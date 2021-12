Kommentar

Vanlige folk er ikke imponert

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Akkurat nå ligner de lite på den selvsikre regjeringen som skulle gjøre hverdagen bedre for vanlige folk i hele landet. Det er flere årsaker til at oppstarten er blitt tyngre enn forventet, skriver VGs kommentator.

Etter en sterk valgseier, har Støre og Vedum fått en dårlig start. De blir herjet med av en skamløs opposisjon, og det etterlatte inntrykket er at de sleper beina etter seg. Nå viser målingene at velgerne rømmer.

Det begynte så bra. Valgresultatet var over all forventning for både Ap og Sp. Mannskapet Støre hadde plukket ut til å sitte i sin regjering, ble godt mottatt. Det samme ble i all hovedsak Hurdalsplattformen. Etter åtte år i opposisjon burde både entusiasmen og politikkutviklingen være på topp. Men hvetebrødsdagene fikk en brå slutt.

Budsjettet, som manglet viktige signalsaker, fikk en kjølig mottagelse i Aps bakland. Bråket rundt stortingspresidenten og nye pendlerboligavsløringer ga ny næring til både politikerforakt og spørsmålet om Ap egentlig er kvitt sine indre demoner.

I tillegg fikk de både pandemien og strømkrisen rett i fanget. Strømpriser og smittetall har steget kraftig, kun overgått av medlemsveksten i Trond Giskes nye lokallag i Trondheim.

Hvis vi kan bruke meningsmålingene som temperaturmåler, tyder det på at folk ikke er videre imponert over regjeringens innsats. Respons analyses ferske måling for VG viser at Ap og Sp har mistet mange velgere. Lojaliteten har falt som en stein. Bakgrunnstallene viser at av de velgerne som stemte på dem i høst, har en tredel satt seg på gjerdet eller gått til andre partier. En så sterk og rask nedgang får selv blaserte valgforskere til å sperre opp øynene.

Sist Ap lå så lavt, var det Sp som stakk av med velgerne deres og hadde skyhøye tall, langt under 10 prosent som de måles til. Nå kan det se ut som noen «savner Erna og Bent». Særlig Høyre går markant frem og ser de sterke tallene de hadde da de ledet landet under nedstengningen. Også SV og Rødt gjør det svært bra på VGs måling.

Selv om slett ikke alt er selvforskyldt og det helt sikkert føles urettferdig for mange som jobber døgnet rundt, er det etterlatte inntrykket at regjeringen var for dårlig forberedt. I høst har det sett ut som de har blitt drevet fra skanse til skanse i en rekke saker:

Forrige uke ble de presset til å innføre strengere coronatiltak av helsemyndighetene, godt hjulpet av kritikken fra Høyre. Mandag kveld innførte de ytterligere strenge tiltak som minner om en nedstengning.

LO måtte bruke makten sin for å innfri løftet om feriepenger for permitterte og arbeidsledige.

Rødt og Frp har i hele høst etterlyst tiltak mot de skyhøye strømprisene.

SV måtte rette opp i det regjeringen selv omtalte som «usosiale kutt» i statsbudsjettet.

SV gjorde også jobben med å få på plass et klimabudsjett de kunne være fornøyd med.

De måtte snu om lønnsstøtte til bedriftene etter press fra opposisjonen og partene i arbeidslivet.

Og det var mediene som nok en gang avslørte misbruk av pendlerbolig og fikk politikerne til å love bot og bedring, nok en gang.

Dette er helt sikkert en urettferdig fremstilling. Omikron-mutanten gjorde at pandemihåndteringen brått skiftet karakter, og snudde opp ned på alle planer. Selv om det virker lett å gjøre noe med strømprisene, må man finne ordninger som er treffsikre og holdbare. Det manglet heller ikke motforestillinger mot lønnsstøtte som virkemiddel.

Men en rød tråd i alle disse sakene er at regjeringen virker bakpå, og har et kommunikasjonsproblem.

Når det gjelder strømpriser lyktes de verken med å berolige folk, eller forklare hvorfor dette skjer og tar tid. Når de omsider fikk på plass en ordning som virker å være noenlunde fornuftig, er den vanlige kritikken at det er for lite og for sent.

For om det virker som regjeringen ikke helt visste hva som traff dem, er opposisjonen desto bedre forberedt. Regjeringen blir nå herjet med fra alle kanter. Rødts styrke har gitt ny dynamikk på Stortinget, mens Høyre, KrF og Venstre har skamløst hoppet inn i sine nye roller. Noe som igjen illustrerer hvor mye enklere det er å være høy og mørk i opposisjon enn å faktisk styre.

Sannsynligvis er det flere årsaker til at oppstarten er blitt tyngre enn forventet.

De krisene de nå har fått i fanget, er neppe de sakene de var forberedt på å ta tak i. Ingen hadde i høst trodd at pandemien igjen skulle dominere livene våre. Nå blir saker de ville jobbe med, som høyskole på Nesna, domstolsreform og fylkeskommunale skilsmisser, bare sand i maskineriet.

Å gå inn i regjering sammenlignes med å hoppe på et tog i fart. Embetsverket står klar med store dokumentbunker man må ta stilling til. Har man ikke en plan, er det lett å drukne.

Åtte år utenfor regjeringskontorene er lenge. Både i Sp, men særlig i Ap er det mange som mangler styringserfaring. Det blir ekstra synlig i en krisesituasjon som stjeler all fokus.

På rådgiver- og statssekretærnivå er det mange som aldri har vært i regjeringsapparatet før. De fleste har også sin erfaring fra en flertallsregjering.

Det har landet som kjent ikke nå, og da må man i større grad evne å forstå og lese Stortinget. Lite er så provoserende på opposisjonen som en mindretallsregjering som oppfører seg som en flertallsregjering.

Nå får de i tillegg kjenne litt på det som Erna Solbergs mannskap opplevde det siste halvannet året. Pandemihåndtering tok mye krefter og nesten all oppmerksomheten. Det gikk ut over det politiske håndverket.

Både fordi man gjorde mye skjult arbeid, men også fordi mye av det øvrige politiske arbeidet havnet i skyggen. Men det er stor forskjell på å få dette på tampen av sin regjeringstid, enn helt i starten som Støre har fått.

VGs måling er tatt opp før pressekonferansen mandag kveld, da landet nesten ble nedstengt. Tidligere har vi sett at Høyre fikk et løft på målingene hver gang Erna Solberg sto frem med inngripende tiltak. Da flokket nasjonen seg rundt hennes styring av landet.

Men det er slett ikke sikkert. Kanskje er vi mentalt på et sted i pandemien der folk er lei, kritikken hagler fra alle kanter og det er vanskelig å samle folk om en strategi, uansett hvor fornuftig tiltakene måtte være.

Tre år og 9 måneder før neste valg betyr ikke dårlige målinger så mye. Men for regjeringens omdømme og gjennomføringskraft bør de etter hvert finne formen.

Akkurat nå ligner de lite på den selvsikre regjeringen som skulle gjøre hverdagen bedre for vanlige folk i hele landet.

