Leder

1940: Katyn – 2022: Butsja

De siste dagers bilder og beretninger fra Kyiv-forstaden Butsja beskriver et barbari menneskeheten knapt har sett maken til siden en verdenskrig raste.

I Kremls indignerte avvisning av russisk delaktighet i overgrepene mot sivile ukrainere, lyder også historiens ekko. Likeså den arrogante beskyldningen om at det hele er iscenesatt av andre.

Den 3. april 1940 – i disse dager for åtte tiår siden – begynte den sovjetiske sikkerhetstjenesten NKVD, forløperen til Vladimir Putins senere arbeidsgiver KGB, å likvidere polske militære, krigsfanger, intellektuelle og kunstnere. Det systematiske massedrapet av nesten 22 000 polakker ble kjent som Katyn-massakren.

I 1943 ble massegravene i Katynskogen oppdaget. Regimet i Kreml, den gang ledet av Josef Stalin – som selv hadde gitt ordre til henrettelsene – hevdet hardnakket at det var nazistene som sto bak.

I 1944 gikk Moskva ut med massiv propaganda for å bedyre sin uskyld. I en grotesk operasjon ble gravene åpnet, og NKVD plantet falske dokumenter, fabrikkerte postkort og penger på levningene, så det skulle fremgå at ofrene var blitt likvidert på et tidspunkt da tyske okkupanter kontrollerte Katyn.

Gjennom hele kommunisttiden benektet Kreml noen som helst befatning med massakren. Først i 1990 kom en innrømmelse, og i 1992 fikk Polens daværende president, Lech Walesa, overlevert de hemmeligstemplede dokumentene som viste at Stalin hadde beordret udåden, etter forslag fra NKVD-sjefen Beria, utenriksminister Molotov og to andre Politbyrå-medlemmer.

I SORG: Overlevende sørger ved en massegrav i Butsja.

Vitnebeskrivelsene fra Butsja bærer bud om en brutal gjentakelse av historien.

Massegraver med flere hundretall sivile og drepte mennesker med bakbundne hender bekrefter at den russiske krigsmaskinen ignorerer selv basale prinsipper i folkeretten.

Til og med i krig finnes det kjøreregler. Men det er ingenting som tyder på at Kreml har gitt ordre om at disse skal følges.

Nedslaktingen av den ukrainske sivilbefolkningen er så talende i all sin gru at det hersker liten tvil om hva slags regime vi står overfor. Sett i lys av Vladimir Putins tordentale der han fratok nabolandet sin eksistensberettigelse som nasjon, er det vanskelig å forstå presidentens felttog som noe annet enn etnisk rensning av ukrainsk territorium. Ukrainerne kjemper for livet, bokstavelig talt.

Det vi ser fra Butsja og andre områder som ukrainske soldater har vunnet tilbake fra Putins hær, er sterke indikasjoner på krigsforbrytelser.

I liten grad fremstår overgrepene som tilfeldige voldsepisoder av utrente mannskaper.

Tvert imot synes hensynsløsheten planlagt og systematisk utført på måter som i sammenfallende tilfeller er blitt klassifisert som folkemord.

Stadig oftere kommer det nå uavhengige rapporter som viser at Vladimir Putins angrepskrig bryter med FN-overenskomster, inngåtte våpenkonvensjoner og folkerettslige avtaler.

Arbeidet med å få avklart hvilke overgrep som har funnet sted, og av hvem, må få høyeste internasjonale prioritet. Et sannsynlig løp for å få stilt den indre krets i Kreml til ansvar må også legges.

Slik Putins styrker har gått frem på presidentens kommando under invasjonen i Ukraina, vil det ikke være mulig for Russland å vende tilbake til den internasjonale orden uten et rettsoppgjør som plasserer dette ansvaret der det hører hjemme.