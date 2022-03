Kommentar

Putin kan slå av strømmen i Europa

Av Astrid Meland

LEVER AV Å SELGE OLJE OG GASS: Og nå er prisene høye. Men på grunn av invasjonen av nabolandet forsøker mange land å unngå å handle med Vladimir Putins Russland.

Europa er avhengig av Vladimir Putin. Det er på tide å bytte ham ut med noe mer fornybart.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Etter invasjonen av Ukraina og de vestlige sanksjonene mot Russland, har gassprisene gått amok. Europa lager strøm av gass. Derfor er strømmen rekorddyr. Også i Norge, som handler i det samme markedet.

Det ser ikke ut til å bli bedre på lenge. For Europa er prisgitt russisk gass.

Tegning: Roar Hagen

Det måtte krig til for at alle skulle skjønne at det er dumt å trenge Vladimir Putin for å få kokt poteter og holde seg varm rundt om i Europa.

Rett før invasjonen jobbet tyskerne med å åpne en ny gassrørledning fra Russland. Det blir det ikke noe av nå. Tvert om. Tirsdag la EU-kommisjonen frem en plan for å venne seg av russisk gass.

Samme dag truet Russland med å stoppe gassen i det ene gassrøret til Europa.

Dette er alvor.

LEVERER TIL EUROPA: Tyskland får kanskje så mye som halvparten av gassen sin fra Russland. Flere mindre land som Bulgaria og Moldova får nesten all gass fra Russland. Bildet viser Gazpromansatte på et sibirsk gassfelt.

Om gassen stopper opp, snakker vi ikke lenger om en energipriskrise. Men en energikrise. Det er stor forskjell fra land til land, men totalt dekker Russland rundt 40 prosent av Europas gassbehov.

Europeiske husholdninger, særlig Italia, Tyskand og landene i øst, trenger gassen. Den brukes til oppvarming, til å lage elektrisitet og industrien må ha den for å produsere.

Ulike analytikere er uenige om hvor stort gapet blir hvis russisk gass stoppes. Både EU, Det internasjonale energibyrået og flere ulike markedsanalytikere mener EU ikke klarer å fylle hullet etter russisk gass på kort sikt.

Planen EU la frem på tirsdag, går ut på å kutte behovet for to tredeler av russisk gass i løpet av året.

Det er ekstremt ambisiøst. Det er ikke sikkert det går.

– Uttalelser om at Europa kan komme oss vekk fra russisk gass raskt, til det vi jeg si «lykke til». Det er veldig vanskelig, sa Point Carbons Trevor Sikorski på et webinar i regi av Montel onsdag.

BARE GODKJENNINGEN GJENSTO: Gassrørledningen Nord Stream 2 fra Russland til Tyskland er ferdig bygget, og skulle snart åpne. Nå er det satt på hold av Tysklands nye kansler.

I dagens situasjon kan Russland i verste fall finne på å stoppe alle leveranser. Bare et par dager uten russisk gass til Europa vil føre til at dagens ekstremt høye priser vil virke lave.

Og da kan det bli mørkt rundt om i Europa. En del industri må lukke ned fordi gassen blir for dyr. Dette kalles «demand destruction» og vi ser det allerede.

For å få ned etterspørselen kan man også ty til rasjonering. Myndigheten kan rett og slett styre hvem som skal få tilgang. De vil prioritere husholdninger, lys og varme. Og velge ut de viktigste i industrien.

Et av forslagene i EUs plan er å slå ned varmen en grad innendørs.

BOIKOTTER RUSSISK OLJE: USAs president Joe Biden varslet tirsdag at USA vil forby import av russisk olje. Storbritannia skal fase ut importen. EU derimot, har det ikke like lett, fordi unionen er avhengig av russisk olje og gass.

For Norge, som tjener fett på de høye gass- og oljeprisene, kommer det som vanlig til å gå bra. Vi har masse vannkraft og penger på bok. Regjeringen dekker deler av folks strømregning og forlenget tirsdag ordningen.

Andre land i Europa har ikke de pengene. Og de er heller ikke selvforsynte med kraft.

I Ukraina har ikke folk en gang strøm lenger. Samtidig som Norge altså tjener grotesk på krigsprisene på energi.

EN NORSK TRAGEDIE: For halvannet år siden brant det produksjonsanleggene på Melkøya utenfor Hammerfest. Det er fortsatt ikke i drift. Norge taper enorme summer på at vi ikke selger LNG-gassen det europeiske markedet desperat skulle hatt.

For Russland er det heller ikke enkelt. Landet trenger inntekter. De står i en kostbar krig og sanksjonene er knallharde.

Det er stort sett gass og olje de lever av. Det er ikke sikkert de kan stoppe flyten av gass. Noe sånt vil selvsagt også være svært skadelig for omdømmet til en pålitelig leverandør.

TYSKLANDS KULLKRAFT I FULL GANG: Tyskland har egne, store kullforekomster nok for flere hundre år. Målet er å fase ut kullet. Krigen og energikrisen gjør det vanskelig.

For Europas del er det bra at det blir varmere vær. Kontinentet sies å ha gass nok på lager til å klare seg gjennom sommeren.

Den store utfordringen er å fylle opp lagrene før neste vinter. Det er snakk om massive mengder. Om Europa får tak i nok, vil det koste utrolig mye.

Et alternativ til russisk gass er flytende gass, kalt LNG, som blant annet Norge og USA lager.

Europa er i ferd med å utvide kapasiteten til å ta imot mer slik gass. Men også her er det flaskehalser, som skip, havner og kapasitet til å gjøre gass flytende og til gass igjen.

Her kjøres det allerede for fullt. Derfor kan heller ikke LNG på kort sikt erstatte all russisk gass. Før vinteren kommer skal også Asia fylle sine gasslager.

Det ser ut som det vil til å ta flere år få avvent Europa Putins gass.

VILLE HANDLE MED RUSSERNE: Tyskernes tidligere kansler Gerhard Schröder har fortsatt å jobbe for russisk gass. Her sammen med Vladimir Putin i 2005 da det var klart at de to landene skulle samarbeide om å utvikle et nytt gassfelt.

Når Europa har blitt så avhengig av russisk gass, har det blant annet å gjøre med at egne forekomster svinner. Det har også vært et klimamål å slutte med kull og kjernekraft.

Men nå seiler kull opp igjen for å lage elektrisitet. Tyskland har store mengder av det selv.

Dette høres ikke bra ut for folks jobber, for lommeboken eller miljøet. Men det er klart: I en energikrise i Europa, kan man ikke la være å bruke kull.

JORDSKJELV-PROBLEMER: Det enorme gassfeltet Groningen i Nederland har måttet kutte i utvinningen av gass de siste årene. I Nederland diskuteres nå muligheten for å godta økt risiko for å øke produksjonen i en krisetid.

For vi klarer oss ikke uten fossil energi.

Men det betyr ikke Europa skal over på å brenne olje og kull i årene fremover. I EU understrekes det at grønn energi skal ta over for en god del av den russiske gassen, kombinert med for eksempel kjernekraft og norsk gass.

Antagelig vil Putins krig sette fart i både fossil- og fornybarutbyggingen.

Men vi har skjønt nå at det lønner seg å ikke gjøre seg avhengig av diktatorer. Og det så mye av verdens gass og olje kontrolleres av udemokratiske land.

Sol og vind, derimot, det har alle.