder er borettslag. Det er kunder som i realiteten ikke har valgfrihet. Det er også mange kunder som bor steder der Telenor er eneste reelle alternativ. Så selv om kunden måtte ønske det – så er det ikke bare å flytte til en annen tilbyder. 7 av 10 forbrukere i Norge kan ikke velge leverandør.

Svalbard illustrerer det større problemet godt. Akkurat nå sitter så å si hele samfunnet uten viktige deler av det norske allmennkringkastertilbudet, fordi Telenor i realiteten har monopol der. Det innebærer blant annet mindre informasjon for øyas over 2.000 innbyggere.

Denne konflikten tydeliggjør at aktørene som dominerer bredbåndsmarkedet, og TV-signalene, også er aktive i innholdsmarkedene. Telia har kjøpt opp den største kringkasteren i Sverige, TV 4, og film- og serietjenesten C More. I desember 2020 gikk Altibox og Telenor sammen for å sikre seg eksklusive rettigheter til norsk fotball for neste periode.

Bredbåndsaktørene kjøper inn eget innhold til egne strømmetjenester for film- og TV-serier. Videre ser vi at globale aktører favoriseres ved at Netflix og Amazon har fått egne knapper på fjernkontrollen til Telia. Norske aktører havner dermed lenger bak i løypa.

Høyre, og et flertall av partiene på Stortinget deler mediebransjens bekymring om at aktører som kontrollerer forbrukernes tilgang til bredbåndsnett i økende grad etablerer egne innholdstjenester. Resultatet er at de opptrer som portvoktere med egeninteresse i, og mulighet til, å påvirke forbrukernes innholdskonsum. På kort sikt er det forlokkende å tro at dette øker tilgangen på filmer, serier og programmer, men på lengre sikt er det med på å svekke norsk medieinnhold.

Vi politikere har vært villig til å bruke en stor andel av fellesskapets midler på en modell som sikrer norsk innhold og at det finnes et alternativ til NRK. TV2 er, ved siden av NRK, det eneste tv-huset som lager både nyheter, sport og underholdning. Allmennkringkasting – og vern av det norske språk og kultur – er et spleiselag.

Det påhviler oss politikere å finne de langsiktige løsningene. Men nå må partene komme til enighet så folk ikke får svarte skjermer i julen. En ting er juleunderholdningen og all sporten, men slik situasjonen er akkurat nå er nyheter om pandemien minst like viktig.

Min klare oppfordring er at de to toppsjefene Sigve Brekke og Olav Sandnes nå setter seg sammen og løser dette på kort sikt. Det vil være en fin julegave til nesten 600.000 nordmenn.