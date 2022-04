Kommentar

Vi fortsetter å finansiere Putins krig

Av Astrid Meland

TJENER RÅTT PÅ REKORDHØYE ENERGIPRISER: Kull, olje og gass har vært svært dyrt siden i fjor høst. Og det er akkurat det Vladmir Putins Russland selger oss.

EU forbyr import av russisk kull. Men fortsatt sender vi milliarder av kroner til Russland.

Politikk som inntil nylig ikke var påtenkt, står i kø for å bli til realitet etter at Russland invaderte Ukraina.

Torsdag bestemte EU seg for å forby import av russisk kull.

Oljen sies å være det neste. Nå nærmer vi oss det som virkelig rammer Russland.

For ukrainske styresmakter er dette «blodpenger». Siden starten av krigen oppgir EU å ha kjøpt russisk energi for over 330 milliarder kroner.

KREVER AT EUROPA SKAL STOPPE HANDELEN MED RUSSLAND: En russisk mor har lagt ut dette bildet på Instagram. Hun sier hun skrev sin kontaktinformasjon på datterens rygg da krigen brøt ut.

På Instagram har en ukrainsk mor lagt ut bilde av sin lille datter fra krigens første dager. På ryggen har hun navn og kontaktinformasjon skrevet med kulepenn. I tilfelle foreldrene ble drept og ungen overlevde, skrev moren.

– Og Europa diskuterer fortsatt gass, skrev journalist Anastasiia Lapatina i Kyiv Independent spydig. Hun la ut bildet på Twitter.

Journalisten har et poeng. Denne handelen må ta slutt.

Men Europa starter med det som er enklest.

Forbudet mot å kjøpe kull inntrer ikke før i august. Og kull har Europa store mengder av selv. Russland på sin side kan selge kull (og olje) til andre land, som Kina og India.

EKSPORTERER GASS TIL EUROPA: Her signerer Putin en gassrørledning i 2009. Den russiske gassen brukes i Europa til oppvarming, det lages strøm av den og den trengs i industrien.

Den russiske gassen derimot, der er Europa det viktigste markedet. For den gassen går stort sett i digre rør vestover.

Samtidig trenger Europa den desperat. Salg av russisk gass har økt etter krigsutbruddet. Landene vil fylle lagrene sine før vinteren. Behovet er stort. Og prisene spås å holde seg høye i hele år.

UTE AV DET GODE SELSKAP: Putin sammen med Tysklands Angela Merkel som nå gått av og USAs ekspresident Donald Trump. Lenge var synet i Tyskland og Europa at gjensidig avhengighet via handel ville forhindre krigshandlinger.

– Europa er så avhengig at de ikke har råd til å sanksjonere gass, sa Carlos Torres Diaz ved Rystad Energy på et webinar torsdag i regi av Montel.

I sosiale medier fremstilles europeere som luksusdyr som ikke klarer å leve uten luftkjølere eller panelovner selv om ukrainske barn voldtas og drepes.

Men enkelt er det ikke. Uten russisk gass kan Europa bli kaldt og mørkt. Allerede nå har flere lands myndigheter sett seg nødt til å hjelpe innbyggerne med skyhøye energiregninger.

Og verre skal det bli om Europa ikke kan kjøpe gassen til Putin.

FREMSTILLES SOM VÅPENGLAD MACHOMANN: Vladimir Putin øver seg med en modell av et automatgevær, 2012.

De landene som er minst avhengige av russisk energi er de som er hardest på å kreve boikott. Polen og Baltikum har alt kuttet ut import fra Russland. Storbritannia og USA bestemte seg tidlig for en boikott av russisk olje.

Men disse landene har vært smarte nok til å ikke gjøre seg selv avhengig av en diktator for kunne koke poteter.

FJERNET VOKS-PUTIN: En ansatt ved museet i Grevin i Paris pakket ned voksstatuen av Putin 1. mars i år etter den russiske invasjonen av Ukraina.

Det samme gjelder ikke Tyskland, Italia og de sentral- og østeuropeiske landene. De er avhengig av russisk gass.

Danmark – som selv er et gassland – er også avhengig av importert gass via Tyskland. Nå har de laget en kriseplan for hva som skal skje om gassen fra Russland stopper opp.

Ifølge Ritzau har de listet opp 50 bedrifter som står først i køen som må ofre seg om gassen strupes.

De betyr altså stans eller reduksjon i virksomheten.

OPPTATT AV KRIG: Den samlende fortellingen i Russland er Den store fedrelandskrigen, som altså er andre verdenskrig. Her markerer Putin 75-årsdagen for Sovjetunionens seier i slaget om Stalingrad.

Heller ikke for Ukraina er dette rett frem. Kjøp av kull og olje er utvilsomt noe de vil stoppe. Men landet har store inntekter fra frakt av russisk gass til Europa gjennom sine gassrørledninger.

I Tyskland er det også vanskelig. Uten russisk gass vil de få en nedgang i verdiskapningen og nedstengninger i industrien. Arbeidsplasser vi forsvinne, folk blir arbeidsledige, tyskerne får dårligere råd og flere vil fryse.

Det er en mislykket energipolitikk som ligger bak. Ikke bare har de satset på leveranser av energi fra et diktatur. Tyskland har til og med lagt ned kjernekraften.

Nå kjøres kullkraft for full spiker. For Tyskland har enorme kullreserver. Det vil føre til økte klimautslipp.

I tillegg skal det bygges mer fornybar. Temperaturen innendørs skal settes ned. USA skal selge mer gass til Europa. Også Norge har også gjort det vi kan for å øke produksjonen.

SÅ FOR SEG RASK SEIER: Her markerer Putin og hans kolleger Hærens dag 23. februar. Mange spådde at Russland raskt ville vippe regimet i Kyiv fra makten etter invasjonen 24. februar. Slik gikk det ikke.

Tyske myndigheter argumenterer mot å strupe russisk gass, fordi det vil skade dem like hardt som russerne.

– Det er mer sannsynlig å tenke seg en gradvis avvenning heller enn stopp, sier Carlos Torres Diaz i Rystad.

OVER PÅ LNG: Russisk gass går stort sett i rør til Europa. Men nå vil Europa kutte ut mest mulig av denne gassen og erstatte den med LNG-gass (nedfrosset, flytende) fra blant annet Amerika.

Men det er ikke sikkert Europa får noe valg. For samtidig som EU vil slutte å kjøpe energi av Putin, truer diktatoren med å skru igjen kranene om han ikke får betalt i rubler.

Så spørs det om han tør. Det er uansett å stenge de russiske kranene Europa skal til slutt.

De fleste har forstått det nå. Man kan ikke handle med en sånn fyr. Det er bare et spørsmål om tid.

Og det er virkelig absurd at Europa fortsatt betaler for Putins smadring av Ukraina.