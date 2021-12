Leder

Vi må ikke glemme Gjerdrum

Katastrofen har satt hele Gjerdrum-samfunnet på prøve. Det er mange som fortjener vår takk og våre tanker denne julen.

For ett år siden ble marerittet overgått av virkeligheten for innbyggerne i Gjerdrum. Prøvelsene er fortsatt store for den lille kommunen.

Et voldsomt kvikkleireskred tok med seg store deler av boligfeltet Nystulia. Folk våknet midt på natten av at grunnen forsvant under dem. Ti menneskeliv gikk tapt. Mange ble skadet og mistet hjemmene sine. 1600 personer ble evakuert, deriblant alle beboerne på sykehjemmet.

Et år etter raset går våre tanker til de etterlatte og berørte.

Katastrofen har satt hele samfunnet på prøve. Det er mange som fortjener vår takk og våre tanker denne julen.

Redningsmannskapet gjorde en uvurderlig innsats for å redde liv. Til sammen var 1000 personer, nødetatene og en rekke aktører involvert i det svært krevende hjelpearbeidet. Det var mørkt, kaldt og svært farlige arbeidsforhold i rasområdet. For den heltemodige innsatsen ble redningsmannskapet på Gjerdrum kåret til årets navn av VGs lesere.

Evalueringen i etterkant viste at ressursene fant hverandre. Redningsarbeidet var godt ledet, og samarbeidet fungerte. De fikk også igjen for å ha bygd tillit og relasjoner mellom de ulike aktørene. Det er mye lærdom å trekke ut av dette. Vi kan aldri gardere oss helt mot ulykker, men vi kan bli bedre til å håndtere dem.

For kommunen har dette vært svært krevende utover det akutte krisearbeidet.

Mange ble hjemløse, og måtte få et nytt sted å bo. Hus ble smadret til pinneved, og infrastrukturen ødelagt. Både vei, vann, kloakk og strømledninger ble revet over. Det har vært og vil fortsatt kreve en enorm innsats i å få alt på plass.

Men det som er mest krevende å bygge opp igjen, er folks følelse av trygghet. For mange har opplevelsene naturlig nok vært svært traumatiske. Ordfører Anders Østensen har tidligere uttalt at det er lettere å få hjelp til ødelagte ting enn til ødelagte sinn. Det er et tankekors som myndighetene bør ta til seg.

Selv om årsaken til raset er kartlagt av ekspertgruppen, er det fortsatt mange løse tråder og ubesvarte spørsmål. Fortsatt vet vi ikke om noen kan holdes ansvarlig for hendelsene som førte frem til katastrofen.

Kommuneledelsen med ordføreren i spissen, har vist imponerende åpenhet i hele prosessen. Det er nødvendig at alt kommer på bordet, også det som setter kommunen, utbyggere og andre etater i et dårlig lys.

Det aller viktigste er å lære av det som har skjedd. Mange bor i områder med kvikkleire, og de varslede klimaendringene vil sannsynligvis gi oss et våtere og villere vær. En konsekvens kan bli flere ras og jordskred.

I dagene etter ulykken opplevde Gjerdrum-samfunnet stor omsorg. Hjelp kom til fra hele landet. Folk jobbet dag og natt. Frivillige gjorde alt fra å trøste til å smøre brødskiver. Givergleden var stor.

Fortsatt ligger rasområdet der som et åpent sår. Det vil det også være for de mange berørte, som har mistet sine kjære eller et godt hjem. Selv om oppmerksomheten med tiden blir mindre, må storsamfunnet stille opp for Gjerdrum i lang tid fremover.