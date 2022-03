OMSTRIDTE BEGREPER: – Jeg er likevel enig med de tre professorene i at «medkriger» og «medfiende» ikke er gode norske begrep, skriver Cecilie Hellestveit.

Det får folkerettslige følger å sende våpen til et land i krig

De tre professorale herrene Ulfstein, Skodvin og Langford går i gårsdagens VG i rette med min ordbruk «medkriger» og «medfiende» for de folkerettslige følgene av at Norge sender våpen til Ukraina. Jeg har aldri påstått at Norge blir deltager i krigen eller «part» gjennom å sende våpen.

CECILIE HELLESTVEIT, jurist og folkerettsforsker

Det at Norge er medlem av Nato gjør at Norges status ikke er nøytral stat, i motsetning til Sverige. Vi er del av en allianse. Dette har ingenting å gjøre med den nøytraliteten vi taler om her. I krigens folkerett finnes nøytralitet i to henseender. 1) Nøytralitet i forhold å ta stilling og støtte én part (under reglene som kalles ad bellum) og 2) Nøytralitet i forhold til å bli deltager i krigen og bli part (under reglene som kalles in bello).

De sistnevnte reglene gjelder i krigen mellom Ukraina og Russland. Her er og forblir Norge nøytral frem til vi blir part i krigen. For å bli det må vi delta med norske militære styrker. Grunnen til at professorene ikke forstår mitt resonnement, er at de forholder seg til nøytralitet in bello, mens jeg snakker om en annen form for nøytralitet (ad bellum).

Flere aviser har slått opp saken uten å konferere med meg først om det er riktig forstått. Det er redaksjonenes ansvar. Jeg har hele tiden sagt det samme: ved å sende våpen til et land i krig (Ukraina) med Russland bryter vi vilkårene for nøytralitet under reglene for maktbruk (ad bellum). Dette eksponerer oss for enkelte tiltak mot norsk suverenitet som ellers ville være forbudt – under det regelverket som Russland nå anser seg bundet av.

FNs sikkerhetsråd har ikke fastslått at Russland har brutt FN-pakten, noe som oppstår når en av vetomaktene i FNs sikkerhetsråd går til krig mot et annet land. Andre eksempler fra nyere tid er Falklandskrigen i 1982 (Storbritannia mot Argentina), Kosovo i 1999 (USA og Nato-land mot Serbia) og Irak 2003 (USA og Storbritannia mot Irak), samt Russland (mot Georgia i 2008 og mot Ukraina i 2014). Normalt har våre allierte stått bak folkerettsbruddet. Det eksponerer ikke Norge. Men det har endret seg de siste årene. I 2022 har Russland gått til angrepskrig mot Ukraina. Norge befinner seg nå på «motsatt side av frontlinjen» for aggressoren Russland. Det er en uvanlig situasjon for oss.

Norge (ved Regjeringen) mener naturligvis at FN-pakten er brutt og at enhver suverenitetskrenkelse mot Norge vil være et brudd på FN-pakten. Her er jeg hjertens enig med både regjeringen og de tre professorene.

Men Russland mener noe annet. Putin mener at krigen i Ukraina er en eskalering av en allerede eksisterende væpnet konflikt mellom Ukraina og Russland i Ukraina, og at FN-pakten derfor ikke er brutt ved denne «militære operasjonen». Han har også ymtet frempå om at i den grad det er en ny krig, er det en humanitær intervensjon Dette er de samme argumentene som USA benyttet i Kosovo (1999) og Storbritannia argumenterte for i Irak (2003).

Så lenge FNs sikkerhetsråd ikke har truffet vedtak under kapittel VII med bindende virkning for alle FNs medlemsland om at dette er aggresjon, står verdens suverene stater fritt til å avgjøre 1) hvordan de skal anse krigen og 2) hvordan de skal handle i forhold til krigen. Mange har sagt at Russland har begått aggresjon, men mange land har avholdt seg fra å ta stilling (ca. 35 land, deriblant Kina, India, Algerie). Andre land har sagt at Russland har brutt folkeretten, men at de påberoper seg nøytralitet ad bellum (for eksempel Israel og Tyrkia).

FÅR SVAR: Professorene Helge Skodvin, Geir Ulfstein og Malcolm Langford.

Russland kan på sin side også påberope seg disse nøytralitetsreglene. Det er regler som beskytter suvereniteten til andre land (som Norge) i forhold til krigen. Denne type nøytralitet beskytter oss så lenge vi ikke gjør noe som gir en av partene i krigen en militær fordel, enten å diskriminere mellom krigens parter (stenge luftrommet for en men ikke for den andre), eller sende militært materiell som kan gi én part en militær fordel (våpen).

Disse reglene fremgår av ulike gamle konvensjoner. For sjøterritoriet fremgår de forutsetningsvis av San Remo-Manualen for sjøkrig fra 1995 artiklene 7–9. Det er under disse reglene vi blir det jeg har kalt «medkriger» med Ukraina og «medfiende» med Russland. Når disse vilkårene brytes, kan Russland foreta handlinger som normalt vil anses å bryte med norsk suverenitet, så lenge de er knyttet til Norges bidrag til Ukraina.

Jeg er likevel enig med de tre professorene i at «medkriger» og «medfiende» ikke er gode norske begrep. Det finnes ikke noe veletablert juridisk begrep for dette på norsk, og jeg foreslår derfor at brudd på nøytralitetsreglene ad bellum i stedet for «medkriger» fører til at vi blir «partiske».

Når vi bryter vilkåret om å «ta parti» med én av de krigførende partene, blir vi partiske. Det vil først være når vi støtter med egne militære styrker at vi blir «part».