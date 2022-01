Kommentar

Det gode med omikron

Av Astrid Meland

NEDADGÅENDE SMITTE: I Norge har smitten og innleggelsene gått ned i julen, men helsemyndighetene forventer en oppgang nå som skolene åpner og flere tester seg.

Omikron smitter ikke som meslinger og gjør færre veldig syke. Kanskje ser vi enden på det.

2022 kan bli året da coronapandemien tar slutt, heter det i en optimistisk melding fra Verdens helseorganisasjon. I Israel håper de på flokkimmunitet på etterjulsvinteren. Også danskene er inne på lignende tanker.

– Omikron kan være det som kommer til at løfte oss ut av pandemien, sier faglig direktør i Statens Serum Institut, Tyra Grove Krause til Dansk Radio.

NEDSKALERT NYTTÅRSFEIRING: Omikron har lagt en demper på feiringen verden rundt. Her fra Times Square i New York, hvor smitte og innleggelse går opp.

Det er noe annet enn den dystre beskjeden vi gikk inn i julen med. 13. desember varslet FHI at det kunne bli opp til 300.000 daglige smittede etter jul.

Nå er vi her. Med bare 2000-5000 registrerte smittede daglig. Og det er ikke bare smitten som har gått ned. Også sykehusinnleggelsene har dalt.

Som vanlig er det omvendt med svenskene. De fikk mer smitte enn de trodde. Verstefalls-scenarioet for januar ble sprengt allerede i julen.

Om det skulle være slik at omikron er årets så langt beste nyhet – må vi nok gjennom noen tøffe tak først.

I Israel ser enkelte for seg rekordsmitte, med opp til to til fire millioner smittede de neste tre – fire ukene. Og etter det en slags ende på det.

Danmark har høyere smittetall enn noensinne, og travle sykehus.

I Storbritannia har de gamblet på få tiltak, etter en politisk storm mot innstramminger. De har mange innlagte, og kanskje et enda større problem med mangel på arbeidskraft fordi folk er smittet eller sitter i karantene. Slik er det også i flere amerikanske byer som New York.

GIR FJERDE DOSE: Israel har begynt å gi sårbare nok en dose vaksine.

Også i Norge vil nok smitten gå opp med jobb- og skolestart.

Når danskene tror at de kan være over den verste bølgen om et par måneder, handler det om at nesten alle vil være smittet eller trippel-vaksinert da. Og at de får så god befolkningsimmunitet at tiltak forhåpentlig kan fjernes.

– Om det er et virus som er mye mildere, kan det være nesten som en slags julegave og at vi får en slags naturlig booster-ordning, sier den danske professoren Lone Simonsen til Orientering.

Og erfaringen vi har gjort oss gjennom julen, er oppløftende. Vi får stadig tall fra ulike land som tyder på at omikron oppfører seg mildere.

Vi så det først i Sør-Afrika. Så oppdaget man det samme i Storbritannia.

Risikoen for å bli innlagt med omikron ser ut til å være halvert i forhold til delta, melder også danskene. Og det ser man altså etter at ekspertene har justert for ting som alder, vaksinestatus og smitte.

Dermed tyder dette på at omikron er «medfødt» mindre skadelig enn delta, siden ekspertene har tatt høyde for immunitet.

Og vi har alt sett flere studier som tyder på at omikron ikke er like god til å angripe lungene. Det kan være en forklaring på at den gjør oss mindre syke.

Men det er fortsatt ikke småtteri vi snakker om: Kanskje er omikron like sykdomsfremkallende som originalen fra Kina, som var omtrent halvparten så hard som delta.

VANSKELIGE VALG: Dagens tiltak går ut 14. januar. I god tid før det må helseminister Ingvild Kjerkol bestemme seg for fortsettelsen.

I tillegg kan det også være at omikron ikke er så smittsom som mange i begynnelsen trodde den var. Den ble sammenlignet med supersmittsomme meslinger, fordi smittepilene gikk rett opp.

Men kanskje spredte omikron seg så raskt også fordi den kom til relativt åpne samfunn? Tall fra Danmark tyder på at omikron ikke er så smittsom som man først trodde, men mer på linje med alfa. Men dette er høyst usikkert og dessuten vanskelig å måle, fordi vi har tiltak og immunitet over alt.

Men om vi har en variant av coronaviruset som i seg selv er mindre smittsom, er også terskelen for flokkimmunitet lavere.

I Norge går vi ennå og venter på vinterbølgen som er forsinket av tiltakene. Et argument for innstrammingene før jul var at omikron smitter så ekstremt at det uansett blir for mange innlagte.

Det store spørsmålet nå er om det slår til og hva regjeringen skal gjøre når tiltakene opphører 14. januar.

For FHIs skrekkscenario fra desember bommet egentlig ikke. Det var ikke meningen at de smittetallene skulle slå til. Poenget var å få regjeringen til å innføre nye tiltak.

Og det gjorde de. Vi er antagelig blant de strengere i Europa på noen områder nå med vår nasjonale skjenkestopp.

Landene rundt oss i Norden er mer åpne.

Så kan da også den norske skjenkestoppen ha æren for å ha forsinket spredningen. Danskene har tillatt alkoholservering til klokken 22.00, noe som sannsynligvis har ført til flere supersprederhendelser.

Poenget fremover er ikke å hindre at hver og en av oss smittes, men å flate ut kurven, slik at det ikke blir for mange å behandle samtidig.

Derfor har «uperfekte» tiltak som fritidskarantene for lærere og usikre hurtigtester mening.

For den enkelte som har prøvd i to år å unngå smitte er det frustrerende. Men poenget for samfunnet er å beskytte de sårbare og ellers bare begrense smitten.

Det er immuniteten som løfter oss ut at pandemien. Og om viruset opptrer så mildt fremover at helsevesenet tåler det, er det bare å åpne opp.

Det er mye som gjenstår å se. Men det er i alle fall altfor tidlig å avlyse 17. mai.